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Пятый чемпионат мира для Роналду, второй — для Левандовски. Португалия и Польша отобрались в Катар

Португалия и Польша вышли на чемпионат мира-2022 в Катаре
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
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Португалия — Северная Македония — 2:0. Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш.
Фото AFP
Футболисты сборной Польши.
Фото AFP
Футболисты сборной Португалии.
Фото Reuters
1/3
А Златан Ибрагимович посмотрит турнир по ТВ.

Дубль Бруну

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы
29 мар, 21:45. do Dragao (Порту)
Португалия
2:0
Македония
Голы
Бруну Фернандеш, 32 (1:0), Бруну Фернандеш, 65 (2:0)
Португалия
Кошта Нуну Мендеш Пепе Жоау Канселу Жоау Моутинью (Витинья, 90+1) Бернарду Силва (Матеус Нунес, 87) Бруну Фернандеш (Жоау Феликс, 87) Данилу Перрейра Отавиу (Виллиам Карвалью, 77) Криштиану Роналду Диогу Жота (Леан, 76)
Македония
Димитриевски Муслиу Алиоски Ристовски Велковски Адеми Эльмас (Николов, 87) Барди Ристовски (Миовски, 46) Костадинов (Ашковски, 75) Трайковски (Чурлинов, 59)
Предупреждения
Жоау Канселу 68’  -  Муслиу 68’, Алиоски 74’
Судьи
Тэйлор (Англия)

Перед матчем Португалии с Северной Македонией все по обыкновению крутилось вокруг Криштиану Роналду. 37-летний форвард выдавал цитаты в духе дешевых личностных тренингов: «Без нашей сборной нет чемпионата мира», а также делился планами на будущее. Например, сказал, что намерен играть, пока получает удовольствие от процесса и приносит пользу команде, а в «МЮ» и национальной команде он это делает.

Вопрос, на самом деле, спорный. Но в этом и парадокс позднего Роналду, который может взорваться хет-триком «Тоттенхэму», а через три дня ни разу не коснуться мяча в чужой штрафной против «Атлетико». Ну и прессинг, куда ж без него... В сборной, кстати, ситуация похожая. По ходу отбора на ЧМ-2022 Криштиану установил новый рекорд по количеству голов за национальную команду, но при этом решающие встречи с Ирландией (0:0) и Сербией (1:2) ему совсем не удались.

Футболисты сборной Португалии. Фото Reuters
Футболисты сборной Португалии.
Фото Reuters

В полуфинале стыков с Турцией Роналду принял участие в двух первых голевых атаках, пусть и на ранней стадии, но в целом не блеснул. Результат делали другие — Бернанду Силва (однозначно лучший португальский футболист в этом сезоне), Отавиу и Диогу Жота.

Против македонцев Криштиану сначала упустил хороший момент, потом обрезался и побежал назад отрабатывать, но не сделал это до конца и в итоге гости довели дело до удара, а в концовке тайма выдал ассист на Бруну Фернандеша. И это был тот голевой пас, который стоит заносить в статистику — в нужный момент идеально покатил мяч под удар.

После этого все стало более-менее ясно. Балканцы пусть и подали в первом тайме два угловых, в атаке ничего путного не создавали. Шанс на лаки-панч, прошедший с Италией, есть почти всегда, но происходить в каждом матче такое, разумеется, не будет. Португалия же не сказать, чтобы душила соперника, но в нужный момент, в отличие от «Скуадры адзурры», дала конкретику. А потом спокойно доделала работу. Криштиану поедет на свой пятый чемпионат мира.

Футболисты сборной Польши. Фото AFP
Футболисты сборной Польши.
Фото AFP

Главный герой — Крыховяк

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы
29 мар, 21:45. Slaski (Хожув)
Польша
2:0
Швеция
Голы
Левандовски, 49 (1:0), Зелиньски, 73 (2:0)
Польша
Щенсны Кэш Беднарек Глик Берешиньски Гуральски (Крыховяк, 46) Модер Белик Шиманьски Зелиньски (Букса, 89) Левандовски
Швеция
Ульсен Крафт Линделеф Даниэльсон (Ибрагимович, 80) Аугустинссон Форсберг Ольссон (Карлссон, 81, Сванберг, 67) Кулушевски Куайзон (Эланга, 68) Исак
Предупреждения
Гуральски 38’, Модер 52’, Левандовски 77’, Белик 81’  -  Исак 81’, Кулушевски 90+2’
Судьи
Орсато (Италия)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что из стыковых матчей ему интересна игра Польши — мол, любопытно, как она станет действовать и в верном ли направлении он и его помощники разбирали соперника. Это действительно был ребус, поскольку Чеслав Михневич возглавил команду только в январе. Тренер применил схему 3-4-2-1 с Петром Зелиньски и Себой Шиманьски в роли атакующих полузащитников. Сказать что-то еще про футбол поляков сложно, ибо он отсутствовал.

Ну то есть хозяева поля бились-боролись, но креатив стремился к нулю. Швеция точно смотрелась лучше, в первом тайме уж точно. Скандинавы атаковали, больше владели мячом и били по воротам, создавали кое-какие шансы, однако Войцех Щенсны оказался максимально надежен.

Это, конечно, не был сценарий Италии против Македонии, разница в классе между соперниками не столь велика, если она вообще есть. Но, глядя на матч Хожуве (где на стадионе в первом тайме погас свет), становилось понятно, почему Швеция выходила в четвертьфинал ЧМ-2018 и 1/8 финала ЧЕ-2020, а Польша на обоих турнирах не выбиралась из группы.

Роберт Левандовски. «Сборной Польши с Левандовски для меня больше не существует!» Романцев — об отстранении России, Карпине и судействе

А еще этот стык наглядный пример того, как много в футболе решают один-два эпизода даже во вроде бы односторонних встречах. В начале второго тайма вышедший на замену Гжегож Крыховяк идеально подставился в чужой штрафной — и Роберт Левандовски забил с пенальти. Гол вдохнул в поляков силы — сначала, чтобы еще яростнее биться-бороться-стелиться, а потом чтобы убежать в контратаку.

И не стоит обращать внимание на xG или статистику ударов — их поймавшая кураж Польша набивала уже при 2:0, когда гости скисли. Не спас даже вышедший на последние 10 минут Златан Ибрагимович. ЧМ-2022 пройдет без него.

Гжегож Крыховяк
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Роберт Левандовски
Футбол
Сборная Македонии по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швеции по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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