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Англия едет в Катар после хет-трика Кейна, у Левандовски 62 мяча с начала года, Шотландия получила шанс на первый чемпионат мира в XXI веке

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 01:30
12 ноября. Лондон. Англия — Албания — 5:0. 45+1-я минута. Харри Кейн забивает пятый гол. Фото Reuters
12 ноября. Лондон. Англия — Албания — 5:0. 45+1-я минута. Харри Кейн забивает пятый гол. Фото Reuters
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Обзор состоявшихся в пятницу в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Англия переписала рекорды

Группа I
Англия — Албания — 5:0 (Магуайр, 9. Кейн, 18, 33, 45+1. Хендерсон, 28).
Андорра — Польша — 1:4 (Сервос, 45 — Левандовски, 5, 73. Южвяк, 11. Милик, 45+2).
Венгрия — Сан-Марино — 4:0 (Собослои, 6, 83. Гоздог, 22. Вечеи, 88).

Англичанам хватило осечки в прошлом туре, когда они дома неожиданно сыграли вничью с провалившей отбор Венгрией, но теперь команда «Трех львов» может спокойно заниматься оформлением билетов в Катар. Албания, конечно, пыталась огрызаться, и после быстрого гола Магуайра уже Пикфорду пришлось останавливать выход Узуни один на один. Однако вратарь спас, а Кейн с Хендерсоном за десять минут организовали два взятия ворот, обменявшись результативными передачами.

С середины первого тайма происходящее на поле стало представлять интерес только для статистиков, ведь англичане переписали или повторили несколько рекордов начала прошлого века. Во-первых, сборная превзошла свою годовую результативность 1908-го. Тогда у британцев было 39 забитых мячей, а сейчас — уже 42. Во-первых, Кейн спустя 110 лет стал лишь вторым после двукратного олимпийского чемпиона Вивьена Вудворда футболистом, который дважды за календарный год забивал двузначное число мячей за национальную команду. В концовке первого тайма он привел «Уэмбли» в восторг эффектным ударом «ножницами» и так называемым натуральным хет-триком, когда удается поразить цель обеими ногами и головой за один тайм.

И все же английский праздник не обошелся без неприятного момента. Пытаясь исполнить удар через себя, Лячи попал ногой в голову Риса Джеймса, после чего проводящий лучший сезон в карьере защитник «Челси» еще и столкнулся с партнером по обороне Стоунсом. Режиссеры трансляции переключали камеры, чтобы зрители не видели, как футболисту оказывают помощь медики.

Когда на поле вынесли двое носилок, стало по-настоящему тревожно, только Джеймс оказался железным человеком. Он не только пришел в себя, но и продолжил игру! Заменили его только в концовке, когда состоялся дебют в сборной Смита-Роу. Талант из «Арсенала» стал 48-м новичком сборной эпохи Гарета Саутгейта, который скоро должен продлить контракт до Евро-2024.

В свою очередь Польша вышла в плей-офф, предсказуемо разгромив Андорру, которая осталась в меньшинстве уже на 1-й минуте. А если быть совсем точным, Куку на 10-й секунде в верховом единоборстве ударил соперника в лицо и отправился в раздевалку.

Разгром же начался с быстрого гола, который стал для Левандовски 61-м с начала календарного года. Стоит напомнить, что такой результативности в мировом футболе не было целых семь лет, когда седьмой десяток забитых мячей разменял Криштиану Роналду. Левандовски, которого называют одним из главных претендентов на «Золотой мяч», португальца к финальному свистку обошел. Сейчас у него 62 гола и почти полтора месяца игр за сборную и «Баварию». Впрочем, до рекорда Месси 2012 года поляку и кому-то бы то ни было в обозримом будущем не добраться, потому что 91 мяч — результат из какой-то другой галактики.

При этом Польша еще может обогнать Англию и стать первой. Но это чисто теоретически — для этого британцы должны в заключительном туре как можно крупнее уступить Сан-Марино при условии разгромной победы поляков над Венгрией. Но именно что теория -на практике такой сценарий невозможен.

