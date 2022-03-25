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25 марта, 15:20

«Мы выиграли Евро и думали, что легко попадем на ЧМ-2022». Камоцци — о провале сборной Италии

Советник владельца «Спартака» Франко Камоцци объяснил причины поражения сборной Италии в отборе ЧМ-2022
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной Италии.
Фото AFP
Итальянский специалист и советник Леонида Федуна высказался о вылете команды Роберто Манчини.

Сборная Италии проиграла в первом стыковом матче Северной Македонии (0:1) и пропустит чемпионат мира во второй раз подряд. Хотя еще совсем недавно команда Роберто Манчини поднимала над головой кубок чемпионов Европы.

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, специально для «СЭ» объяснил причины падения итальянцев.

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Мы заслуживали прямого выхода в Катар

— Когда мы не вышли на чемпионат мира в первый раз, ошибка была допущена в [стыковых] матчах против Швеции. Но в этот раз проблема произошла на групповой стадии. Мы упустили свой шанс в игре против Швейцарии, не забив два пенальти. Мы заслуживали прямого выхода в Катар.

Но играть настолько важные игры в конце марта, на мой взгляд, неправильно. Большинство футболистов в это время заняты борьбой за победу в национальных чемпионатах. Например, у нас в Италии очень много важных матчей в серии А. Плюс еврокубки.

В такие моменты игрокам не до сборных — они мысленно погружены в клубные проблемы. Да, конечно, они в курсе, что сборная — это очень важно. Но невозможно переключиться по щелчку пальцев.

Марко Верратти.

Если мы хотим видеть топ-матчи и топ-игроков, то обязаны пересмотреть ситуацию с календарем

В вылете сборной Италии просматривается вся проблематика современного футбола. Это не тренеры, не игроки. Это календарь. Проводится слишком много матчей!

Вчера Италия провела самую обычную игру, в которой нужно было просто одержать победу. Мы упустили свой шанс — игроки устали: не физически, а ментально. Еще раз: нереально так просто переключаться с важных игр в чемпионате на важные игры в сборной. Если мы хотим видеть топ-матчи и топ-игроков, то обязаны пересмотреть ситуацию с календарем.

Это глобальная проблема, и не только Италии. И УЕФА с ФИФА должны признать, что проблема существует. Игр слишком много, и большинство лишены смысла. Кубок конфедераций, Лига наций — зачем они нужны? Футболисты должны отдыхать, проводить время с семьями. Речь же не только про физическое состояние, но и про психологическое. Им нужно отключаться от футбола, иначе мы будем получать такие результаты.

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Я не могу сказать, что Манчини плохой тренер. Я не могу сказать, что у нас нет хороших игроков. Это абсолютная ложь! Никто не снимает вины с самой сборной Италии. Это наша проблема, мы были не слишком хороши. Нужно было выкладываться на сто процентов в каждом матче. А мы выиграли Евро и думали, что легко пройдем на чемпионат мира. Но на таком уровне не бывает легких побед.

Ты должен отдаваться в каждом матче! Если не готов, ты не победишь.

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