Берберские львы, бразильский кот, верблюжий конкурс красоты и ночные бабочки в Катаре

Рассказываем и показываем фауну страны — хозяйки ЧМ-2022.

«Марокканские львы» — так часто называют сборную Марокко. Настоящие берберские львы отличались от своих собратьев огромным размером, шикарной гривой и свирепым нравом. Может быть, поэтому и были истреблены на севере Африки в конце XIX века. Но на чемпионате мира в Катаре этих животных очень много.

Болельщики Марокко в костюмах львов яростно болеют за свою команду в Катаре и помогли ей пробиться в четвертьфинал турнира.

Марокканским Львом теперь зовут и главного героя матча 1/8 финала вратаря африканской команды Яссина Буну. Он спас свою команду в основное и дополнительное время, а в серии пенальти ни разу не позволил испанцам забить. Голкипер сборной Марокко стал вторым вратарем в истории, не пропустившим в серии послематчевых пенальти на ЧМ.

Хватало крупных кошек на играх сборной Сенегала. На гербе этой африканской страны изображен лев, поэтому болельщики на матчи частенько приходят в образе этого животного.

Сборную Англии называют командой трех львов. Ее болельщики часто соображают на троих не только в пабах, но и на трибунах.

Семейство кошачьих отметилось во время пресс-конференции сборной Бразилии перед четвертьфиналом с командой Хорватии. Причем четвероногий сделал ее самой резонансной на этом чемпионате мира.

Симпатичный кот с интересом слушал выступление Винисиуса Жуниора, а затем прыгнул на стол, чем вызвал хохот в зале. Пресс-атташе сборной Бразилии шутку не оценил, схватил кота за шкирку и бросил на пол. Сотруднику медиакоманды досталось от любителей котиков по всему миру.

Посещали матчи чемпионата мира и бабочки. Они присаживались на сетку ворот стадиона «Аль-Байт» во время встречи англичан и американцев.

На болельщика сборной Уэльса одна из них присела во время поединка британцев с командой Ирана.

Часто прогуливаются по стриженному футбольному газону в Катаре голуби.

Главной птицей в Катаре, ее национальным символом является сокол. После ЧМ здесь пройдет ежегодный фестиваль соколиной охоты. Приобрести этих дорогостоящих птиц здесь можно на рынке.

И конечно, Катар невозможно себе представить без верблюдов. Желающих прокатиться на корабле пустыни за 100 долларов во время чемпионата мира достаточно.

В дни чемпионата мира даже прошел верблюжий конкурс красоты. Животные прошлись перед публикой с флагами стран — участниц ЧМ-2022. Победу праздновал верблюд, который нес на спине флаг Бразилии.

Источник фото: AFP, Reuters