«Адзурра» повторила судьбу Дании и Греции.

Если думаете, что Италия — первый в истории чемпион Европы, который не попал на следующий чемпионат мира, то напрасно. Чехословакии, победившей на Евро-1976, не было в Аргентине-1978; Дании, внезапно выигравшей в 1992-м, — в США-1994.

Последний такой случай был уже в XXI веке.

Греция — сенсационный чемпион Европы-2004 — в отборе к ЧМ-2006 заняла аж четвертое место в группе, которую выиграла Украина. Греки тогда оказались ниже и турок, и датчан.

Но золота в Лиссабоне у них никто бы уже не отнял.

Также прошлогодний титул останется со «Скуадрой адзуррой». И классный атакующий футбол, какого сложно было ожидать, если отталкиваться от устаревших стереотипов о каттеначчо, и легко — если смотреть нынешнюю восхитительную серию А.

Жуан Педро. Фото Global Look Press

На Евро-2020 у итальянцев был настоящий спортивный голод. Они были готовы прыгать выше головы, преодолевать себя. Сейчас их футбол от них никуда не делся, и 32-4 по ударам, половина — из штрафной, это подтверждает. Как и 16-0 по угловым.

Но, умея, они теперь не пылали. Не готовы оказались забить хоть тушкой, хоть чучелом. Как угодно, но забить, запихнуть.

И не фартило, конечно. Но, перефразируя известную поговорку, не везет тому, кто не везет. Люди, в отличие от Евро, не были готовы преодолевать. И получили развязку в виде дальнего удара Трайковски в уже добавленное время. Это был «Спартак» — АЕК другого уровня — даже с очень похожей фамилией палача (тот был Тричковски).

Трайковски играет в Саудовской Аравии. Что еще раз подчеркивает: Италия не имела права проигрывать Северной Македонии, тем более дома.

Еще в группе со Швейцарией итальянцы не заслуживали победы, и тот самый пенальти Жоржиньо вытекал из логики происходившего. То невезение было чем-то большим, чем невезение. А с соперником уровня Северной Македонии и ссылаться на этот фактор чемпионам Европы стыдно.

Наверняка у более продвинутых в итальянском футболе людей найдутся объяснения, почему у Роберто Манчини все сейчас вышло именно так. Ну и для хейтеров тренера настало время. Ваш выход, господа!

Меня самого раздражал Манчини времен «Зенита» — понтовый, высокомерный, а с определенного момента (когда знал, что уйдет в сборную) демотивированный.

Чиро Иммобиле. Фото AFP

Но это не помешало мне восхищаться «Адзуррой» в прошлом году. Не имея супермастеров в атаке, команда Манчини там играла в крутой наступательный футбол и не трусила. За нее хотелось переживать.

Не хочу делать вид, что этого не было. И поэтому переживаю, что Италии не будет в Катаре. Хотя это — четверть переживания от того, что я чувствовал, когда Россия осенью 2009-го проиграла Словении — такой же, по сути, Македонии — в Мариборе. Тогда между нашим выходом в полуфинал Евро-2008, что сродни золоту Италии, и тем фиаско прошло менее полутора лет. И это была лучшая сборная России в истории.

Есть ли связь между отсутствием в составе Италии Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини и ее проигрышем македонцам? Игровой — нет. А вот с точки зрения команды, коллектива — очень возможно. Они — мужики, в хорошем смысле деды, которые всех объединяли и делали из группы игроков — банду. Видимо, в этой роли заменить их оказалось некому.

Джорджо Кьеллини. Фото AFP

Между триумфом Италии на «Уэмбли» и ее невыходом на ЧМ прошло всего 8,5 месяца — и это уникальный случай.

Он показывает, как эфемерно и временно понятие успеха в футболе. Как это было и с греками. Эти истории совпадают и в том, что чемпионство Греции случилось между двумя невыходами на ЧМ — их не было и в Корее/Японии-2002.

Жаль, что не будет суперматча Португалия — Италия. Португальцы сейчас просто вынесут македонцев и спокойно пройдут в Катар. Ну, а если Северная Македония сотворит вторую сенсацию...

Нет, не верю. Так не бывает.

Хотя Греция в 2004-м доказала обратное.