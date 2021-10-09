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«Сборная России еще никогда не была такой слабой. Не воспользоваться этим — преступление». Как в Словакии оценили результат матча в Казани

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 14:00
8 октября. Казань. Россия — Словакия — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
8 октября. Казань. Россия — Словакия — 1:0. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Всем очень обидно.
 
8&nbsp;октября. Казань. Россия&nbsp;&mdash; Словакия&nbsp;&mdash; 1:0. Милан Шкриньяр срезает мяч в&nbsp;собственные ворота. Везение — это хорошо. Но пора и в футбол начинать играть: долго такой фарт продолжаться не может

Поражение от России лишило Словакию почти всех шансов отобраться на ЧМ-2022. Все отмечают, что команда играла с преимуществом, заставила команду Валерия Карпина отчаянно отбиваться, но так и не смогла забить. Тот случай, когда вроде бы хорошая игра не приносит никакого утешения.

«Словакия сокрушила Россию, но проиграла», — такой заголовок предлагает издание Sportnet.

«Он беспомощно сел на землю, разводя руками. Он сделал жест. Милан Шкриньяр посмотрел на своих товарищей по команде. Словацкий защитник забил автогол, прерывая резкий пас одного из российских футболистов. Защитник миланского «Интера» в тот момент был дезориентирован. Россияне, ничего не придумавшие до того момента, неожиданно открыли счет.

Словаки были лучше, активнее и опаснее большую часть матча, они безраздельно владели мячом. Но упустили множество моментов. Россию держал в игре только вратарь Сафонов.

 

Против Словакии в Казани играл не сильнейший, а, по сути, второй состав сборной России. И это было хорошо заметно. Местные болельщики были серьезно напуганы увиденным на поле. В марте, в первом матче в Трнаве, словаки не были лучше, но победили. Сейчас они превзошли соперника, но проиграли», — пишет Sportnet.

«Нам не выгодно владение мячом», — это заголовок отчета о матче на Sportnet.

 
Артем Дзюба. Дзюба без сборной: все еще герой нации?! За кого он болел в матче России со Словакией?

«Россияне сохранили такой нужный счет, а словаки показали хорошую игру, но поплатились за плохую результативность. Они не смогли забить уже в третьем матче в этой квалификации», — констатирует издание.

Что касается болельщиков, то их главная мишень — главный тренер Штефан Таркович и руководство федерации. Неверный выбор состава на игру, странная тактика, слабый матч-менеджмент, плохие замены, странный выбор игроков, связи с агентами, клановость... Звучит подозрительно знакомо, но в этот раз это не про нас.

«Голы — это наша старая проблема. Вероятно, нужно натурализовать двух-трех бразильцев или испанцев», — пишет RS6 vs M6.

«Очень жаль, потому что эта группа была проходимой... Хорваты и словенцы не в форме, а с русскими мы традиционно играем хорошо... Но мы были еще хуже...» — сокрушается GeneralAldo.

«Как можно ставить на острие игрока, который даже не может получить мяч. И это всегда так было, и нас за это уже наказывали», — пишет 1054033, имея в виду Роберта Боженика.

 

 
8&nbsp;октября. Казань. Россия&nbsp;&mdash; Словакия&nbsp;&mdash; 1:0. «Отскочили? Ну и что?! А у нас был на поле игрок уровня Куцки?» Орлов — о победе России над Словакией

«Вместо нас в стыки выйдут слабые русские, которые вылетят там от любого соперника, кто бы им ни достался», — огорчен David Bovi.

«Из этих позиций забивал бы даже я. А я — вообще не спортивный человек. Они тренируются десятилетиями, мяч в нескольких метров от ворот, а они пинают его в космос для Илона Маска или даже не знаю куда», — негодует 1598788.

«Сборная России еще никогда не была такой слабой. И никогда больше такой не будет. Не использовать это — преступление, и наказание наступило. Обе команды не забили бы, даже если бы играли до утра. Ну и Карпин переиграл Тарковича, начав раньше делать правильные замены», — констатирует Bavaria.

 

Россия - Словакия

 

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86

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