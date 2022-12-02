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2 декабря, 14:30

«Не забудьте свои флаги!» Реакция соцсетей на вылет Германии с ЧМ-2022

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Германия вылетела с чемпионата мира.
Фото Reuters
Самый массовый троллинг чемпионата мира.

Вылет сборной Германии уже на групповой стадии ЧМ-2022 — главная сенсация турнира в Катаре, которая вызвала мощнейший резонанс в соцсетях.

«Не забудьте ваши флаги»: катарский журналист проводил Германию, напомнив про их акцию перед игрой первого тура с Японией. Тогда немцы показательно закрыли рты во время командного фото — в знак протеста против запрета ФИФА на радужные повязки.

Реакция соцсетей.

Шутки про аэропорт — самые распространенные в адрес Германии.

Реакция соцсетей.
Реакция соцсетей.

А защитнику сборной Германии Рюдигеру припомнили его стиль бега в матче с Японией. Тогда немцы проиграли 1:2, упустив преимущество в счете.

Реакция соцсетей.

Бруну тащит Португалию, Мбаппе — Францию, Щенсный — Польшу, а Германию теперь будет тащить самолет немецкой авиакомпании.

Реакция соцсетей.

Японцы после выхода в плей-офф пародировали политический жест бундестим.

Реакция соцсетей.
Реакция соцсетей.

Тема выноса мусора также не осталась в стороне. Японцы славятся тем, что всегда оставляют после себя чистоту на трибунах.

Реакция соцсетей.

Вот так выглядит победа Японии над Германией в групповом этапе ЧМ в Катаре.

Реакция соцсетей.

Илон Маск поздравил Японию и опубликовал самый залайканный пост вечера:

Реакция соцсетей.

Легенда сборной Англии Фрэнк Лэмпард, комментируя самый обсуждаемый момент в матче Япония — Испания, вспомнил незасчитанный гол в ворота Германии в 2010 году, когда судьи не увидели, что мяч пересек линию.

Реакция соцсетей.

На этот раз все решили миллиметры, только не в пользу немцев.

Реакция соцсетей.

А вот с такой уже легендарной обложкой вышел специальный выпуск The Times:

Реакция соцсетей.
Эмоции игроков сборной Германии после вылета с&nbsp;ЧМ-2022. В футбол играют 22 человека, а проигрывают всегда немцы. Второй подряд позорный вылет Германии

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Австралия 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Германии по футболу
Сборная Японии по футболу
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