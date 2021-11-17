Почему я болею за Украину и рад ее выходу в стыки. Мнение Рабинера

Соперничество «Спартака» и киевского «Динамо» позволяло каждому из них играть еще более яркими красками.

Стоило поздравить в Telegram-канале украинскую сборную с победой в Боснии и выходом в стыковые матчи — как началось. Сперва понабежали с язвительными, а то и оскорбительными комментариями недоброжелатели Украины (скорее страны, чем ее национальной команды), в ответ — ее жители и выходцы из нее. И началась постерваловка, которую полностью остановить невозможно, а притормозить — только удалением самых безобразных высказываний. При этом считаю аудиторию своего канала в большинстве своем достаточно интеллигентной, воспитанной и сдержанной. Что же тогда в более разнузданных пабликах творится?!

Грустно все это. Самое плохое, что политика, которой мы здесь касаться не будем, так повлияла на умы простых людей именно по отношению к себе подобным. Хотя о чем вообще можно говорить, если даже в гораздо более мирные и спокойные в отношениях двух стран времена, когда жребий свел Россию и Украину в отборочной группе Евро-2000, перед знаменитым матчем 1999 года «Советский спорт» вышел с чудовищной «шапкой» на первой полосе «Бей, Хохлов, спасай Россию!»?! Выпустило такую газету это издание, а стыдно было мне.

Да, и в советские времена соперничество «Спартака» с киевским «Динамо» сильно будоражило умы людей по обе стороны тогда еще формальной российско-украинской границы. Обе болельщицкие армии терпеть не могли друг друга, и начавшиеся в 80-е фанатские драки наиболее свирепый характер приобретали именно у активных поклонников двух этих клубов. И в футболе это были полюса — тонкая, изящная комбинаторика Бескова против прессинга, универсализма и четких, выверенных линий Лобановского, предсказавшего футбол будущего. Эстетика против мощи. Они были альтер-эго друг друга, благодаря которым их собственная неповторимость играла еще более яркими красками.

Те «Спартак» и «Динамо» (Киев) были образцами стилей. И знаю лично от многих футболистов с обеих сторон — очень уважали и дружили друг с другом. На поле сражались люто, но при первой возможности садились за общий стол и пили до победного. А после развала Союза было несколько матчей ветеранов — так на том же Республиканском стадионе в Киеве собирался полный стотысячник, при том что на чемпионат Украины и половины никогда не приходило. А потрясающий ажиотаж вокруг ежегодных матчей «Спартака» Романцева и «Динамо» Лобановского в Москве на Кубке Содружества?! И совершенно чудесный уровень этих игр...

Жаль, что многие нынешние авторы оскорбительных комментариев всего этого не застали. Или застали, но у них короткая память.

В решающих матчах Зинченко забил победный мяч, а Головин растворился

Один из моих ближайших друзей — киевлянин и болельщик «Динамо», и когда мы с ним, 17-летние пацаны, познакомились после первого курса на теплоходе, барражировавшем по Волге, то часами спорили на спартаковско-динамовскую, бесковско-лобановскую тему. В этих спорах вдруг и осознали, что есть не только своя, но и другая футбольная правда, столь же аргументированная, полная своей могучей истории и имен, в которую люди так же верят, как ты — в свою.

В 2012-м мне посчастливилось написать вместе с главным редактором украинского журнала «Футбол», блестящим журналистом (его мнение вы регулярно можете видеть на страницах «СЭ») Артемом Франковым книгу об украинском футболе, со многими легендами и героями которого я имел возможность общаться. В конце концов, пусть я появился на свет уже в Москве, мои родители — одесситы, пусть город Ильфа и Петрова, Жванецкого и Бабеля, Буряка и Беланова всегда предпочитал называть себя «вольным», а многие его футболисты переходили не в киевское «Динамо», а в «Спартак»: Пасулько, Перепаденко, Цымбаларь, Никифоров, Парфенов... Тем не менее СССР давно распался, а Одесса — город Украины. И я должен вырезать часть себя?

Все это теснейшее переплетение на протяжении всей жизни не дает мне иных эмоциональных шансов, чем болеть за Украину в любом матче, кроме как против России. И таких людей, уверен, очень много — просто те, кто настроен негативно, всегда заметнее и агрессивнее. Это так же, как в комментариях к статьям: 95 процентов тех, кому понравилось, промолчат и будут читать дальше, зато те, кому пришлось не по душе, устроят публичный вой.

Во вторник вечером я сидел у телевизора и от всей души переживал за сборную Украины. Радовался и тому, что Константин Генич тоже симпатизировал украинцам. А когда они по делу обыграли в гостях боснийцев и вышли в стыки, поздравил и друга, о котором сказал выше, и коллегу Франкова, и Максима Калиниченко — одного из самых приятных и открытых людей в футболе постсоветского пространства. Был в этом матче критический момент: на 45-й минуте вратарь сборной Украины Бущан чудом вытащил удар головой с линии вратарской после углового. Поведи боснийцы в счете — как знать, чем бы все это обернулось.

