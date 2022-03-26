Салах приблизил Египет к ЧМ-2022, лучший бомбардир Черчесова чуть не подвел Марокко, Камеруну не помогло вмешательство президента

Главные события первых матчей плей-офф африканского отбора на ЧМ-2022.

Частичный реванш

Египет — Сенегал — 1:0 (Саисс, 4, в свои ворота)

Ремейк февральского финала Кубка Африки, новое противостояние двух звезд «Ливерпуля» — все это, бесспорно, главная история плей-офф на Черном континенте. Тем более Салах обещал взять реванш еще после памятного поражения. И если в том самом финале никто не смог забить в течение двух часов, то в пятницу «Фараоны» реализовали первый же шанс, а фортуна словно вернула им все долги. Иначе не объяснить, как мяч, после удара Салаха врезавшийся в перекладину, оказался в сетке рикошетом от защитника гостей.

Egypt take an early 1-0 lead through a Senegal own goal pic.twitter.com/gIQMDw5kJb — ESPN FC (@ESPNFC) March 25, 2022

А что же Сенегал и Мане? Несмотря на отсутствие ударов в створ ворот в первом тайме, чемпионы Африки держали хозяев в напряжении. К тому же египтяне незадолго до перерыва потеряли из-за травмы одного из основных центральных защитников Абдельмонема. Отчасти из-за этого, но скорее благодаря мощи «Львов Теранги» значительная часть второго тайма превратилась для египтян в тяжелую работу по сохранению результата.

Эту задачу помогли выполнить дисциплина и бешеная самоотдача, а также коррективы Карлуша Кейроша, позволившие отодвинуть игру от своих ворот. И все равно моментов, когда сенегальцам до гола не хватало завершающего штриха, было в избытке. Соответственно, говорить о полноценном реванше не приходится. Он состоится только в том случае, если Египет поедет на чемпионат мира, выстояв во вторник в Сенегале.

Купер создал проблемы фавориту

ДР Конго — Марокко — 1:1 (Висса, 12 — Тиссудали 76)

Несмотря на вылет уже в четвертьфинале континентального первенства, Вахид Халиходжич сохранил пост главного тренера в Марокко. Соответственно, никуда не исчез и конфликт боснийского специалиста со своими звездами, после которого полузащитник «Челси» Зиеш заявил о завершении карьеры в национальной команде. Но создается впечатление, что «Атласские львы» не сделали серьезных выводов.

Команда, располагающая одним из самых сбалансированных составов в Африке, большую часть матча в Киншасе показывала академичный и откровенно скучный футбол. Словно рассчитывая взять свое на классе, тогда как уже позабытый многими Эктор Купер сделал в ДР Конго типичную для себя дисциплинированную и по-хорошему злую команду.

Правда, первое место в групповом раунде «Леопарды» рисковали упустить, так как в игре с прямым конкурентом — Бенином — провели замену, использовав четвертую паузу в игре. Соперник подал протест, однако в ФИФА посчитали инцидент малозначительным и оставили результат (2:0) в силе.

Yoane Wissa gives D.R. Congo the lead against Morocco from distance ??



(via @TheWorldGame)pic.twitter.com/DUJRDEIXkj — B/R Football (@brfootball) March 25, 2022

В пятницу у хозяев были реальные шансы добиться солидного преимущества, однако развить успех Виссы, который удивил голкипера «Севильи» Буну дальним ударом, не удалось. Марокканцы же после перерыва наконец-то проснулись. Стали создавать моменты, однако с реализацией все было печально. Настолько, что лучший бомбардир возглавляемого Станиславом Черчесовым «Ференцвароша» Ммаэ, исполняя пенальти, запустил мяч куда-то в небеса. В итоге гостей спасла полная смена атакующей линии и гол удачно вышедшего на замену Тиссудали. Фактически он вернул Марокко статус фаворита перед ответной встречей в Касабланке.

Экс-вратарь «Крыльев» остановил «Неукротимых львов»

Камерун — Алжир — 0:1 (Слимани, 41)

«Неукротимые львы» после бронзы домашнего Кубка Африки сошлись с провалившими турнир экс-чемпионами континента из Алжира. Но если «Лисы пустыни» сохранили веру в Джамеля Бельмади, то в Камеруне пошли на крайние меры. В начале марта волевым решением президента страны Поля Бийи вместо португальца Тони Консейсау на пост главного тренера назначили знаменитого в прошлом защитника сборной Ригобера Сонга.

Ранее 45-летний специалист работал в олимпийской сборной, а в главной команде страны он начал смело, бросив в бой всех ведущих форвардов в лице Абубукара, Токо-Экамби и Шупо-Мотинга. Такой выбор обеспечивал доминирование, но не спасал от контратак. И если бы не голкипер «Аякса» Онана, который в понедельник по пути в лагерь сборной попал в автомобильную аварию, Слимани вполне мог бы открыть счет на первых минутах. Но ветеран, не имевший альтернативы в атаке в отсутствие Бунеджа, все равно забил, в концовке первого тайма классно пробив головой после подачи со штрафного.

Islam Slimani inscrit son 40e but avec la s?lection alg?rienne. ??? pic.twitter.com/hUDgZHspgs — Actu Foot (@ActuFoot_) March 25, 2022

Возможно, 40-й мяч Слимани за сборную — один из самых важных в его карьере. А сохранять преимущество выбравший расстановку с тремя центральными защитниками Алжир умеет, как мало кто в Африке. Когда же требовалось, команду спасал 35-летний экс-голкипер «Крыльев Советов» М'Боли. С таким раскладом Камерун ждет второе фиаско с начала года.

Эгуавон выучил урок Кубка Африки

Гана — Нигерия — 0:0

В Кумаси «Суперорлы» усилили нападение благодаря возвращению пропустившего Кубок Африки Осимхена. При этом Нигерия так и не нашла нового тренера, хотя Августин Эгуавон, в пожарном порядке сменивший уволенного перед континентальным первенством Гернота Рора, собирался вернуться на пост технического директора федерации.

Бывшему защитнику московского «Торпедо» пришлось остаться совместителем и начать тактическую перестройку. На континентальном первенстве «Суперорлы» предстали командой, которая была заточена исключительно на атаку и быстрые фланги. Сначала Нигерия сметала всех на своем пути, однако дисциплинированный Тунис перекрыл ей кислород, а плана Б у Эгуавона не обнаружилось.

Против крепкой Ганы нигерийцы предстали более сбалансированной и в хорошем смысле разумной командой. Это почти принесло победу, однако изучивший запись после подсказки ВАР арбитр отменил свое решение наказать «Черных звезд» 11-метровым. Гости были в шоке, но в целом исход оказался в их пользу, а бросить все силы в атаку можно уже перед своими зрителями.

Мали — Тунис — 0:1 (Сиссако, 36, в свои ворота)

Ответные матчи состоятся во вторник, 29 марта.