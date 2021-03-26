«Нельзя сказать, что Россия высоко котируется в Европе. И она точно не фаворит группы». Словения готовится победить в Сочи

Накануне матча 2-го тура ОЧМ-2022 мы поговорили с 51-летним Марселем Качинари — известным в Словении футбольным агентом, который в 2009 году уверенно предсказал победу своих соотечественников в стыковой игре отбора ЧМ-2010 Мариборе.

— Ваш прогноз на сочинскую встречу?

— Уверен, что у нашей сборной есть хорошие шансы выступить достойно и как минимум не проиграть. Сборная России сейчас слабее по именам, чем в 2009 году, а Словения известна крепким характером и самоотверженностью, что команда показала, победив Хорватию. А еще ее возглавляет Матьяж Кек — тренер, который прошел вас в стыках.

— Не слишком ли вы оптимистичны?

— Ни в коем случае! Я реалист. И согласен с заголовком одного из наших СМИ после победы над Хорватией: «Есть большая радость, но давайте без эйфории». Успех на старте отборочного цикла добавил ребятам уверенности в своих силах. А лучшими, кстати, стали те, кто играет не в ведущих европейских чемпионатах. Гол в ворота хорватов забил атакующий хав скромного швейцарского «Лугано» Ловрич, а в защите здорово выглядели Мевля из «Сочи» и его коллега по амплуа из венгерского «Ференцвароша» Блажич. При этом главная звезда Иличич провел не лучшую встречу: наверное, приберег силы на Сочи. (Смеется.)

— А как выглядел звездный голкипер «Атлетико» Облак?

— Считаю, что на сегодня это сильнейший вратарь мира. Ян и в этот раз оказался в порядке. Хотя, честно говоря, Хорватии матч не удался. Да, Модрич всегда остается Модричем, но партнеры, включая полузащитника ЦСКА Влашича, не очень хорошо ему помогали. Мы же здорово сыграли в обороне, так что соперники мало что смогли создать в штрафной Облака. А того, что создали, оказалось мало, чтобы пробить такого классного кипера.

— На что еще обращают внимание словенские и хорватские медиа?

— В моей стране победа вызвала большой резонанс: для нас традиционно принципиально выиграть у Хорватии, тем более сейчас это действующий вице-чемпион мира. У нас хвалят Кека, который грамотно выбрал план на матч — в итоге вся команда смотрелась достойно и действовала очень дисциплинированно. А вот хорватские СМИ разнесли свою сборную — критики было очень много.

— Как оцениваете нашу нынешнюю команду?

— Она удачно выступила на домашнем чемпионате мира, но нельзя сказать, что Россия высоко котируется в Европе. Думаю, что ваших футболистов мало знают на Западе, хотя, конечно, кто-то помнит опытного Жиркова и слышал про выступающего во французской лиге Головина. И уж точно ваша сборная не фаворит группы. Так что уважение к россиянам есть, но никакого страха нет и в помине.

Вообще, изначально стало понятно, что группа довольно ровная, ведь те же хорваты смотрятся далеко не так мощно, как на ЧМ-2018. В такой ситуации наш успех в 1-м туре и ничья Словакии на Кипре делают матч в Сочи вдвойне важным. Если Словения выиграет, то получит такой мощный заряд энергии на оставшиеся встречи цикла, что наши шансы на прямое попадание на чемпионат мира существенно возрастут.

Само собой, и для вас эта игра очень важна, так что нас ждет напряженный и интересный матч.