Но Бущан вытащил, а во втором тайме победный мяч забил Александр Зинченко из «Манчестер Сити» — то есть решающее слово сказал человек, статус которого и требует играть такую роль. И здесь невозможно не сравнить с нами и не задаться вопросом, почему тот же Александр Головин, если не лидер, то важный игрок «Монако», увы, растворился и на Евро-2020, и в Сплите...

Отлично сыграл и другой ведущий игрок украинцев — Руслан Малиновский (опять же повод для сравнения с вообще оставшимся на лавке в Хорватии его одноклубником Алексеем Миранчуком), но это особая история. Ранее Малиновский разругался с исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Александром Петраковым и даже не был вызван на октябрьские матчи. К счастью, развития а-ля Карпин — Дзюба этот конфликт не получил, Малиновский и Петраков нашли в себе силы поговорить и помириться, и не сомневаюсь, что это сыграло большую роль в выходе украинцев в стыки. Потому что Украина — не Франция или Бельгия, она не имеет права жертвовать игроками такого уровня.

Украина — действующий чемпион мира среди молодежных сборных, а мы последний раз выходили на МЧМ в 1995 году

Украина, кстати, была в одной группе с Францией и дважды сыграла с действующими чемпионами мира вничью. Команда Дидье Дешама была и на «Стад де Франс», и на Олимпийском в самом топовом составе — со всеми Мбаппе, Канте, Гризманнами и Погба. Что-то с трудом представляю, чтобы мы хотя бы раз из двух им не уступили. С другой стороны, дважды сыграли вничью с Казахстаном.

Причем если в Париже и дома с Казахстаном украинцев еще тренировал Андрей Шевченко, то в Киеве с Францией и в Астане — уже Петраков. Мягко говоря, недопонимание между обладателем «Золотого мяча» и президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко, приведшее к непродлению контракта с Шевой, стало шоковым событием, после которого многие заранее похоронили шансы украинцев. Оказалось — рано.

Петраков — детско-юношеский тренер, почти не работавший на взрослом уровне, зато с украинской молодежкой выигравший ни много ни мало чемпионат мира в 2019 году. Молодежная сборная России на чемпионатах мира последний раз вообще выступала в 1995 году, Украины — помимо победы два года назад, попадала на турнир и выходила из группы в 2001-м, 2005-м, 2015-м. Игравшие вчера Соболь и Яремчук выступали за команду-2015 — и оба, кстати, идут сейчас европейским путем: первый через «Гент» оказался в «Бенфике», второй прошел чешские клубы и сейчас в «Брюгге». А тренировал ее, как и позапрошлогодних триумфаторов, — Петраков.

Ничто не берется из ничего. Если мы дважды в XXI веке выходили из отбора на молодежный Евро и ни разу — из группы, а на МЧМ последний раз играли 26 лет назад, а в топ-лигах у нас никто не выступает, с чего у нас вдруг должна родиться сильная сборная? А если у Украины молодежная футбольная история такая, как описана выше, — почему мы не вправе от нее ждать большего? Стоит ли после этого удивляться, что украинцы с расправленными плечами играют в футбол на «Стад де Франс», а мы 90 минут пуляем по аутам на «Полюде»? Тут уж скорее по поводу ничьих Украины с Казахстаном надо недоумевать.

Да, ясно, что Петракову пришлось адаптироваться под реалии взрослого футбола, который сильно отличается от молодежного, — и тот же конфликт с Малиновским стал результатом этого перехода. И если бы Франция вчера оказалась более сговорчивой и в не нужном ей матче проиграла Финляндии, то путь Петракова — тренера первой сборной сегодня наверняка был бы завершен. Но в какой-то мере ему повезло, а в какой-то — сработали игроки калибра Зинченко и Малиновского, от которых этого и ждали.

Многие спортсмены говорят, что лучше взять бронзу, чем серебро, поскольку эмоции в первом случае — положительные, а во втором после проигранного финала — негативные. В этом смысле любопытно наблюдать, насколько отличаются чувства в России и Украине после одного и того же по сути результата — выхода в стыки. Мы — в трауре, потому что находились в десяти минутах от Катара (почти катарсиса). Соседи довольны, поскольку для них все могло обернуться пролетом мимо мирового первенства вообще.

Хоть российская команда «сеется» из первой корзины, а украинская — из второй, матч между ними исключен: ФИФА и УЕФА разводят их по политическим соображениям. Согласен с теми коллегами, которые считают такой подход неправильным, перестраховочным. Да, такие матчи дали бы повод для криков многим кликушам с обеих сторон. Но со спортивной точки зрения не представляю себе чего-либо более интересного и ажиотажного.

Гадать, кто бы победил, — бессмысленно. Пока соперники не выяснили это на футбольном поле, подобные рассуждения абсолютно бессмысленны. Да, у Украины лидеры сильнее. Она дважды сыграла вничью с Францией, на что мы едва ли сейчас способны. Но ведь и с Казахстаном — чего Россия себе не позволяла — тоже...

В этих стыках россияне с украинцами не сыграют. И поэтому я со спокойной душой буду болеть и за тех, и за других. Так хочется, чтобы в конце марта была возможность сказать им: «До встречи в Катаре!»