Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 14:58

Алжирский болельщик обратился в полицию Катара по поводу нападения Это'О

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Самюэль Это`О.
Фото Global Look Press

Алжирский болельщик, обвинивший главу Федерации футбола Камеруна Самуэля Это'О в избиении, обратился в полицию.

«Меня избили. У меня есть видео, которое запрещено публиковать даже после окончания расследования. Если я его опубликую, это нарушит закон. Все, что я рассказал ранее, — это мелкие детали. Все остальное полиция будет проверять по видео», — написал алжирец в социальной сети.

Ранее стали известны причины возникшего конфликта. Во время того, как Это'О фотографировался с болельщиками, мужчина спросил, зачем он купил арбитра перед отборочным матчем ЧМ-2022 между сборными Алжира и Камеруна. После этого экс-форвард «Анжи» стал толкать молодого человека, а затем ударил того ногой по лицу.

Сборная Камеруна в последнем матче на ЧМ-2022 обыграла Бразилию (1:0), но не смогла выйти из группы. Команда заняла третье место (4 очка), опередив Сербию (1 очко).

Самюэль Это'О.Это'О ударил болельщика ногой в голову. Что спровоцировало президента камерунской федерации футбола?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Самюэль Это`О
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Камеруна по футболу
4
1
Читайте также
«Это подло!»: любовный треугольник теннисистки Соболенко, хоккеиста Кольцова и его жены
Бывший форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022
Мужчина в камуфляже расстрелял машину с полицейскими под Ростовом
Зеленский посетил передовую в Славянске
Российские военные взяли в плен пятерых украинцев в первом бою в Марьинке
Как улучшить урожай
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Аршавин — о Жиру в «Арсенале»: «Всегда любил красоваться перед зеркалом и кайфовал от себя»
Валерий Непомнящий: «Бедные корейцы не знали, что делать с бразильцами»
Вратарь владимирского «Торпедо» оценил игру голкипера сборной Хорватии в серии пенальти с Японией на ЧМ
Эдуард Мор: «Ловрен — один из лучших защитников чемпионата мира-2022»
Мостовой: «Марокканцы могут подловить Испанию на ошибке»
Стрепетов отметил лидерство Ловрена в сборной Хорватии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Нидерландов арендовала яхту на выходные в Катаре после выхода в четвертьфинал ЧМ-2022

Стрепетов отметил лидерство Ловрена в сборной Хорватии
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости