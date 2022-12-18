Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 16:30

Месси мог перейти в «Зенит»? Клуб хотел обменять его на Аршавина

Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси и Андрей Аршавин.
История из 2008 года, которая сейчас выглядит фантастической.

В 2008 году российский футбол находился на невиданном подъеме. В мае «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, в августе — Суперкубок. А в июне наша национальная команда добилась феноменального результата — вышла в полуфинал чемпионата Европы.

Разумеется, в то время спрос на российских футболистов в Европе резко увеличился. И всего через неделю после легендарной победы России над Нидерландами появилась невероятная информация.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

«Зенит» меняет Аршавина на Месси?" — новость под таким шокирующим заголовком вышла в «СЭ» 28 июня. А ее текст сейчас выглядит совсем невероятным: «Сине-бело-голубые уже предложили «Барселоне» выкупить Месси за 20 миллионов евро. При этом не исключено, что ввиду интереса «Барселоны» к 27-летнему форварду Андрею Аршавину возможна большая сделка по обмену нападающими. Если «Барселона» примет условия «Зенита», то петербургский клуб должен остаться в плюсе, поскольку трансферная стоимость Аршавина на данный момент составляет не менее 25 миллионов евро».

Андрей Аршавин. Аршавин мог перейти в «Барселону», но «27 миллионов всех отпугнули». Острое интервью форварда для «СЭ»

Обменять Месси на Аршавина, да еще и получить за трансфер дополнительную сумму — с высоты сегодняшнего дня кажется, что это могла быть идеальная сделка. Но тем летом Аршавин был не просто российским топ-футболистом, а символом всего нашего спорта. «Зенит» категорически не хотел с ним расставаться.

Андрей Аршавин. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Андрей Аршавин.
Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Всем известно, что в 2008 году «Барселона» интересовалась Аршавиным. Сам форвард всегда мечтал именно о каталонском клубе, но тот предлагал за зенитовца лишь 15 миллионов евро. Сине-бело-голубые отказались продавать своего лидера, посчитав предложение низким. А в ответ отправили факс с альтернативным предложением — о приобретении Месси.

Эту информацию подтвердил и тогдашний директор «Зенита» по связям с общественностью Алексей Блинов. Он заявил, что обладатели Кубка УЕФА направили в «Барселону» запрос о приобретении Месси и о том, что «Зенит» готов вести переговоры относительно аргентинца. При этом в официальном факсе петербургский клуб не указывал никаких сумм, а лишь интересовался возможностью покупки Месси. Советник президента «Зенита» Константин Сарсания тоже подтвердил, что клуб нацелен на Лео.

Лионель Месси. Фото Global Look Press
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Как вы догадались, «Барселона» согласием не ответила. Предложений по Аршавину от нее также больше не поступало. Позже нападающий с грустью вспоминал: «Барселона» явно хотела подсуетиться и приобрести неплохой товар по приемлемой цене. Я это понимал, поэтому согласился с решением «Зенита» и не стал вступать в какую-либо полемику с клубом. Хотя дальнейшее развитие событий на трансферном рынке показало, что цена была не такой уж и маленькой. Если Роналдиньо стоит 18 миллионов евро, то о чем можно говорить?"

Андрей Аршавин и&nbsp;Сеск Фабрегас. «Он на одном уровне с Месси и Роналду!» Как Аршавин покорил Англию

Через полгода Аршавин перейдет в «Арсенал» за 16,5 миллиона евро, а Месси останется в «Барселоне» до 2021 года. Строго говоря, у «Зенита» даже после официального запроса шансов купить Лео не было. Это напоминало тактический ход, подчеркивающий статус того «Зенита». В 2020 году Блинов вспоминал в интервью «Фонтанке»: «Думаю, что это могло возникнуть где-то в процессе простого разговора: они хотят у нас забрать Аршавина, а мы у них тогда заберем Месси. А потом это уже превратилось в «а давайте мы поговорим об этом серьезно». Заявив о желании купить Месси, «Зенит» тогда как бы поднял себя на этаж выше. Мы таким образом заявили, что можем вести диалог с топ-клубами наравне. Хотя я не исключаю, что тренерский штаб и руководство реально располагали желанием купить Месси. Но если говорить об этом только как о пиаре, то ход был сделан достойно. Мы привлекли к себе внимание. Если мы об этом вспоминаем много лет спустя, значит, мы все сделали правильно».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон 5
Торонто 2
Матч завершен

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
Андрей Аршавин
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
ФК Барселона
ФК Зенит
2
2
Читайте также
«Давай, давай: они уже мертвые, не бегут!» Гениальный пас Марадоны в финале ЧМ-1986. Настал черед Месси?
Танцы, поцелуи и объятия: как выглядят жены, а также мамы и папы звезд ЧМ-2022
Глава МИД Германии выступила против прекращения огня на Украине на условиях РФ
Кадыров на китайском языке призвал объединиться против НАТО
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: главный матч чемпионата мира
Во Франции рассказали, почему Бензема отклонил предложение Макрона прилететь на ЧМ
Стартовый состав сборной Аргентины на финал ЧМ-2022: Ди Мария, Месси и Альварес выйдут с первых минут
Стартовый состав сборной Франции на финал ЧМ-2022: Жиру, Мбаппе и Дембеле выйдут с первых минут
Дуймович о бронзовых медалях Хорватии на ЧМ-2022: «У меня нет слов от наших достижений!»
Алексей Мишин: «Кого в фигурном катании можно назвать Месси? Я бы сравнил его с Евгением Плющенко»
Алдонин о матче за третье место: «Хорваты были более мастеровитыми, марокканцы играли душой и сердцем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Я сожру тебя живьем!» Как вечно запасной вратарь стал одним из важнейших людей в карьере Месси
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости