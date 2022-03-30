А Златан Ибрагимович посмотрит турнир по ТВ.

Дубль Бруну

Перед матчем Португалии с Северной Македонией все по обыкновению крутилось вокруг Криштиану Роналду. 37-летний форвард выдавал цитаты в духе дешевых личностных тренингов: «Без нашей сборной нет чемпионата мира», а также делился планами на будущее. Например, сказал, что намерен играть, пока получает удовольствие от процесса и приносит пользу команде, а в «МЮ» и национальной команде он это делает.

Вопрос, на самом деле, спорный. Но в этом и парадокс позднего Роналду, который может взорваться хет-триком «Тоттенхэму», а через три дня ни разу не коснуться мяча в чужой штрафной против «Атлетико». Ну и прессинг, куда ж без него... В сборной, кстати, ситуация похожая. По ходу отбора на ЧМ-2022 Криштиану установил новый рекорд по количеству голов за национальную команду, но при этом решающие встречи с Ирландией (0:0) и Сербией (1:2) ему совсем не удались.

Футболисты сборной Португалии. Фото Reuters

В полуфинале стыков с Турцией Роналду принял участие в двух первых голевых атаках, пусть и на ранней стадии, но в целом не блеснул. Результат делали другие — Бернанду Силва (однозначно лучший португальский футболист в этом сезоне), Отавиу и Диогу Жота.

Против македонцев Криштиану сначала упустил хороший момент, потом обрезался и побежал назад отрабатывать, но не сделал это до конца и в итоге гости довели дело до удара, а в концовке тайма выдал ассист на Бруну Фернандеша. И это был тот голевой пас, который стоит заносить в статистику — в нужный момент идеально покатил мяч под удар.

После этого все стало более-менее ясно. Балканцы пусть и подали в первом тайме два угловых, в атаке ничего путного не создавали. Шанс на лаки-панч, прошедший с Италией, есть почти всегда, но происходить в каждом матче такое, разумеется, не будет. Португалия же не сказать, чтобы душила соперника, но в нужный момент, в отличие от «Скуадры адзурры», дала конкретику. А потом спокойно доделала работу. Криштиану поедет на свой пятый чемпионат мира.

Футболисты сборной Польши. Фото AFP

Главный герой — Крыховяк

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сказал, что из стыковых матчей ему интересна игра Польши — мол, любопытно, как она станет действовать и в верном ли направлении он и его помощники разбирали соперника. Это действительно был ребус, поскольку Чеслав Михневич возглавил команду только в январе. Тренер применил схему 3-4-2-1 с Петром Зелиньски и Себой Шиманьски в роли атакующих полузащитников. Сказать что-то еще про футбол поляков сложно, ибо он отсутствовал.

Ну то есть хозяева поля бились-боролись, но креатив стремился к нулю. Швеция точно смотрелась лучше, в первом тайме уж точно. Скандинавы атаковали, больше владели мячом и били по воротам, создавали кое-какие шансы, однако Войцех Щенсны оказался максимально надежен.

Это, конечно, не был сценарий Италии против Македонии, разница в классе между соперниками не столь велика, если она вообще есть. Но, глядя на матч Хожуве (где на стадионе в первом тайме погас свет), становилось понятно, почему Швеция выходила в четвертьфинал ЧМ-2018 и 1/8 финала ЧЕ-2020, а Польша на обоих турнирах не выбиралась из группы.

А еще этот стык наглядный пример того, как много в футболе решают один-два эпизода даже во вроде бы односторонних встречах. В начале второго тайма вышедший на замену Гжегож Крыховяк идеально подставился в чужой штрафной — и Роберт Левандовски забил с пенальти. Гол вдохнул в поляков силы — сначала, чтобы еще яростнее биться-бороться-стелиться, а потом чтобы убежать в контратаку.

И не стоит обращать внимание на xG или статистику ударов — их поймавшая кураж Польша набивала уже при 2:0, когда гости скисли. Не спас даже вышедший на последние 10 минут Златан Ибрагимович. ЧМ-2022 пройдет без него.