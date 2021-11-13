Англия едет в Катар после хет-трика Кейна, у Левандовски 62 мяча с начала года, Шотландия получила шанс на первый чемпионат мира в XXI веке

Обзор состоявшихся в пятницу в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Англия переписала рекорды

Группа I

Англия — Албания — 5:0 (Магуайр, 9. Кейн, 18, 33, 45+1. Хендерсон, 28).

Андорра — Польша — 1:4 (Сервос, 45 — Левандовски, 5, 73. Южвяк, 11. Милик, 45+2).

Венгрия — Сан-Марино — 4:0 (Собослои, 6, 83. Гоздог, 22. Вечеи, 88).

Англичанам хватило осечки в прошлом туре, когда они дома неожиданно сыграли вничью с провалившей отбор Венгрией, но теперь команда «Трех львов» может спокойно заниматься оформлением билетов в Катар. Албания, конечно, пыталась огрызаться, и после быстрого гола Магуайра уже Пикфорду пришлось останавливать выход Узуни один на один. Однако вратарь спас, а Кейн с Хендерсоном за десять минут организовали два взятия ворот, обменявшись результативными передачами.

Reece James to Harry Maguire!



ENGLAND ? pic.twitter.com/6rkWAWcBkS — ESPN FC (@ESPNFC) November 12, 2021

С середины первого тайма происходящее на поле стало представлять интерес только для статистиков, ведь англичане переписали или повторили несколько рекордов начала прошлого века. Во-первых, сборная превзошла свою годовую результативность 1908-го. Тогда у британцев было 39 забитых мячей, а сейчас — уже 42. Во-первых, Кейн спустя 110 лет стал лишь вторым после двукратного олимпийского чемпиона Вивьена Вудворда футболистом, который дважды за календарный год забивал двузначное число мячей за национальную команду. В концовке первого тайма он привел «Уэмбли» в восторг эффектным ударом «ножницами» и так называемым натуральным хет-триком, когда удается поразить цель обеими ногами и головой за один тайм.

Англия не просто разгромила Албанию, но и сделала это красиво ?



? Комбинация и гол Хендерсона

? Ножницы от Кейна pic.twitter.com/ZYC0F4RymE — Матч ТВ (@MatchTV) November 12, 2021

И все же английский праздник не обошелся без неприятного момента. Пытаясь исполнить удар через себя, Лячи попал ногой в голову Риса Джеймса, после чего проводящий лучший сезон в карьере защитник «Челси» еще и столкнулся с партнером по обороне Стоунсом. Режиссеры трансляции переключали камеры, чтобы зрители не видели, как футболисту оказывают помощь медики.

Ой-ой, на это и смотреть больновато ?



Стоунз и Магуайр очень неприятно столкнулись головами. Обошлось без серьезных травм ? pic.twitter.com/i0bBMF4TlF — Матч ТВ (@MatchTV) November 12, 2021

Когда на поле вынесли двое носилок, стало по-настоящему тревожно, только Джеймс оказался железным человеком. Он не только пришел в себя, но и продолжил игру! Заменили его только в концовке, когда состоялся дебют в сборной Смита-Роу. Талант из «Арсенала» стал 48-м новичком сборной эпохи Гарета Саутгейта, который скоро должен продлить контракт до Евро-2024.

В свою очередь Польша вышла в плей-офф, предсказуемо разгромив Андорру, которая осталась в меньшинстве уже на 1-й минуте. А если быть совсем точным, Куку на 10-й секунде в верховом единоборстве ударил соперника в лицо и отправился в раздевалку.

— Любимый, приезжай ко мне

— Не могу, у меня игра за сборную

— Но мои родители уехали на дачу



Защитник Андорры схлопотал самое быстрое удаление, сфолив на 10-й секунде. Неудивительно, что поляки уже дважды забили ??? pic.twitter.com/ThCM5JhRtA — Матч ТВ (@MatchTV) November 12, 2021

Разгром же начался с быстрого гола, который стал для Левандовски 61-м с начала календарного года. Стоит напомнить, что такой результативности в мировом футболе не было целых семь лет, когда седьмой десяток забитых мячей разменял Криштиану Роналду. Левандовски, которого называют одним из главных претендентов на «Золотой мяч», португальца к финальному свистку обошел. Сейчас у него 62 гола и почти полтора месяца игр за сборную и «Баварию». Впрочем, до рекорда Месси 2012 года поляку и кому-то бы то ни было в обозримом будущем не добраться, потому что 91 мяч — результат из какой-то другой галактики.

