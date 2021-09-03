Гол Классона положил конец великой серии Испании, Англия разгромила венгров при скандалах с фанатами, Италия не проигрывает 35 матчей

Обзор состоявшихся в четверг в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Шведская сенсация

Группа В. Швеция — Испания — 2:1 (Исак, 5. Классон, 57 — Солер, 4). Грузия — Косово — 0:1 (Муричи, 18).

На чемпионате Европы шведы и испанцы завершили свою встречу нулевой ничьей, а тут обменялись голами к пятой минуте. Подобных дебютов в истории «Красной фурии» не было никогда, но, возможно, дело в новых лицах? Счет, например, первым же своим ударом в первой игре за сборную открыл ярко начавший сезон в «Валенсии» Солер. Одноклубник Дениса Черышева забил во всех трех турах ла лиги и не стал сбавлять темп в национальной команде.

?? Carlos Soler scores 5 minutes into his international debut ??#WCQ pic.twitter.com/JPF9B7R8eP — European Qualifiers (@EURO2020) September 2, 2021

Однако скандинавы перед своими болельщиками быстро пришли в себя. Исак восстановил равновесие, а вскоре после начала второго тайма открывшийся под передачу Кулушевски полузащитник «Краснодара» Классон поставил Унаи Симона в тупик ударом в ближний угол. Этот эпизод оказался решающим, несмотря на настойчивые попытки гостей отыграться.

Виктор Классон провел отличный вечер ???



Игрок «Краснодара» завалил победный гол, который принес Швеции победу, а Испании — историческое поражение ?



Просто КЛАССОНО ? pic.twitter.com/1WqLCZTwwf — Матч ТВ (@MatchTV) September 2, 2021

Шведы вырвались на первое место и одновременно вошли в историю. Дело в том, что Испания не проигрывала в отборочных турнирах мировых чемпионатов с 1993 года, когда на поле еще выходил ее главный тренер Луис Энрике. И есть большие сомнения, что кто-то превзойдет великий рекорд «Красной фурии», которая не знала поражений на протяжении 66 матчей.

И В Н П М О 1. Швеция 3 3 0 0 6-1 9 2. Испания 4 2 1 1 7-5 7 3. Косово 3 1 0 2 2-6 3 4. Греция 2 0 2 0 2-2 2 5. Грузия 4 0 1 3 2-5 1

Сенсация от Болгарии

Группа С. Италия — Болгария — 1:1 (Кьеза, 16 — Десподов, 40). Литва — Северная Ирландия — 1:4 (Баравикас, 55 — Баллард, 20. Вашингтон, 52, с пенальти. Лейвери, 67. Макнейр, 82, с пенгальти).

Первая игра «Скуадры адзурры» после триумфального Евро-2020 стала исторической. Италия не проигрывает на протяжении 35 матчей, повторив рекорды Испании и Бразилии. Учитывая уровень нынешней сборной Болгарии, результат был предсказуемым, но не будничным. А первый в матче гол — это целая история. В родной Флоренции на глазах своего знаменитого отца Энрико счет открыл Федерико Кьеза.

Кьеза исполнил Роббена, сыграл в стеночку с партнером и забил ?



Италия повела в матче с Болгарией, но сейчас уже ничья — 1:1 ? pic.twitter.com/Ia68amCvN8 — Матч ТВ (@MatchTV) September 2, 2021

Только видимая легкость убаюкала итальянцев, и к перерыву Десподов восстановил равновесие при нетипичном попустительстве обороны чемпионов Европы. Между тем, Италия не пропускала дома на протяжении восьми матчей, и прошлый раз ее в октябре 2020 года огорчили голландцы. Ничья — даже большая сенсация, чем проигрыш Испании. Теперь команду Роберто Манчини вполне может догнать имеющая два матча в запасе Швейцария.

И В Н П М О 1. Италия 4 3 1 0 7-1 10 2. Швейцария 2 2 0 0 4-1 6 3. Сев.Ирландия 3 1 1 1 4-3 4 4. Болгария 4 0 2 2 2-6 2 5. Литва 3 0 0 3 1-7 0

Англия и Польша смяли соперников

Группа I. Венгрия — Англия — 0:4 (Стерлинг, 55. Кейн, 63. Магуайр, 69. Райс, 87). Польша — Албания — 4:1 (Левандовски, 12. Букса, 44. Крыховяк, 54. Линетти, 89 — Чикалеши, 25). Андорра — Сан-Марино — 2:0 (Валес, 18, 24).

Во время Евро-2020 стадион в Будапеште стал самой горячей ареной турнира. Но тогда же УЕФА начал расследование в отношении местных болельщиков, которых обвиняли в дискриминационном поведении. Часть фанатов ухала в адрес французов Погба и Канте, а на трибунах появился баннер с перечеркнутым преклоненным коленом — в знак протеста против акций BLM. За это венгров обязали провели три игры без зрителей (одну условно) с двухлетним испытательным сроком.

Но так как англичан Венгрия принимала при полных трибунах, в Британии заранее нагнетали обстановку, и, похоже, серия скандалов получит продолжение. Во-первых, когда гости преклонили колени перед игрой, их освистали. Во-вторых, открывшего счет Стерлинга во время празднования в районе углового флажка забросали пластиковыми стаканами. При желании в поведении англичанина можно усмотреть элемент провокации, только надпись на его второй футболке никакого отношения к игре и теме расизма не имела. Он просто почтил память умершей от коронавируса популярной 26-летней стримерши.

