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Скандалы

6 декабря, 14:45

Это'О ударил болельщика ногой в голову. Что спровоцировало президента камерунской федерации футбола?

Экс-форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022. Что его спровоцировало?
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Самюэль Это&#039;О.
Скриншот видео с камер со встречи Самюэля и судьи.
Фото Соцсети
Самюэль Это&#039;О в «Анжи».
Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Скандальный эпизод на чемпионате мира.

Почему легенда Камеруна напала на ютубера?

Бывший футболист сборной Камеруна, «Барселоны» и «Интера» Самюэль Это'О сейчас возглавляет камерунскую федерацию футбола и пришел посмотреть игру 1/8 финала Бразилия — Корея.

10.12.2022 | Англия — Франция

После игры Самюэля возле стадиона окружили несколько болельщиков, чтобы сделать селфи. А также один из блогеров с камерой, снимавший Это'О и что-то высказавший ему.

Самюэлю это не понравилось. Один из охранников Это'О вырвал у мужчины камеру, а сам камерунец бросился на болельщика, кричал ему что-то и затем ударил его ногой в голову.

Как сообщает издание La Opinion, которое выложило видео стычки, репортеры спросили Это'О о причинах такой реакции, но он «был не в себе», и служба безопасности быстро увела его. Пострадавший также не стал рассказывать об инциденте. Федерация футбола Камеруна пока не комментирует случившееся.

Это'О обвинили в подкупе судейства в матче Камеруна и Алжира

Главная версия, почему Самюэль сорвался, — реакция на провокационный вопрос о стыковом матче Камеруна и Алжира за право сыграть на ЧМ в Катаре, который был сыгран весной. Алжир тогда проиграл 1:2 и требовал переигровки из-за судейства. Алжирский ютубер Sadouni SM, по данным издания Onzemondial, спросил Это'О, зачем он подкупил судей. Журналист DZ Foot Исхаку Чебли также подтвердил эту информацию.

Самуэль Это'О.Стало известно, что спросил мужчина, получивший ногой по лицу от Это'О

Рефери встречи Алжир — Камерун Бакари Гассама отменил два гола алжирской команды по ходу встречи, в которой было много спорных моментов. А Камерун забил победный гол на 124-й минуте и вышел на ЧМ. После проигрыша главный тренер Алжира Джамель Бельмади разнес судейство: «Я говорю это сегодня без страха: эти судьи не уважают нашу страну. Они приезжают сюда, видят нашу работу и не уважают нас. За последние два года я не видел ни одного рефери, который бы не проявлял агрессии, когда к нему приходишь поговорить. Я не ищу оправданий, это факты».

В соцсетях было много слухов о том, что именно Это'О мог повлиять на судейство, а несколько медиа сообщали, что Самюэль настаивал на назначении Гассамы. В алжирских медиа даже появилось видео с камер со встречи Самюэля и судьи, на которой камерунец якобы предлагал арбитру 100 тысяч евро за то, чтобы его сборная прошла на чемпионат мира.

Скриншот видео с камер со встречи Самюэля и судьи. Фото Соцсети
Скриншот видео с камер со встречи Самюэля и судьи.
Фото Соцсети

Но после проверки информации Agence France-Presse пришло к выводу, что это изображение является фейковым и сделано при помощи редактора — на нем были изображены другие люди. Несмотря на это, сообщения о подкупе судей завирусились в соцсетях, и Это'О получал много обвинений со стороны Алжира.

Отсюда и такая реакция Самюэля на очередную претензию уже в Катаре: он накинулся на блогера, который назвал имя рефери Бакари Гассама и связь Это'О с ним, о которой слышит уже на протяжении девяти месяцев.

По данным Onzemondial, алжирский ютубер решил подать заявление на президента Федерации футбола Камеруна за нападение, а также нанесение материального ущерба — Это'О разбил его камеру.

Позже в своих соцсетях блогер подтвердил информацию СМИ о том, что задал вопрос Это'О об арбитре Гассаме.

«Я получил от Самуэля Это'О за то, что спросил его о судье Гассаме. И, клянусь богом, добрые люди, тут нет никакого хайпа и никаких искажений — меня избили. Тема Гассамы беспокоит многих. Это'О сказал мне: «Вы слишком глупы, чтобы я разговаривал с вами». Его известности недостаточно, он не имеет права поднимать руку на кого-либо», — написал алжирец в соцсетях.

Самюэль Это'О в «Анжи». Фото Никита Успенский, "СЭ"
Самюэль Это'О в «Анжи».
Никита Успенский, Фото «СЭ»

Алжирец также сообщил об обращении в полицию по факту нападения со стороны бывшего форварда «Анжи».

«Меня избили, — рассказал пострадавший в соцсетях. — У меня есть видео, которое запрещено публиковать даже после окончания расследования. Если я его опубликую, это нарушит закон. Все, что я рассказал ранее, — это мелкие детали. Все остальное полиция будет проверять по видео».

Самюэль Это`О
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