?? 62 goals for club and country this year ?



Lewandowski ???#WCQ pic.twitter.com/raIcfDWCH6 — European Qualifiers (@EURO2024) November 12, 2021

При этом Польша еще может обогнать Англию и стать первой. Но это чисто теоретически — для этого британцы должны в заключительном туре как можно крупнее уступить Сан-Марино при условии разгромной победы поляков над Венгрией. Но именно что теория -на практике такой сценарий невозможен.

И В Н П М О 1. Англия 9 7 2 0 29-3 23 2. Польша 9 6 2 1 29-9 20 3. Албания 9 5 0 4 11-12 15 4. Венгрия 9 4 2 3 17-12 14 5. Андорра 9 2 0 7 8-23 6 6. Сан-Марино 9 0 0 9 1-36 0

15 ноября. Сан-Марино — Англия, Польша — Венгрия, Албания — Андорра.

Фареры расколдовали датские ворота

Группа F

Молдавия — Шотландия — 0:2 (Паттерсон, 38. Адамс, 65).

Австрия — Израиль — 4:2 (Арнаутович, 51, с пенальти. Шауб, 62, 72. Забитцер, 84 — Биттон, 32. Перетц, 58).

Дания — Фареры — 3:1 (Сков-Ольсен, 18. Брун-Ларсен, 63 — К.Ольсен, 89).

Шотландцы в октябре демонстрировали невероятную волю к победе. Как Израилю, так и Фарерам победные мячи были забиты на последних минутах, после чего выяснилось: для гарантированного выхода в плей-офф достаточно взять верх над проигравшей в отборе семь раз подряд Молдавией. Так что в Кишиневе высадился внушительный десант «Тартановой армии», и порой казалось, что игра проходит в Глазго.

Но, несмотря на бесконечное давление на их ворота, хозяева словно решили показать, что молдавская сборная не хуже ставшего сенсацией Лиги чемпионов «Шерифа». Эпизодов, сравнимых с сэйвом Гордона после атаки Ионицэ с нескольких метров, у шотландцев и близко не было. И только сольный проход Паттерсона с завершающим ударом в дальний угол направил игру в ожидаемое русло.

Последние же вопросы снял даже не второй гол за авторством Адамса, а эпизод, когда ВАР разглядел игру рукой в штрафной гостей. Однако Гордон парировал пенальти, и Шотландия обеспечила себе продолжение борьбы за первую с 1998 года поездку на чемпионат мира. Соответственно остальные игры дня потеряли турнирное значение.

Другие команды играли за свой престиж, за страну и за очки в рейтинге. Израиль потерял призрачные надежды на второе место, тогда как Австрии выход в плей-офф практически гарантирует результат в Лиге наций. Осознание этого вылилось в веселую игру с шестью забитыми мячами.

Ну а Дания была интересна в силу своих уникальных результатов. Восемь туров скандинавы прошли без пропущенных мячей и явно мечтали сохранить ворота на замке до конца квалификации. Шмайхель об этом точно мечтал, и когда скромные фарерцы в концовке наиграли на гол престижа, голкипер негодовал так, словно его команда проиграла.

Faroe Island's Klaemint Olsen is the first player to score past Kasper Schmeichel in World Cup qualifying.



The Dane had kept a clean sheet in each of his last eight qualifying games. ? pic.twitter.com/2vVxaW9F6P — Squawka Football (@Squawka) November 12, 2021

И В Н П М О 1. Дания 9 9 0 0 30-1 27 2. Шотландия 9 6 2 1 15-7 20 3. Израиль 9 4 1 4 20-19 13 4. Австрия 9 4 1 4 15-16 13 5. Фареры 9 1 1 7 5-20 4 6. Молдавия 9 0 1 8 4-26 1

15 ноября. Шотландия — Дания, Израиль — Фареры, Австрия — Молдавия.

Группа С

Италия — Швейцария — 1:1 (Ди Доренцо, 36 — Видмер, 11). Обзор матча — здесь.

Северная Ирландия — Литва — 1:0 (Шаткус, 17, в свои ворота).

И В Н П М О 1. Италия 7 4 3 0 13-2 15 2. Швейцария 7 4 3 0 11-2 15 3. Сев. Ирландия 7 2 2 3 6-7 8 4. Болгария 7 2 2 3 6-10 8 5. Литва 8 1 0 7 4-19 3

15 ноября. Северная Ирландия — Италия, Швейцария — Болгария.