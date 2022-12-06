Алжирский болельщик обратился в полицию Катара по поводу нападения Это'О

Алжирский болельщик, обвинивший главу Федерации футбола Камеруна Самуэля Это'О в избиении, обратился в полицию.

«Меня избили. У меня есть видео, которое запрещено публиковать даже после окончания расследования. Если я его опубликую, это нарушит закон. Все, что я рассказал ранее, — это мелкие детали. Все остальное полиция будет проверять по видео», — написал алжирец в социальной сети.

Ранее стали известны причины возникшего конфликта. Во время того, как Это'О фотографировался с болельщиками, мужчина спросил, зачем он купил арбитра перед отборочным матчем ЧМ-2022 между сборными Алжира и Камеруна. После этого экс-форвард «Анжи» стал толкать молодого человека, а затем ударил того ногой по лицу.

Сборная Камеруна в последнем матче на ЧМ-2022 обыграла Бразилию (1:0), но не смогла выйти из группы. Команда заняла третье место (4 очка), опередив Сербию (1 очко).