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Настоящий чемпионат мира начинается сейчас. Мы получили два огненных четвертьфинала!

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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4 декабря. Англия — Сенегал — 3:0. Футболисты сборной Англии.
Фото Reuters
Результаты первых матчей 1/8 финала подарили две супердуэли на следующей стадии плей-офф — Нидерланды — Аргентина и Англия — Франция.
10.12.2022 | Англия — Франция

Чемпионат мира-2022 изначально генерировал очень странные эмоции. Турнир, до старта которого раньше отсчитывали дни, впервые встроили в середину европейского сезона, лишив сборные нормальной подготовки, а зрителей — накатывающего эффекта ожидания. В итоге пришлось резко перестраиваться с клубных раскладов и в спешке вспоминать составы групп ЧМ.

Запрет на алкоголь, ограниченная локация и фейк-болельщики тоже повлияли на атмосферу. Международные соревнования всегда ассоциировались с какой-то беззаботностью и рок-н-роллом: целые нации знакомились и путешествовали, поддерживали градус промилле, как в фильме «Еще по одной», и просто кайфовали от топового футбола.

4&nbsp;декабря. Англия&nbsp;&mdash; Сенегал&nbsp;&mdash; 3:0. Гол Гарри Кейна. Англичане — монстры: третий разгром за ЧМ. Впереди — Франция

В Катаре ничего этого нет: вся логистика упирается в метро и автобусы, пиво не найдешь днем с огнем (гарантированно — только в фан-зоне), а количество индусов, пакистанцев и других представителей массовки, надевающих футболки разных сборных из-за нехватки реальных фанатов, вызывает ощущение искусственности.

С такими вводными хотелось получить хотя бы качественное зрелище, рождаемое обычно на Евро и чемпионатах мира, несмотря на все проблемы. Но и тут возникли проблемы. Шесть нулевых ничьих на групповом этапе (четыре года назад в России случилась только одна!), дефицит красивых голов и минимум громких афиш реально вынуждали ностальгировать по ЧМ-2018: с не замолкающей Никольской, толпами хмельных латиноамериканцев и шедеврами Павара, Куарежмы, Модрича и Крооса.

А что останется в памяти от стартового отрезка в Катаре? Классные мячи Ришарлиссона и Райта, провалы Бельгии, Германии и Уругвая, а также ряд сенсаций. Все это — супер, но чемпионат мира до сих пор не получил праймовых встреч — не только по содержанию, но и по статусу команд.

Если в России уже в 1/8 финала сошлись Португалия с Уругваем, Франция с Аргентиной и Англия с Колумбией (уж не говорю про классные вывески в группах), то на ЧМ-2022 пока приходится искусственно создавать интригу.

4&nbsp;декабря. Франция&nbsp;&mdash; Польша&nbsp;&mdash; 3:1. Килиан Мбаппе и&nbsp;Оливье Жиру. Закономерный вылет Польши: Мбаппе и Жиру не дали ей ни шанса

Например, сколько бы ни восхищались сборной США, но Нидерланды ее переехали, так и не активировав турборежим. Луи ван Гала до этой игры критиковали за прагматичный футбол, но только сейчас все поняли: «Оранжевые» действуют с огромным запасом. И теперь особенно интересно, что они предпримут против Аргентины с Месси, которая после провала с Саудовской Аравией раздавила всех, причем практически без шансов.

Нидерланды — Аргентина в четвертьфинале — реально подарок. Потому что таких матчей в Катаре еще не было. Даже битва Германии с Испанией теряет в статусности из-за итогового вылета немцев.

Вторая пара на следующей стадии тоже захватывает. Франция производит самое яркое впечатление, но только в четвертьфинале включится на максимум. Да, Австралия вела против «Трехцветных» 16 минут, но развалилась и получила по полной программе. Дания тоже сопротивлялась до последнего, но не устояла. Встреча с Тунисом ничего не решала. А Польша в 1/8 финала вообще стала самым слабым соперником на турнире — как можно искренне праздновать гол на последней минуте, «горя» в три. Ответ прост — так же как и всеми силами оборонять 0:2, а не пытаться забить самим.

Лионель Месси радуется забитому голу в&nbsp;ворота Австралии на&nbsp;ЧМ-2022.. В 1000-м матче Месси впервые забил в плей-офф чемпионатов мира. Аргентина стала ближе к мечте, Австралия покидает турнир под аплодисменты

Заруба с Англией станет мировым бестселлером, которого ждали десять лет (последний раз команды встречались на крупных турнирах на Евро-2012). И кажется, именно сейчас выйдет лучшая серия — с идеальным актерским составом, сюжетом и спецэффектами.

Для многих настоящий чемпионат мира стартует только сейчас — когда все аутсайдеры уже вылетели, на первой стадии плей-офф остались фавориты и сборные-сенсации, а в четвертьфинале зарубятся уже только гранды.

Нехватку эмоций, фестиваля и атмосферы в Катаре еще можно спасти ярким футболом.

Пришло время зажигать!

Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
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