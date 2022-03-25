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25 марта, 11:15

Эта Италия не была голодной, а ссылаться на невезение — стыдно. Рабинер — о крахе команды Манчини

Игорь Рабинер высказался о непопадании сборной Италии на ЧМ-2022
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Роберто Манчини.
Фото AFP
Джорджо Кьеллини.
Фото AFP
Жуан Педро.
Фото Global Look Press
Чиро Иммобиле.
Фото AFP
1/4
«Адзурра» повторила судьбу Дании и Греции.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. Renzo Barbera (Палермо)
Италия
0:1
Македония
Голы
Трайковски, 90+2 (0:1)
Италия
Доннарумма Эмерсон Флоренци Манчини (Кьеллини, 90) Бастони Верратти Жоржиньо Барелла (Тонали, 77) Инсинье (Распадори, 64) Берарди (Жоау Педру, 90) Иммобиле (Пеллегрини, 77)
Македония
Димитриевски Муслиу Алиоски Ристовски Велковски (Ристевски, 85) Адеми (Ашковски, 58) Барди Чурлинов Николов (Спировски, 58) Ристовски (Миовски, 71) Трайковски
Предупреждения
Велковски 80’
Судьи
Тюрпен (Франция)

Если думаете, что Италия — первый в истории чемпион Европы, который не попал на следующий чемпионат мира, то напрасно. Чехословакии, победившей на Евро-1976, не было в Аргентине-1978; Дании, внезапно выигравшей в 1992-м, — в США-1994.

Последний такой случай был уже в XXI веке.

Футболисты сборной Италии. Катастрофа Италии. Она снова провалилась в отборе на чемпионат мира

Греция — сенсационный чемпион Европы-2004 — в отборе к ЧМ-2006 заняла аж четвертое место в группе, которую выиграла Украина. Греки тогда оказались ниже и турок, и датчан.

Но золота в Лиссабоне у них никто бы уже не отнял.

Также прошлогодний титул останется со «Скуадрой адзуррой». И классный атакующий футбол, какого сложно было ожидать, если отталкиваться от устаревших стереотипов о каттеначчо, и легко — если смотреть нынешнюю восхитительную серию А.

Жуан Педро. Фото Global Look Press
Жуан Педро.
Фото Global Look Press

На Евро-2020 у итальянцев был настоящий спортивный голод. Они были готовы прыгать выше головы, преодолевать себя. Сейчас их футбол от них никуда не делся, и 32-4 по ударам, половина — из штрафной, это подтверждает. Как и 16-0 по угловым.

Но, умея, они теперь не пылали. Не готовы оказались забить хоть тушкой, хоть чучелом. Как угодно, но забить, запихнуть.

И не фартило, конечно. Но, перефразируя известную поговорку, не везет тому, кто не везет. Люди, в отличие от Евро, не были готовы преодолевать. И получили развязку в виде дальнего удара Трайковски в уже добавленное время. Это был «Спартак» — АЕК другого уровня — даже с очень похожей фамилией палача (тот был Тричковски).

Трайковски играет в Саудовской Аравии. Что еще раз подчеркивает: Италия не имела права проигрывать Северной Македонии, тем более дома.

Марко Верратти.

Еще в группе со Швейцарией итальянцы не заслуживали победы, и тот самый пенальти Жоржиньо вытекал из логики происходившего. То невезение было чем-то большим, чем невезение. А с соперником уровня Северной Македонии и ссылаться на этот фактор чемпионам Европы стыдно.

Наверняка у более продвинутых в итальянском футболе людей найдутся объяснения, почему у Роберто Манчини все сейчас вышло именно так. Ну и для хейтеров тренера настало время. Ваш выход, господа!

Меня самого раздражал Манчини времен «Зенита» — понтовый, высокомерный, а с определенного момента (когда знал, что уйдет в сборную) демотивированный.

Чиро Иммобиле. Фото AFP
Чиро Иммобиле.
Фото AFP

Но это не помешало мне восхищаться «Адзуррой» в прошлом году. Не имея супермастеров в атаке, команда Манчини там играла в крутой наступательный футбол и не трусила. За нее хотелось переживать.

Не хочу делать вид, что этого не было. И поэтому переживаю, что Италии не будет в Катаре. Хотя это — четверть переживания от того, что я чувствовал, когда Россия осенью 2009-го проиграла Словении — такой же, по сути, Македонии — в Мариборе. Тогда между нашим выходом в полуфинал Евро-2008, что сродни золоту Италии, и тем фиаско прошло менее полутора лет. И это была лучшая сборная России в истории.

Есть ли связь между отсутствием в составе Италии Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини и ее проигрышем македонцам? Игровой — нет. А вот с точки зрения команды, коллектива — очень возможно. Они — мужики, в хорошем смысле деды, которые всех объединяли и делали из группы игроков — банду. Видимо, в этой роли заменить их оказалось некому.

Джорджо Кьеллини. Фото AFP
Джорджо Кьеллини.
Фото AFP

Между триумфом Италии на «Уэмбли» и ее невыходом на ЧМ прошло всего 8,5 месяца — и это уникальный случай.

Он показывает, как эфемерно и временно понятие успеха в футболе. Как это было и с греками. Эти истории совпадают и в том, что чемпионство Греции случилось между двумя невыходами на ЧМ — их не было и в Корее/Японии-2002.

Жаль, что не будет суперматча Португалия — Италия. Португальцы сейчас просто вынесут македонцев и спокойно пройдут в Катар. Ну, а если Северная Македония сотворит вторую сенсацию...

Нет, не верю. Так не бывает.

Хотя Греция в 2004-м доказала обратное.

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