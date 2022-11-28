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28 ноября, 23:00

Милая пышечка Кейт. У капитана сборной Англии очень необычная жена

Отдел фото «СЭ»
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Знакомимся с супругой капитана и бомбардира сборной Англии Харри Кейна.

Кейт Гудленд, супруга форварда сборной Англии и «Тоттенхэма» Харри Кейна, приехала в Катар на ЧМ-2022, чтобы поддержать мужа.

Кейт Гудленд на матче сборных Англии и США в Катаре. Фото Reuters

После матчей сборной Англии она встречается со своим возлюбленным на трибуне и награждает поцелуем.

Кейт Гудленд и ее муж капитан сборной Англии Харри Кейн после матча с командой США.

Харри и Кейт учились в одной школе, которую ранее оканчивал Дэвид Бекхэм. Капитан сборной в 2005 году пригласил ее учеников в свою академию спорта и фитнеса в Лондоне. Широко известен снимок, где звезда «Трех львов» стоит рядом с будущим капитаном национальной команды и его будущей супругой.

Дэвид Бекхэм с юными студентами своей академии в Лондоне Кейт и Харри. Фото Соцсети

Несмотря на то что Кейт и Харри вместе уже больше 13 лет, Кейн сделал своей девушке предложение только в 2017 году, после рождения у них дочери Айви Джейн Кейн. В 2019 году состоялась свадьба молодых на одном из экзотических островов в Тихом океане.

Кейт Гудленд принимает предложение Харри Кейна. Фото Соцсети

К этому времени Кейт подарила своему любимому мужчине вторую дочь — Вивьен.

Кейт Гудленд и Харри Кейн с дочками. Фото Global Look Press

В конце 2020 года у Кейна появился наследник — Луи Гарри Кейн.

Кейт Гудленд и Харри Кейн с дочками и сыном в мае 2022 года. Фото Getty Images

Супруга капитана сборной Англии окончила Лондонский университет искусств. Это позволяет ей не только разбираться в творчестве Уильяма Хогарта, Томаса Гейнсборо или Уильяма Блейка, но и стильно одеваться.

Харри Кейн и Кейт Гудленд в 2017 году. Фото Getty Images

С предрасположенность к полноте Кейт борется с юных лет. Фитнес для нее теперь не только хобби, помогающее оставаться красивой после того, как она трижды стала мамой, но одно из направлений деятельности. У супруги Кейна есть сеть фитнес-клубов, в которых она иногда сама проводит занятия.

Кейт Гудленд и Харри Кейн в 2019 году. Фото Getty Images

Кейт как настоящая англичанка очень любит футбол. 12 июля 2021 года она рыдала на плече у мужа после поражения сборной Англии в домашнем финале чемпионата Европы от сборной Италии.

Кейт Гудленд плачет после поражения сборной Англии в финале ЧЕ-2020. Фото Global Look Press

Многие считают, что это идеальная супружеская пара. Достаточно взглянуть на фото из Дохи, чтобы понять, как милая Кейт любит своего мужа.

Кейт Гудленд и Харри Кейн на трибуне стадиона в Катаре. Фото Reuters
Гарри Кейн
Чемпионат мира по футболу 2022
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Сборная Англии по футболу
ФК Тоттенхэм Хотспур
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