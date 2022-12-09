Франция всегда проигрывала Англии на ЧМ. Мбаппе и Гризманн войдут в историю?

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Англия — Франция 10 декабря 2022 года

Или Гарет Саутгейт станет героем нации.

Матч сборных Англии и Франции — одна из топ-вывесок ЧМ в Катаре, которую так ждали все болельщики. Команды сыграют на крупном турнире впервые за 10 лет: тогда за «Трех львов» бегали Стюарт Даунинг и Джермейн Дефо, а за «Трехцветных» — Флоран Малуда и Самир Насри.

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Когда состоится и где смотреть матч Англия — Франция

Встреча пройдет 10 декабря на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире, который стартует в 21.45 мск, ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Главным арбитром назначен Вилтон Сампайо из Бразилии.

Англия — Франция: прогноз и ставка на матч ЧМ 10 декабря 2022 года

Сборные Англии и Франции не так часто играли друг с другом для команд из одной конфедерации (13). Семь из этих матчей пришлись на крупные турниры и только две игры состоялись на чемпионатах мира. Оба раза на групповом этапе. В 1966-м сборные сошлись на «Уэмбли» и закончили 2:0 в пользу хозяев. Спустя 16 лет англичане снова были сильнее (3:1), но уже в испанском Бильбао.

В 2022-м у Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна есть возможность добыть для команды историческую победу и вывести «Трехцветных» в полуфинал на втором мундиале подряд. Сделать это будет объективно непросто, потому что Англия воскресла после кошмарного выступления в Лиге наций и заиграла очень вдохновенно.

В первую очередь за результаты в Катаре фанаты «Трех львов» должны благодарить Гарета Саутгейта. Человека, которого заклевали за последние неоднозначные решения — якобы он выбирал не тех игроков и заставлял команду играть строго оборонительно. Однако на ЧМ он показал себя шикарным стратегом — его идея перевести Харри Кейна на позицию разыгрывающего нападающего произвела фурор и принесла беспроблемный выход в 1/4.

Хорош оказался также вариант с Харри Магуайром в центре обороны: вроде бы потяжелевший и утративший лучшие навыки защитник «МЮ» выдает один топ-матч за другим. Нет смысла говорить о доверии к молодежи: Сака, Беллингем, Фоден — лица новой сборной Англии.

Получится ли у этой английской гвардии перекрыть двух ярких игроков в составе Франции? Букмекерская компания БЕТСИТИ считает шансы команды Дешама на победу предпочтительнее. Взять успех «Трехцветных» в основное время можно за 2.50, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.30 (28%), триумф «Трех львов» — за 3.10 (32%).

Невозможно на 100% сказать, чье влияние на результаты Франции выше. Конечно, голы Мбаппе принесли важнейшие очки и победы, но многофункциональность и трудолюбие Гризманна на этом турнире поражают. Он не претендует на звание игрока матча, но выполняет важнейшие функции и при атаках, и при обороне, а его дирижерские способности в Катаре превзошли любые бомбардирские.

И все-таки исход четвертьфинала напрямую будет зависеть от рывков и ударов Мбаппе, а он попадает даже слишком здорово — забил пять мячей в четырех встречах и в 23 года уже догнал по голам на ЧМ Эйсебио, Баджо и Румменигге. Остановить его в Катаре почти невозможно.

Прогноз от «СЭ»: Мбаппе забьет за 2.50.

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