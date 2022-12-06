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6 декабря, 16:30

«Месси решает, играет на команду. А Роналду думает, как бы побить рекорд Эйсебио». Взгляд из Португалии

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Паулу Барбоза о Криштиану Роналду и сравнении с Лионелем Месси.
Криштиану Роналду.
Фото Reuters
Пепе.
Фото Reuters
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Португальский футбольный агент Паулу Барбоза — о поведении Криштиану Роналду и о шансах команды Фернанду Сантуша против Швейцарии в 1/8 финала ЧМ-2022.

— Меня совсем не удивили сообщения в СМИ о том, что Роналду недоволен, когда его меняют по ходу матчей на чемпионате мира в Катаре. Это его стиль, его натура. У него уже возникали проблемы в «Ювентусе» из-за того, что он не всегда играл. А в «МЮ» это и вовсе вылилось в конфликт, скандал и уход из клуба. Так что тут ничего нового...

Считаю, Криштиану ведет себя не совсем корректно по отношению к партнерам по сборной. И к тренеру.

Чемпионат мира. 1/8 финала
06 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Португалия
6:1
Швейцария

Потом Фернанду Сантуш, правда, сказал, что Роналду был прежде всего недоволен игроком сборной Кореи, который его торопил. Но думаю, дело не в этом. Криштиану прежде всего был недоволен ситуацией. Он очень хотел забить, чтобы побить рекорд Эйсебио (Эйсебио забил 9 голов в финальных турнирах ЧМ, на счету Роналду пока 8. — Прим. «СЭ»).

Что поделать... Раз Криштиану в сборной, все делают вид, что ничего страшного не случилось. Так бывало и прежде. Помните, он бросал капитанскую повязку, уходя с поля?

Понимаете, Роналду уже не влияет так сильно на игру команды, как раньше. Однако его амбиции никуда не делись. Что ж, посмотрим, как он и вся сборная сыграют против Швейцарии. Для меня в этой паре фаворита нет. 50 на 50. Все может решить один нюанс, один эпизод. Я вам уже говорил, что нам надо резко прибавить, чтобы дойти хотя бы до четвертьфинала.

Криштиану Роналду. Фото Reuters
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Криштиану на групповом этапе не особо убедил. Но тут есть и объективная причина. Он не проходил предсезонку, много матчей пропустил в «МЮ». Поэтому и не в форме, не в порядке. Об этом все знают, все всё понимают, но почему-то никто не хочет открыто говорить о проблеме.

Сравнение с Месси? Лео в каждом матче решает, делает разницу, играет на команду. Он не создает проблем внутри коллектива. Месси же уже сказал, что уйдет из сборной, так как надо дать дорогу молодым. А Криштиану намерен выступать за национальную команду до 40 лет... Вот и вся разница. Роналду думает о своих собственных целях, новых рекордах — о том же достижении Эйсебио, о котором я вам сказал выше, и так далее.

Но, к сожалению, его личные амбиции сейчас уже не совпадают с интересами сборной. Он, вне всякого сомнения, великий игрок! Однако не умеет вести себя как-то по-другому, не может полностью посвятить себя команде.

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Против Швейцарии Роналду, конечно, выйдет на поле с первых минут в центре нападения. Иначе бы возникли проблемы... Тут, как говорится, есть только два варианта. Либо вызывать его в сборную и каждый раз включать в стартовый состав, либо вообще не приглашать.

Есть ли у нас объективно более сильный футболист на позицию центрального нападающего? Сложно сказать, потому что никого больше не наигрывали. Но, например, у Жоау Феликса есть соответствующие качества, Леау может играть на острие. У нас есть еще Андре Силва из «Лейпцига» — одаренный игрок. Но тренерский штаб верит в Роналду.

Рафаэл Леау по-прежнему не играет с первых минут. И здесь вновь стоит сказать про консерватизм Сантуша. Он не любит рисковать и делать ставку на молодых. А те ощущают, что в них не особо верят...

10.12.2022 | Англия — Франция

В то же время в центре обороны выходит 39-летний Пепе. Думаю, он сыграет против швейцарцев. Но это такой риск! Он мало играл в последнее время, может просто-напросто не поймать ритм. Все на тоненького.

Ждать ли сюрпризов в стартовом составе португальцев на четвертьфинал? Не думаю. Хотя не исключаю, что в центре поля, как и в матче с Кореей, мы увидим Витинью.

Конечно, поражение от Швейцарии станет для нас серьезным ударом по имиджу, по самолюбию. Это же не поражение, скажем, от Франции. В Португалии все хотят, чтобы команда как минимум дошла до финала.

Пепе. Фото Reuters
Пепе.
Фото Reuters

Если мы не пройдем швейцарцев, вряд ли Роналду продолжит играть в сборной. А если же дойдем до полуфинала, во что мне, честно говоря, не верится, возможно, Криштиану действительно доиграет в национальной команде до 40 лет. Поживем — увидим.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Паулу Барбоза
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