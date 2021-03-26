Левников встал на колено на «Уэмбли». Его не за что осуждать, как и Карасева

Российский судья поддержал Black Lives Matter и это его личное дело.

Англия вчера легко разобралась с Сан-Марино в матче отбора к ЧМ-2022 (5:0), но больший резонанс вызвал не результат, а вставший на колено перед матчем российский судья Кирилл Левников. Его бригада обслуживала игру, и перед ее началом рефери вместе с игроками поддержал движение Black Lives Matter.

Поступок Левникова контрастирует с решением Сергея Карасева, который перед игрой 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» М не стал вставать на колено, и особых претензий в свой адрес не получил. Все-таки Россия далека от этого движения, да и вряд ли проблемы расизма коснулись лично Карасева, чтобы поддерживать акцию. Это его решение, которое нужно уважать.

Зачем же Левников, наоборот, встал на колено? УЕФА не дает никаких указаний по поводу того, чтобы арбитры поддерживали или игнорировали акцию. Левников же один из всей российской бригады встал на колено, поддержав футболистов.

И Левников тоже прав. Странно обвинять его в том, что он это сделал, и вообще глупо осуждать кого-либо за поддержку акции или же ее игнорирование. Поэтому в отношении Левникова неуместна любая критика, как и в адрес не встававшего на колено Карасева. Это их решения, их нужно только принять и не более.

Вряд ли судья был жертвой расизма или из-за этого как-то пострадали его близкие, но что-то на него все-таки повлияло. Посудите сами: оказаться в Лондоне на «Уэмбли» в стране, где движению Black Lives Matter и самой проблеме расизма уделяют очень особое внимание, и выделиться тем, что ты не встаешь не колено — это тоже противоречивый жест для англичан. Не исключено, что Левников ситуативно встал на колено: просто не хотел привлекать к себе внимание и склонился, как и все, кто вышел на поле. Ведь Карасев судил матч с участием «Манчестер Сити» в Будапеште, а не столице Англии, это тоже могло быть фактором.

Поступок Левникова не требует ни осуждения, ни поддержки. Встал или не встал на колено — личное дело. Карасев не сделал это, а Левников сделал — и оба правы.

Куда важнее акций, что претензий к их работе не было ни у одной из сторон и обошлось без судейских скандалов. Хотя бы наши арбитры в Европе выступают без провалов.