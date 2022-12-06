Стало известно, что спросил мужчина, получивший ногой по лицу от Это'О

Стало известно, что спросил мужчина у главы Федерации футбола Камеруна Самуэля Это'О, перед тем, как экс-форвард «Барселоны» ударил его ногой по лицу.

По информации Actu Cameroun, молодой человек оказался алжирским блогером. Во время того, как Это'О фотографировался с болельщиками, мужчина спросил, зачем он купил арбитра перед отборочным матчем ЧМ-2022 между сборными Алжира и Камеруна.

В финальном матче африканского отбора на ЧМ-2022 сборная Камеруна в дополнительное время обыграла Алжир благодаря голу на выезде (2:2 по сумме двух матчей).

Ранее сообщалось, что Это'О якобы предлагал взятку судье Бакари Гассама, из-за чего Камерун могли исключить из числа участников ЧМ-2022.

«Я получил от Самуэля Это'О за то, что спросил его о судье Гассаме. И, клянусь богом, добрые люди, тут нет никакого хайпа и никаких искажений — меня избили. Тема Гассамы беспокоит многих. Это'О сказал мне: «Вы слишком глупы, чтобы я разговаривал с вами». Его известности недостаточно, он не имеет права поднимать руку на кого-либо», — написал алжирец в своих соцсетях.

Сборная Камеруна в последнем матче на ЧМ-2022 обыграла Бразилию (1:0), но не смогла выйти из группы. Команда заняла третье место (4 очка), опередив Сербию (1 очко).