И

В

Н

П

М

О

1. Англия

9

7

2

0

29-3

23

2. Польша

9

6

2

1

29-9

20

3. Албания

9

5

0

4

11-12

15

4. Венгрия

9

4

2

3

17-12

14

5. Андорра

9

2

0

7

8-23

6

6. Сан-Марино

9

0

0

9

1-36

0

15 ноября. Сан-Марино — Англия, Польша — Венгрия, Албания — Андорра.

Фареры расколдовали датские ворота

Группа F
Молдавия — Шотландия — 0:2 (Паттерсон, 38. Адамс, 65).
Австрия — Израиль — 4:2 (Арнаутович, 51, с пенальти. Шауб, 62, 72. Забитцер, 84 — Биттон, 32. Перетц, 58).
Дания — Фареры — 3:1 (Сков-Ольсен, 18. Брун-Ларсен, 63 — К.Ольсен, 89).

Шотландцы в октябре демонстрировали невероятную волю к победе. Как Израилю, так и Фарерам победные мячи были забиты на последних минутах, после чего выяснилось: для гарантированного выхода в плей-офф достаточно взять верх над проигравшей в отборе семь раз подряд Молдавией. Так что в Кишиневе высадился внушительный десант «Тартановой армии», и порой казалось, что игра проходит в Глазго.

Но, несмотря на бесконечное давление на их ворота, хозяева словно решили показать, что молдавская сборная не хуже ставшего сенсацией Лиги чемпионов «Шерифа». Эпизодов, сравнимых с сэйвом Гордона после атаки Ионицэ с нескольких метров, у шотландцев и близко не было. И только сольный проход Паттерсона с завершающим ударом в дальний угол направил игру в ожидаемое русло.

Последние же вопросы снял даже не второй гол за авторством Адамса, а эпизод, когда ВАР разглядел игру рукой в штрафной гостей. Однако Гордон парировал пенальти, и Шотландия обеспечила себе продолжение борьбы за первую с 1998 года поездку на чемпионат мира. Соответственно остальные игры дня потеряли турнирное значение.

Другие команды играли за свой престиж, за страну и за очки в рейтинге. Израиль потерял призрачные надежды на второе место, тогда как Австрии выход в плей-офф практически гарантирует результат в Лиге наций. Осознание этого вылилось в веселую игру с шестью забитыми мячами.

Ну а Дания была интересна в силу своих уникальных результатов. Восемь туров скандинавы прошли без пропущенных мячей и явно мечтали сохранить ворота на замке до конца квалификации. Шмайхель об этом точно мечтал, и когда скромные фарерцы в концовке наиграли на гол престижа, голкипер негодовал так, словно его команда проиграла.

И

В

Н

П

М

О

1. Дания

9

9

0

0

30-1

27

2. Шотландия

9

6

2

1

15-7

20

3. Израиль

9

4

1

4

20-19

13

4. Австрия

9

4

1

4

15-16

13

5. Фареры

9

1

1

7

5-20

4

6. Молдавия

9

0

1

8

4-26

1

15 ноября. Шотландия — Дания, Израиль — Фареры, Австрия — Молдавия.

Группа С
Италия — Швейцария — 1:1 (Ди Доренцо, 36 — Видмер, 11). Обзор матча — здесь.
Северная Ирландия — Литва — 1:0 (Шаткус, 17, в свои ворота).

И

В

Н

П

М

О

1. Италия

7

4

3

0

13-2

15

2. Швейцария

7

4

3

0

11-2

15

3. Сев. Ирландия

7

2

2

3

6-7

8

4. Болгария

7

2

2

3

6-10

8

5. Литва

8

1

0

7

4-19

3

15 ноября. Северная Ирландия — Италия, Швейцария — Болгария.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Андрей Кузичев все материалы автора
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