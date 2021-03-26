Пять матчей сборных в истории до отборочного цикла чемпионата мира-2022.

Международный турнир на Мальте

Словения — Россия — 1:3 (0:2)

Голы: Глиха, 89 (с пенальти) — Симутенков, 13, 73. Аленичев, 18.

Россия: Черчесов (Харин, 46), Тетрадзе, Никифоров, Бушманов (Чугайнов, 78), Радимов (Мамедов, 70), Канчельскис, Аленичев, Кечинов, Бесчастных (Тихонов, 78), Симутенков, Радченко.

11 февраля 1996 года. Валетта. Стадион «Та-Кали». 4000 зрителей.

Сборная России впервые встретилась со Словенией в феврале 1996-го на Мальте в рамках международного турнира с названием табачной компании. Команда Олега Романцева последовательно разобралась с хозяевами (2:0), Исландией (3:0) и словенцами фактически тремя группами футболистов основы и ближайшего резерва.

В воротах попеременно скучали и напоминали о себе Черчесов и Харин, в обороне доминировали Онопко и Никифоров, в атаке решали Карпин, Аленичев и другие. Россияне после хорошего отборочного цикла подошли к Евро-96 на третьем месте рейтинга ФИФА, но в финальном турнире попали в число разочарований. Вместе с тем из группы с Россией и Италией до встречи в финале добрались Германия и сенсация чемпионата Чехия.

24 марта 2001 года. Москва. Россия — Словения — 1:1. Дмитрий Хохлов (в центре) против Александра Кнавса. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпионат мира-2002. Отборочный турнир

Россия — Словения — 1:1 (1:1)

Голы: Хохлов, 9 — Кнавс, 22.

Россия: Нигматуллин, Ковтун, Онопко, Никифоров, Тетрадзе, Смертин (Бесчастных, 46), Хохлов, Карпин, Титов, Аленичев (Семак, 65), Бузникин.

24 марта 2001 года. Москва. «Лужники». 33 000 зрителей.

Словения в предыдущем цикле пробилась на Евро-2000 после стыков с Украиной, матч с которой в октябре 1999-го стал большой болью россиян. В Москве команда Сречко Катанеца с Заховичем, Рудоньей, Павлином показала приличный для своего уровня футбол. Словенцы быстро отыгрались, здорово перекрывали атаки соперника и сами думали об острых выпадах.

Россия провела слабый матч после идеального начала с ранним голом Хохлова. Команда Романцева в перерыве лишилась игравшего с серьезной травмой Смертина, другие ее лидеры выглядели тяжело. В итоге Онопко и компания все равно остались при мнении: такая ничья — потеря очков, но ничего страшного не случилось.

Словения — Россия — 2:1 (0:0)

Голы: Остерц, 62. Ачимович, 90 (с пенальти) — Титов, 73.

Россия: Нигматуллин, Даев, Онопко, Чугайнов, Ковтун, Гусев (Семак, 65), Титов, Карпин, Мостовой, Хохлов (Измайлов, 46), Бесчастных (Ширко, 79).

1 сентября 2001 года. Любляна. Стадион «Бежиград». 8000 зрителей.

Россияне могли забрать в Любляне устраивавшую ничью. Развязка игры смешала гнев и недоумение: английский арбитр Грэм Полл назначил пенальти в ворота гостей за борьбу в штрафной при подаче, когда никто ничего не понял. Появился повод вспомнить цитату экс-тренера сборной Украины Йожефа Сабо: в Словении умеют хорошо работать с судьями. Мостовой после финального свистка хотел разобраться с невозмутимым Поллом, Чугайнов рассказал о новой неприятной «привычке» к таким сюжетам с учетом решения о переигровке матча «Локомотива» с «Тиролем» в Лиге чемпионов.

Олег Романцев сразу после игры обстоятельно высказался о случившемся в интервью Виктору Гусеву, позже в комментарии для «СЭ» снова перечислил судейские скандалы с российскими клубами и сборной: «Прослеживается цепь событий: Антверпен, София, Инсбрук, теперь Любляна. За что же нас так не любят? Кто-то целенаправленно губит российские команды, а вице-президент ФИФА, он же президент РФС, не принимает при этом эффективных мер. Вместе с тем я не снимаю ответственности и с себя. Сборная в Любляне сыграла неважно».

Болельщики в опросе для сюжета Первого канала разделили мнение тренера: и судья, и сборная сотворили что-то непонятное. Титов тогда же пообещал, что злые ребята наберут шесть очков против Фарер и Швейцарии — так и получилось. Россия оставила Югославию со Словенией позади и попала на ЧМ-2002, а там были новые вопросы к судьям и команде.

14 ноября 2009 года. Москва. Россия — Словения — 2:1. В атаке Андрей Аршавин и Динияр Билялетдинов. Фото Алексей Иванов, —

Чемпионат мира-2010. Стыковые матчи

Россия — Словения — 2:1 (1:0)

Голы: Билялетдинов, 40, 52 — Печник, 87.

Россия: Акинфеев, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, Жирков, Семак (Быстров, 60), Зырянов, Денисов, Билялетдинов, Аршавин, Павлюченко (Сычев, 80).

14 ноября 2009 года. Москва. «Лужники». 71 600 зрителей.

Словения — Россия — 1:0 (1:0)

Гол: Дедич, 44.

Россия: Акинфеев, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, Янбаев (Семак, 46), Зырянов, Денисов, Билялетдинов (Погребняк, 77), Жирков, Аршавин, Павлюченко (Кержаков, 46).

18 ноября 2009 года. Марибор. Стадион «Людски врт». 12 510 зрителей.

Грустная история о том, как Россия из всех возможных соперников желала и получила наиболее скромного и «проходимого». И сама стала сборной, с которой хотел сыграть середняк и о которой шутил экс-звезда словенцев Захович. После Евро-2008 ожидания были совсем другими. Россияне провели хороший отборочный цикл, игра и результаты бронзовой команды Гуса Хиддинка были на уровне. Прямую дорогу на ЧМ-2010 закрыла Германия, требовалось выходить в финальный турнир через стыки.

Проблемы начались в концовке первого матча. Хозяева после дубля Билялетдинова имели возможность довести дело до разгрома, вместо этого едва не упустили победу на последних минутах игры. Команда Матьяжа Кека могла увезти домой не только очень и очень важный гостевой гол. Мяч Печника, сэйв Акинфеева после удара Шулера и нервное завершение встречи в замолчавших переполненных «Лужниках» изменили настроение перед выездом в Словению.

Хиддинк попытался взбодрить команду и публику напоминанием о перевесе в счете, но реализовать его не получилось. И сразу возникло очень много вопросов, причем не только по игре. Тренера спрашивали о том, зачем он заменил Семака во втором тайме московского матча и оставил в запасе до перерыва ответной встречи. Оба мяча от словенцев сборная пропустила без своего стержневого хавбека. Исчезла магия Аршавина, не зажег Павлюченко, не хватило «физики» — и так далее.

Словения забила решающий гол в конце первого тайма матча на «Людски врт». Россияне завелись после перерыва и вспыхнули в последние полчаса, уже после того, как норвежский арбитр Терье Хауге оставил гостей вдесятером за выпад Кержакова в сторону вратаря Хандановича. До финального свистка ничего хорошего так и не случилось, вдобавок Жирков получил вторую желтую карточку за инцидент с запасными соперника в добавленные минуты. Дальше были кальянный скандал и весенний уход Хиддинка. В Мариборе мы потеряли одну из лучших сборных в истории.