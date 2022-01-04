Настоящий чемпионат мира начинается сейчас. Мы получили два огненных четвертьфинала!

Результаты первых матчей 1/8 финала подарили две супердуэли на следующей стадии плей-офф — Нидерланды — Аргентина и Англия — Франция.

10.12.2022 | Англия — Франция

Чемпионат мира-2022 изначально генерировал очень странные эмоции. Турнир, до старта которого раньше отсчитывали дни, впервые встроили в середину европейского сезона, лишив сборные нормальной подготовки, а зрителей — накатывающего эффекта ожидания. В итоге пришлось резко перестраиваться с клубных раскладов и в спешке вспоминать составы групп ЧМ.

Запрет на алкоголь, ограниченная локация и фейк-болельщики тоже повлияли на атмосферу. Международные соревнования всегда ассоциировались с какой-то беззаботностью и рок-н-роллом: целые нации знакомились и путешествовали, поддерживали градус промилле, как в фильме «Еще по одной», и просто кайфовали от топового футбола.

В Катаре ничего этого нет: вся логистика упирается в метро и автобусы, пиво не найдешь днем с огнем (гарантированно — только в фан-зоне), а количество индусов, пакистанцев и других представителей массовки, надевающих футболки разных сборных из-за нехватки реальных фанатов, вызывает ощущение искусственности.

С такими вводными хотелось получить хотя бы качественное зрелище, рождаемое обычно на Евро и чемпионатах мира, несмотря на все проблемы. Но и тут возникли проблемы. Шесть нулевых ничьих на групповом этапе (четыре года назад в России случилась только одна!), дефицит красивых голов и минимум громких афиш реально вынуждали ностальгировать по ЧМ-2018: с не замолкающей Никольской, толпами хмельных латиноамериканцев и шедеврами Павара, Куарежмы, Модрича и Крооса.

А что останется в памяти от стартового отрезка в Катаре? Классные мячи Ришарлиссона и Райта, провалы Бельгии, Германии и Уругвая, а также ряд сенсаций. Все это — супер, но чемпионат мира до сих пор не получил праймовых встреч — не только по содержанию, но и по статусу команд.

Если в России уже в 1/8 финала сошлись Португалия с Уругваем, Франция с Аргентиной и Англия с Колумбией (уж не говорю про классные вывески в группах), то на ЧМ-2022 пока приходится искусственно создавать интригу.

Например, сколько бы ни восхищались сборной США, но Нидерланды ее переехали, так и не активировав турборежим. Луи ван Гала до этой игры критиковали за прагматичный футбол, но только сейчас все поняли: «Оранжевые» действуют с огромным запасом. И теперь особенно интересно, что они предпримут против Аргентины с Месси, которая после провала с Саудовской Аравией раздавила всех, причем практически без шансов.

Нидерланды — Аргентина в четвертьфинале — реально подарок. Потому что таких матчей в Катаре еще не было. Даже битва Германии с Испанией теряет в статусности из-за итогового вылета немцев.

Вторая пара на следующей стадии тоже захватывает. Франция производит самое яркое впечатление, но только в четвертьфинале включится на максимум. Да, Австралия вела против «Трехцветных» 16 минут, но развалилась и получила по полной программе. Дания тоже сопротивлялась до последнего, но не устояла. Встреча с Тунисом ничего не решала. А Польша в 1/8 финала вообще стала самым слабым соперником на турнире — как можно искренне праздновать гол на последней минуте, «горя» в три. Ответ прост — так же как и всеми силами оборонять 0:2, а не пытаться забить самим.

Заруба с Англией станет мировым бестселлером, которого ждали десять лет (последний раз команды встречались на крупных турнирах на Евро-2012). И кажется, именно сейчас выйдет лучшая серия — с идеальным актерским составом, сюжетом и спецэффектами.

Для многих настоящий чемпионат мира стартует только сейчас — когда все аутсайдеры уже вылетели, на первой стадии плей-офф остались фавориты и сборные-сенсации, а в четвертьфинале зарубятся уже только гранды.

Нехватку эмоций, фестиваля и атмосферы в Катаре еще можно спасти ярким футболом.

Пришло время зажигать!