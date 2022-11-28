Милая пышечка Кейт. У капитана сборной Англии очень необычная жена

Знакомимся с супругой капитана и бомбардира сборной Англии Харри Кейна.

Кейт Гудленд, супруга форварда сборной Англии и «Тоттенхэма» Харри Кейна, приехала в Катар на ЧМ-2022, чтобы поддержать мужа.

После матчей сборной Англии она встречается со своим возлюбленным на трибуне и награждает поцелуем.

Харри и Кейт учились в одной школе, которую ранее оканчивал Дэвид Бекхэм. Капитан сборной в 2005 году пригласил ее учеников в свою академию спорта и фитнеса в Лондоне. Широко известен снимок, где звезда «Трех львов» стоит рядом с будущим капитаном национальной команды и его будущей супругой.

Несмотря на то что Кейт и Харри вместе уже больше 13 лет, Кейн сделал своей девушке предложение только в 2017 году, после рождения у них дочери Айви Джейн Кейн. В 2019 году состоялась свадьба молодых на одном из экзотических островов в Тихом океане.

К этому времени Кейт подарила своему любимому мужчине вторую дочь — Вивьен.

В конце 2020 года у Кейна появился наследник — Луи Гарри Кейн.

Супруга капитана сборной Англии окончила Лондонский университет искусств. Это позволяет ей не только разбираться в творчестве Уильяма Хогарта, Томаса Гейнсборо или Уильяма Блейка, но и стильно одеваться.

С предрасположенность к полноте Кейт борется с юных лет. Фитнес для нее теперь не только хобби, помогающее оставаться красивой после того, как она трижды стала мамой, но одно из направлений деятельности. У супруги Кейна есть сеть фитнес-клубов, в которых она иногда сама проводит занятия.

Кейт как настоящая англичанка очень любит футбол. 12 июля 2021 года она рыдала на плече у мужа после поражения сборной Англии в домашнем финале чемпионата Европы от сборной Италии.

Многие считают, что это идеальная супружеская пара. Достаточно взглянуть на фото из Дохи, чтобы понять, как милая Кейт любит своего мужа.