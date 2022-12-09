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Сегодня, 18:00

Берберские львы, бразильский кот, верблюжий конкурс красоты и ночные бабочки в Катаре

Отдел фото «СЭ»
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Рассказываем и показываем фауну страны — хозяйки ЧМ-2022.

«Марокканские львы» — так часто называют сборную Марокко. Настоящие берберские львы отличались от своих собратьев огромным размером, шикарной гривой и свирепым нравом. Может быть, поэтому и были истреблены на севере Африки в конце XIX века. Но на чемпионате мира в Катаре этих животных очень много.

Берберские львы в секторе марокканских болельщиков на чемпионате мира. Фото Кирилл Кудрявцев, AFP

Болельщики Марокко в костюмах львов яростно болеют за свою команду в Катаре и помогли ей пробиться в четвертьфинал турнира.

Львы в северной Африке отличались свирепостью. Фото AFP

Марокканским Львом теперь зовут и главного героя матча 1/8 финала вратаря африканской команды Яссина Буну. Он спас свою команду в основное и дополнительное время, а в серии пенальти ни разу не позволил испанцам забить. Голкипер сборной Марокко стал вторым вратарем в истории, не пропустившим в серии послематчевых пенальти на ЧМ.

Яссин Буну отбивает пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Фото Reuters

Хватало крупных кошек на играх сборной Сенегала. На гербе этой африканской страны изображен лев, поэтому болельщики на матчи частенько приходят в образе этого животного.

Сенегальские львы. Фото AFP

Сборную Англии называют командой трех львов. Ее болельщики часто соображают на троих не только в пабах, но и на трибунах.

Львы на матче сборной Англии в Катаре. Фото AFP

Семейство кошачьих отметилось во время пресс-конференции сборной Бразилии перед четвертьфиналом с командой Хорватии. Причем четвероногий сделал ее самой резонансной на этом чемпионате мира.

Кот на пресс-конференции сборной Бразилии. Фото AFP

Симпатичный кот с интересом слушал выступление Винисиуса Жуниора, а затем прыгнул на стол, чем вызвал хохот в зале. Пресс-атташе сборной Бразилии шутку не оценил, схватил кота за шкирку и бросил на пол. Сотруднику медиакоманды досталось от любителей котиков по всему миру.

Кот на пресс-конференции сборной Бразилии. Фото AFP

Посещали матчи чемпионата мира и бабочки. Они присаживались на сетку ворот стадиона «Аль-Байт» во время встречи англичан и американцев.

Бабочка на футбольных воротах чемпионата мира. Фото Кирилл Кудрявцев, AFP

На болельщика сборной Уэльса одна из них присела во время поединка британцев с командой Ирана.

Бабочка на панаме болельщика сборной Уэльса. Фото AFP

Часто прогуливаются по стриженному футбольному газону в Катаре голуби.

Голубь на футбольном поле во время матча чемпионата мира в Катаре. Фото Reuters

Главной птицей в Катаре, ее национальным символом является сокол. После ЧМ здесь пройдет ежегодный фестиваль соколиной охоты. Приобрести этих дорогостоящих птиц здесь можно на рынке.

Сокол — символ Катара. Фото AFP

И конечно, Катар невозможно себе представить без верблюдов. Желающих прокатиться на корабле пустыни за 100 долларов во время чемпионата мира достаточно.

Прогулка на верблюдах по пустыне Катара. Фото AFP

В дни чемпионата мира даже прошел верблюжий конкурс красоты. Животные прошлись перед публикой с флагами стран участниц ЧМ-2022. Победу праздновал верблюд, который нес на спине флаг Бразилии.

Конкурс красоты верблюдов во время ЧМ-2022. Фото Reuters

Источник фото: AFP, Reuters

Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
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