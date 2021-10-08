Был в «Реале», огорчал Черчесова, дружил с Онопко. История Петера Дубовски, который трагически погиб в 28 лет

В 1995-м он дважды забил России и принес сборной Словакии победу.

Первый в истории матч между сборными России и Словакии состоялся в мае 1994 года — наша команда выиграла (2:1). А вот весной 1995-го словаки взяли реванш — встреча завершилась с тем же счетом 2:1. Тогда оба мяча у Словакии забил Петер Дубовски — нападающий мадридского «Реала». В 2000 году он еще раз сыграл против сборной России. Тот матч стал для него последним в жизни.

В 1993 году Дубовски перешел в «Реал» за 3,5 миллиона долларов. Дороже был только Просинечки

Дубовски начинал свою карьеру в братиславском «Словане». Быстрый и техничный игрок, который еще при этом много и красиво забивал, просто не мог не полюбиться болельщикам.

В 19 лет Дубовски стал вызываться в сборную Чехословакии. Через год принес «Словану» чемпионство — первое за 17 лет! Два сезона подряд он становился лучшим бомбардиром местного чемпионата (27 и 24 гола соответственно). На Дубовски обратили внимание европейские гранды. Одному из них он даже забил в еврокубках — в 1991 году пострадал мадридский «Реал».

«Королевский клуб» продолжал следить за Дубовски, и летом 1993-го трансфер состоялся. Сумма сделки оценивалась в 3,5 миллиона долларов — большие по тем временам деньги в футболе. Дороже «Реал» покупал только Роберта Просинечки: двумя годами ранее его переход из «Црвены Звезды» обошелся в 7 миллионов долларов. На деньги, вырученные с продажи Дубовски, «Слован» обновил стадион: перестелил газон, поставил новые ворота, поменял всю сантехнику и проводку.

Неудачи в Мадриде, дубль в ворота сборной России и переход в «Овьедо»

В «Реале» Дубовски столкнулся с большой конкуренцией. За место в основе сливочных тогда боролись Иван Саморано, Эмилио Бутрагеньо и молодой Рауль. В первый сезон словак провел 26 матчей, но забил лишь один гол. «У меня пока не все получается в «Реале», но мое время придет», — говорил Дубовски словацкой прессе.

На второй год Дубовски вдобавок ко всем проблемам получил еще и травму. Во многом она стала причиной того, что летом 1995-го ему пришлось покинуть Мадрид и перейти в «Овьедо».

Несмотря на все трудности в клубе, Дубовски отлично чувствовал себя в сборной Словакии. В товарищеском матче против России он забил два мяча. Особенно красивым получился первый гол, когда Дубовски ложным замахом усадил на пятую точку Сергея Горлуковича. Станислав Черчесов пытался спасти ворота сборной России, но слишком уж точным получился удар у Дубовски. Единственный мяч в составе нашей команды забил, что интересно, Валерий Карпин.

Покинув Мадрид, Дубовски стал чувствовать себя намного лучше. К тому времени он адаптировался в Испании, освоил язык, да и играть в составе середняка примеры было куда легче, нежели в «Королевском клубе». Спустя всего несколько месяцев после перехода в «Овьедо» Дубовски обыграл в гостях «Реал» (3:2), а сам он отметился голевой передачей.

В первый сезон словак забил 7 мячей, но после этого его результативность только падала. Тем не менее Дубовски оказывал большое влияние на игру команды, и руководство «Овьедо» в какой-то момент даже предложило ему пожизненный контракт. Петер отказался.

Дубовски дружил с Онопко. Он помогал россиянину, когда тот только приехал в Испанию

С 1996 года в одной команде с Дубовски играл Виктор Онопко. Именно он помогал россиянину на первых порах, когда тот только приехал в Испанию. «Дубовски — очень интересный нападающий, — сказал Онопко в интервью «СЭ» от 28 января 1998 года. — С его возвращением после травмы наша атака сразу же оживилась. Должен признаться, что мне с ним достаточно легко находить общий язык и на поле, и в быту».

По словам Онопко, Дубовски понимал русскую речь и даже читал газеты на русском языке. При этом настаивал — Виктору непременно нужно выучить испанский. Поэтому и общались они в основном на испанском языке. Дубовски и Онопко так сдружились, что даже жили в одном номере на сборах. «Он сказал мне: «Ты у нас, Виктор, и так лидер, а когда язык одолеешь — станешь капитаном команды. И тогда ты любому сможешь на поле сказать все, что думаешь», — рассказывал Онопко.

Трагическая смерть в 28 лет. Дубовски погиб на отдыхе, пытаясь сделать фотографию водопада

В сезоне-1999/2000 «Овьедо» с большим трудом остался в примере. Перед отпуском Дубовски оставалось лишь провести один матч за сборную — против России. Он снова поучаствовал в забитом мяче.

По окончании сезона Дубовски вместе с братом и невестой поехали в Таиланд. Одним из главных увлечений Петера за пределами футбольного поля была фотография. Во время прогулки он хотел сделать снимки водопада Намуанг, но подошел слишком близко к краю скалы и, поскользнувшись, упал с десятиметровой высоты.

Дубовски оказали первую помощь, но врачи приехали только спустя три часа. В больнице, куда его доставили, не было необходимого оборудования. Дубовски было решено перевезти в другую клинику, но не успели — он скончался по дороге от серьезной травмы головы и потери крови.

***

Онопко, отвечая на вопрос, чья судьба из его футбольных друзей сложилась наиболее трагично, назвал Дубовски. «Изумительный был форвард, техничный. Мне позвонил администратор «Овьедо», сказал: «Разбился Дубовски, подробностей не знаю», — вспоминал Виктор в интервью «СЭ». — Я прервал отпуск в Марбелье и вылетел в Братиславу на похороны вместе с президентом нашего клуба и тремя игроками. Дубовски было всего 28 лет. Судьба...»