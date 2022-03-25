«Манчини заплатит за это!» Что говорят о крахе Италии в стыках ЧМ-2022

Итальянские СМИ отреагировали на непопадание сборной на чемпионат мира в Катаре

Северная Македония всех шокировала.

Главный шок стыковых матчей чемпионата мира — вылет сборной Италии в первом же раунде. Команда Роберто Манчини принимала Северную Македонию, доминировала весь матч, но пропустила в компенсированное время и теперь пропустит второй ЧМ подряд.

Реакция итальянских СМИ

Мнения по поводу того, виноват ли Роберто Манчини в поражении сборной Италии, разделились.

«Назначение Манчини было ошибкой, — считает журналист La Gazzetta dello Sport Стефано Баригелли. — Победа на чемпионате Европы оказалась счастливой передышкой. Нашему футболу до сих пор не хватает дальновидности. Вся футбольная система Италии нуждается в перестройке».

СМИ — о вылете сборной Италии.

Сам Манчини с трудом подбирал слова: «Мое будущее в сборной? Не знаю. Сейчас я слишком расстроен. Это самый сложный момент в моей тренерской карьере», — сказал он после матча.

Габриэле Гравина, президент Итальянской федерации футбола, выразил поддержку тренеру: «Возможно, результат несправедлив, но это футбол. Мы должны держать голову высоко. У нас есть проект, и мы должны в него верить».

Хавбек сборной Италии Жоржиньо взял ответственность за невыход сборной на ЧМ-2022 на себя. Именно его промахи с пенальти не позволили итальянцам выйти на мундиаль напрямую. «Мне больно, когда я вспоминаю о тех двух незабитых пенальти. Я думаю об этом постоянно и буду думать всю свою жизнь», — признался Жоржиньо.

«Мы стали «третьим миром» в футболе. Нас обыгрывает Северная Македония, нас не будет на втором мундиале подряд. Манчини заплатит за это!» — сокрушается автор Calciomercato Джанкарло Падован.

СМИ — о вылете сборной Италии.

«Италия не является самой сильной командой Европы, даже если она выиграла чемпионат Европы, — пишет журналист Джанни Виснади. — Это было очевидно еще в июле, на «Уэмбли».

На сайте Calciomercato появился опрос, где пользователям предлагают выбрать главного виновника провала итальянцев. Пока больше всего голосов набрали игроки (почти 60%), в то время как Манчини винят лишь 24% посетителей сайта. Почти 12% считают, что виновата Итальянская федерация футбола.

СМИ — о вылете сборной Италии.

Реакция других стран

Вся Европа шокирована поражением триумфатором Евро-2020. «Италия, затерянная в пустыне» — с таким заголовком вышел французский L'Equipe.

СМИ — о вылете сборной Италии.

Испанская Marca поставила на первую страницу фото Доменико Берарди, стоящего на коленях. Издание отмечает, что Северная Македония «разбила все прогнозы» своим голом в дополнительное время.

СМИ — о вылете сборной Италии.

«Итальянцы потерпели настоящую катастрофу в этой квалификации», — резюмирует немецкий Bild.

СМИ — о вылете сборной Италии.

«Конец Империи» — так охарактеризовал поражение сборной Италии британский The Sun. В издании подчеркнули, что ни у одной команды нет «железного» права быть на чемпионате мира — даже у чемпионов Европы.

СМИ — о вылете сборной Италии.