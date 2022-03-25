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25 марта, 12:15

«Манчини заплатит за это!» Что говорят о крахе Италии в стыках ЧМ-2022

Итальянские СМИ отреагировали на непопадание сборной на чемпионат мира в Катаре
Николай Егорычев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Роберто Манчини.
Фото AFP
СМИ — о вылете сборной Италии.
СМИ — о вылете сборной Италии.
СМИ — о вылете сборной Италии.
СМИ — о вылете сборной Италии.
СМИ — о вылете сборной Италии.
СМИ — о вылете сборной Италии.
СМИ — о вылете сборной Италии.
СМИ — о вылете сборной Италии.
1/9
Северная Македония всех шокировала.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Полуфиналы
24 мар, 22:45. Renzo Barbera (Палермо)
Италия
0:1
Македония
Голы
Трайковски, 90+2 (0:1)
Италия
Доннарумма Эмерсон Флоренци Манчини (Кьеллини, 90) Бастони Верратти Жоржиньо Барелла (Тонали, 77) Инсинье (Распадори, 64) Берарди (Жоау Педру, 90) Иммобиле (Пеллегрини, 77)
Македония
Димитриевски Муслиу Алиоски Ристовски Велковски (Ристевски, 85) Адеми (Ашковски, 58) Барди Чурлинов Николов (Спировски, 58) Ристовски (Миовски, 71) Трайковски
Предупреждения
Велковски 80’
Судьи
Тюрпен (Франция)

Главный шок стыковых матчей чемпионата мира — вылет сборной Италии в первом же раунде. Команда Роберто Манчини принимала Северную Македонию, доминировала весь матч, но пропустила в компенсированное время и теперь пропустит второй ЧМ подряд.

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Реакция итальянских СМИ

Мнения по поводу того, виноват ли Роберто Манчини в поражении сборной Италии, разделились.

«Назначение Манчини было ошибкой, — считает журналист La Gazzetta dello Sport Стефано Баригелли. — Победа на чемпионате Европы оказалась счастливой передышкой. Нашему футболу до сих пор не хватает дальновидности. Вся футбольная система Италии нуждается в перестройке».

СМИ - о вылете сборной Италии.
СМИ — о вылете сборной Италии.

Сам Манчини с трудом подбирал слова: «Мое будущее в сборной? Не знаю. Сейчас я слишком расстроен. Это самый сложный момент в моей тренерской карьере», — сказал он после матча.

Габриэле Гравина, президент Итальянской федерации футбола, выразил поддержку тренеру: «Возможно, результат несправедлив, но это футбол. Мы должны держать голову высоко. У нас есть проект, и мы должны в него верить».

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Хавбек сборной Италии Жоржиньо взял ответственность за невыход сборной на ЧМ-2022 на себя. Именно его промахи с пенальти не позволили итальянцам выйти на мундиаль напрямую. «Мне больно, когда я вспоминаю о тех двух незабитых пенальти. Я думаю об этом постоянно и буду думать всю свою жизнь», — признался Жоржиньо.

«Мы стали «третьим миром» в футболе. Нас обыгрывает Северная Македония, нас не будет на втором мундиале подряд. Манчини заплатит за это!» — сокрушается автор Calciomercato Джанкарло Падован.

СМИ - о вылете сборной Италии.
СМИ — о вылете сборной Италии.

«Италия не является самой сильной командой Европы, даже если она выиграла чемпионат Европы, — пишет журналист Джанни Виснади. — Это было очевидно еще в июле, на «Уэмбли».

На сайте Calciomercato появился опрос, где пользователям предлагают выбрать главного виновника провала итальянцев. Пока больше всего голосов набрали игроки (почти 60%), в то время как Манчини винят лишь 24% посетителей сайта. Почти 12% считают, что виновата Итальянская федерация футбола.

СМИ - о вылете сборной Италии.
СМИ — о вылете сборной Италии.

Реакция других стран

Вся Европа шокирована поражением триумфатором Евро-2020. «Италия, затерянная в пустыне» — с таким заголовком вышел французский L'Equipe.

СМИ - о вылете сборной Италии.
СМИ — о вылете сборной Италии.

Испанская Marca поставила на первую страницу фото Доменико Берарди, стоящего на коленях. Издание отмечает, что Северная Македония «разбила все прогнозы» своим голом в дополнительное время.

СМИ - о вылете сборной Италии.
СМИ — о вылете сборной Италии.

«Итальянцы потерпели настоящую катастрофу в этой квалификации», — резюмирует немецкий Bild.

СМИ - о вылете сборной Италии.
СМИ — о вылете сборной Италии.

«Конец Империи» — так охарактеризовал поражение сборной Италии британский The Sun. В издании подчеркнули, что ни у одной команды нет «железного» права быть на чемпионате мира — даже у чемпионов Европы.

СМИ - о вылете сборной Италии.
СМИ — о вылете сборной Италии.
СМИ - о вылете сборной Италии.
СМИ — о вылете сборной Италии.

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