А из стаканчика символически выпил установивший окончательный счет Райс. Первый игрок «Вест Хэма», отличившийся в отборочных матчах с 1981 года! Без этого гола Венгрия не потерпела бы самое крупное домашней поражение в квалификации ЧМ. Не спас даже Гулачи, несколько раз остановивший Кейна, но все же не помешавший ему продлить голевую серии в отборах на крупные турниры до 13 игр.

Declan Rice was seen drinking from one of the cups that had been thrown by the Hungary fans ?#ThreeLions #HUNENG — talkSPORT (@talkSPORT) September 2, 2021

В параллельном матче Польша начала с очередного гола взмывшего над албанскими защитниками Левандовски. У форварда четыре мяча в трех играх отборочного цикла и 42 точных удара с учетом всех турниров в 2021 году. Равных снайперу в мировом футболе сейчас нет, что и подтвердила третья результативная атака поляков. Подхватив мяч в центре, Левандовски смял оборону и от линии поля выдал такой пас, что полузащитнику «Краснодара» Крыховяку нельзя было промахнуться.

Левандовский тащит и в «Баварии», и в сборной ?



Известный факт, но на голы Роберта можно смотреть вечно ? pic.twitter.com/1zdaODtjZ5 — Матч ТВ (@MatchTV) September 2, 2021

Крыховяк поддержал одноклубника и тоже забил сегодня ?



Но какой же Левандовский — зверски разорвал фланг албанцев и выкатил на Гжегожа. Роберт — просто мощь ? pic.twitter.com/wQm1dG1QVt — Матч ТВ (@MatchTV) September 2, 2021

Стоит упомянуть и встречу футбольных карликов в Андорре, где хозяева впервые за 21 год сумели забить в отборочном матче мирового первенства больше одного мяча.

И В Н П М О 1. Англия 4 4 0 0 13-1 12 2. Польша 4 2 1 1 11-6 7 3. Венгрия 4 2 1 1 10-8 7 4. Албания 4 2 0 2 4-6 6 5. Андорра 4 1 0 3 3-8 3 6. Сан-Марино 4 0 0 4 0-12 0

Маленький праздник Эстонии и гол имени Крала

Группа Е. Эстония — Бельгия — 2:5 (Кяйт, 2. Сорга, 83 — Ванакен, 22. Лукаку, 29, 52. Витсель, 54. Фоке, 76). Чехия — Белоруссия — 1:0 (Барак, 34).

Сюрприз вечера — начало игры в Таллине, где Эстония повела в счете в игре с бельгийцами. Кяйт сыграл столь смело, словно регулярно выходит против футболистов уровня «красных дьяволов», и Куртуа, кажется, оказался не готов к дальнему удару полузащитника словенского «Домжале».

Впрочем, сенсационный счет продержался лишь 20 минут, после чего все встало на свои места. Эден Азар навесил на Ванакана, а потом дежурный гол на свой счет записал Лукаку. Новобранец «Челси» в отборочных циклах мировых первенств поражал цель в десяти из одиннадцати последних игр, и, как ни странно, взял паузу в предыдущей встрече с Эстонией. Прибалтийская команда разгромлена, но она имеет полное право гордиться двумя своими результативными атаками.

Что касается сборной Чехии, то ее тренерский штаб зря волновался по поводу отъезда на тот момент еще спартаковца Крала в Лондон. Вернувшись в расположение национальной команды уже в качестве игрока «Вест Хэма», он организовал победный гол. Крал сам начал атаку, потом вернул владение мячом, и Гложек вывел на завершающий удар Барака.

И В Н П М О 1. Бельгия 4 3 1 0 17-4 10 2. Чехия 4 2 1 1 8-4 7 3. Уэльс 2 1 0 1 2-3 3 4. Белоруссия 3 1 0 2 4-11 3 5. Эстония 3 0 0 3 6-15 0

Флик разбудил Вернера?

Группа J. Лихтенштейн — Германия — 0:2 (Вернер, 41. Сане, 77). Северная Македония — Армения — 0:0. Исландия — Румыния — 0:2 (Ман, 46. Станчу, 83).

Эпоха Ханси Флика началась для Германии с легкой разминки. Правда, ждать первого гола пришлось почти целый тайм, но оно того стоило. Флик в свое время волшебным образом преобразил «Баварию», а теперь под его началом забил закисший в «Челси» Вернер. Но пока трудно поверить, что это станет для него прорывным моментом. В прошлый раз форвард забивал в июне — в контрольной игре с Латвией, после чего не мог поразить цель на протяжении десяти официальных матчей. Выводов же о новой Германии, которая выиграла 15 подряд гостевых отборочных матчей, делать не стоит. Как минимум до игры с Арменией, которая после ничьей в Македонии сохранила за собой первое место.

Ты не поверишь, но за Германию забил Тимо Вернер ?



Это его первый гол в последних 10 матчах за сборную. Гения прорвало ? pic.twitter.com/rvS7BmABMR — Матч ТВ (@MatchTV) September 2, 2021