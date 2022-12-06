Это'О ударил болельщика ногой в голову. Что спровоцировало президента камерунской федерации футбола?

Скандальный эпизод на чемпионате мира.

Почему легенда Камеруна напала на ютубера?

Бывший футболист сборной Камеруна, «Барселоны» и «Интера» Самюэль Это'О сейчас возглавляет камерунскую федерацию футбола и пришел посмотреть игру 1/8 финала Бразилия — Корея.

10.12.2022 | Англия — Франция

После игры Самюэля возле стадиона окружили несколько болельщиков, чтобы сделать селфи. А также один из блогеров с камерой, снимавший Это'О и что-то высказавший ему.

Самюэлю это не понравилось. Один из охранников Это'О вырвал у мужчины камеру, а сам камерунец бросился на болельщика, кричал ему что-то и затем ударил его ногой в голову.

Как сообщает издание La Opinion, которое выложило видео стычки, репортеры спросили Это'О о причинах такой реакции, но он «был не в себе», и служба безопасности быстро увела его. Пострадавший также не стал рассказывать об инциденте. Федерация футбола Камеруна пока не комментирует случившееся.

Это'О обвинили в подкупе судейства в матче Камеруна и Алжира

Главная версия, почему Самюэль сорвался, — реакция на провокационный вопрос о стыковом матче Камеруна и Алжира за право сыграть на ЧМ в Катаре, который был сыгран весной. Алжир тогда проиграл 1:2 и требовал переигровки из-за судейства. Алжирский ютубер Sadouni SM, по данным издания Onzemondial, спросил Это'О, зачем он подкупил судей. Журналист DZ Foot Исхаку Чебли также подтвердил эту информацию.

Рефери встречи Алжир — Камерун Бакари Гассама отменил два гола алжирской команды по ходу встречи, в которой было много спорных моментов. А Камерун забил победный гол на 124-й минуте и вышел на ЧМ. После проигрыша главный тренер Алжира Джамель Бельмади разнес судейство: «Я говорю это сегодня без страха: эти судьи не уважают нашу страну. Они приезжают сюда, видят нашу работу и не уважают нас. За последние два года я не видел ни одного рефери, который бы не проявлял агрессии, когда к нему приходишь поговорить. Я не ищу оправданий, это факты».

В соцсетях было много слухов о том, что именно Это'О мог повлиять на судейство, а несколько медиа сообщали, что Самюэль настаивал на назначении Гассамы. В алжирских медиа даже появилось видео с камер со встречи Самюэля и судьи, на которой камерунец якобы предлагал арбитру 100 тысяч евро за то, чтобы его сборная прошла на чемпионат мира.

Скриншот видео с камер со встречи Самюэля и судьи. Фото Соцсети

Но после проверки информации Agence France-Presse пришло к выводу, что это изображение является фейковым и сделано при помощи редактора — на нем были изображены другие люди. Несмотря на это, сообщения о подкупе судей завирусились в соцсетях, и Это'О получал много обвинений со стороны Алжира.

Отсюда и такая реакция Самюэля на очередную претензию уже в Катаре: он накинулся на блогера, который назвал имя рефери Бакари Гассама и связь Это'О с ним, о которой слышит уже на протяжении девяти месяцев.

По данным Onzemondial, алжирский ютубер решил подать заявление на президента Федерации футбола Камеруна за нападение, а также нанесение материального ущерба — Это'О разбил его камеру.

Позже в своих соцсетях блогер подтвердил информацию СМИ о том, что задал вопрос Это'О об арбитре Гассаме.

«Я получил от Самуэля Это'О за то, что спросил его о судье Гассаме. И, клянусь богом, добрые люди, тут нет никакого хайпа и никаких искажений — меня избили. Тема Гассамы беспокоит многих. Это'О сказал мне: «Вы слишком глупы, чтобы я разговаривал с вами». Его известности недостаточно, он не имеет права поднимать руку на кого-либо», — написал алжирец в соцсетях.

Самюэль Это'О в «Анжи». Никита Успенский, Фото «СЭ»

Алжирец также сообщил об обращении в полицию по факту нападения со стороны бывшего форварда «Анжи».

«Меня избили, — рассказал пострадавший в соцсетях. — У меня есть видео, которое запрещено публиковать даже после окончания расследования. Если я его опубликую, это нарушит закон. Все, что я рассказал ранее, — это мелкие детали. Все остальное полиция будет проверять по видео».