«Месси решает, играет на команду. А Роналду думает, как бы побить рекорд Эйсебио». Взгляд из Португалии

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза — о поведении Криштиану Роналду и о шансах команды Фернанду Сантуша против Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2022.

— Меня совсем не удивили сообщения в СМИ о том, что Роналду недоволен, когда его меняют по ходу матчей на чемпионате мира в Катаре. Это его стиль, его натура. У него уже возникали проблемы в «Ювентусе» из-за того, что он не всегда играл. А в «МЮ» это и вовсе вылилось в конфликт, скандал и уход из клуба. Так что тут ничего нового...

Считаю, Криштиану ведет себя не совсем корректно по отношению к партнерам по сборной. И к тренеру.

Потом Фернанду Сантуш, правда, сказал, что Роналду был прежде всего недоволен игроком сборной Кореи, который его торопил. Но думаю, дело не в этом. Криштиану прежде всего был недоволен ситуацией. Он очень хотел забить, чтобы побить рекорд Эйсебио (Эйсебио забил 9 голов в финальных турнирах ЧМ, на счету Роналду пока 8. — Прим. «СЭ»).

Что поделать... Раз Криштиану в сборной, все делают вид, что ничего страшного не случилось. Так бывало и прежде. Помните, он бросал капитанскую повязку, уходя с поля?

Понимаете, Роналду уже не влияет так сильно на игру команды, как раньше. Однако его амбиции никуда не делись. Что ж, посмотрим, как он и вся сборная сыграют против Швейцарии. Для меня в этой паре фаворита нет. 50 на 50. Все может решить один нюанс, один эпизод. Я вам уже говорил, что нам надо резко прибавить, чтобы дойти хотя бы до четвертьфинала.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Криштиану на групповом этапе не особо убедил. Но тут есть и объективная причина. Он не проходил предсезонку, много матчей пропустил в «МЮ». Поэтому и не в форме, не в порядке. Об этом все знают, все всё понимают, но почему-то никто не хочет открыто говорить о проблеме.

Сравнение с Месси? Лео в каждом матче решает, делает разницу, играет на команду. Он не создает проблем внутри коллектива. Месси же уже сказал, что уйдет из сборной, так как надо дать дорогу молодым. А Криштиану намерен выступать за национальную команду до 40 лет... Вот и вся разница. Роналду думает о своих собственных целях, новых рекордах — о том же достижении Эйсебио, о котором я вам сказал выше, и так далее.

Но, к сожалению, его личные амбиции сейчас уже не совпадают с интересами сборной. Он, вне всякого сомнения, великий игрок! Однако не умеет вести себя как-то по-другому, не может полностью посвятить себя команде.

Против Швейцарии Роналду, конечно, выйдет на поле с первых минут в центре нападения. Иначе бы возникли проблемы... Тут, как говорится, есть только два варианта. Либо вызывать его в сборную и каждый раз включать в стартовый состав, либо вообще не приглашать.

Есть ли у нас объективно более сильный футболист на позицию центрального нападающего? Сложно сказать, потому что никого больше не наигрывали. Но, например, у Жоау Феликса есть соответствующие качества, Леау может играть на острие. У нас есть еще Андре Силва из «Лейпцига» — одаренный игрок. Но тренерский штаб верит в Роналду.

Рафаэл Леау по-прежнему не играет с первых минут. И здесь вновь стоит сказать про консерватизм Сантуша. Он не любит рисковать и делать ставку на молодых. А те ощущают, что в них не особо верят...

10.12.2022 | Англия — Франция

В то же время в центре обороны выходит 39-летний Пепе. Думаю, он сыграет против швейцарцев. Но это такой риск! Он мало играл в последнее время, может просто-напросто не поймать ритм. Все на тоненького.

Ждать ли сюрпризов в стартовом составе португальцев на четвертьфинал? Не думаю. Хотя не исключаю, что в центре поля, как и в матче с Кореей, мы увидим Витинью.

Конечно, поражение от Швейцарии станет для нас серьезным ударом по имиджу, по самолюбию. Это же не поражение, скажем, от Франции. В Португалии все хотят, чтобы команда как минимум дошла до финала.

Пепе. Фото Reuters

Если мы не пройдем швейцарцев, вряд ли Роналду продолжит играть в сборной. А если же дойдем до полуфинала, во что мне, честно говоря, не верится, возможно, Криштиану действительно доиграет в национальной команде до 40 лет. Поживем — увидим.