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Прогнозы на спорт

Сегодня, 21:15

Роналду занимает 19-е место по полезности в сборной Португалии на ЧМ. Исправит ситуацию в матче с Марокко?

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Марокко — Португалия 10 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
1/2
Пока Криш уступает даже травмированному Данилу Перейре.

Нападающий сборной Португалии в Катаре оправдывает звездный статус разве что скандальным поведением. Реальной пользы для команды Криштиану почти не приносит. Шанс изменить положение у него будет в матче против Марокко.

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Когда состоится и где смотреть матч Марокко — Португалия

Команды встретятся на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе 10 декабря. Стартовый свисток аргентинского арбитра Факундо Тельо прозвучит в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 17.45 мск.

Чемпионат мира. 1/4 финала
10 дек, 18:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Марокко
Португалия

Марокко — Португалия: прогноз и ставка на матч ЧМ 10 декабря 2022 года

У Криштиану Роналду слишком много противников на чемпионате мира: в чужих командах, в своей, на трибунах и в соцсетях. Нападающий и так ехал в Катар на волне негатива после скандального интервью, но в сборной ситуация усугубилась.

Мощными перформансами на мундиале Криш собирался выбить жирный контракт в новом клубе, однако вместо этого в решающих матчах он прозябает на скамейке. Гол с пенальти в стартовой встрече против Ганы так и остался для него единственным светлым пятном. Против Уругвая он вхолостую отбегал 82 минуты: нанес три неточных удара и отдал всего 75% точных передач. С Южной Кореей Криш получил 65 минут: еще дважды неудачно угрожал воротам. А против Швейцарии остался в запасе.

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«Разговор [о том, что Роналду не сыграет в стартовом составе] состоялся в день матча, после обеда, в моем кабинете, — рассказал Фернанду Сантуш. — Конечно, он не говорил мне, что хочет уйти из сборной. Оставьте Роналду в покое. Он не заслуживает всего этого [порицания] после того, сколько сделал для португальского футбола».

Криштиану тяжело смириться с тем, что возраст поддавливает (в феврале ему исполнится 38 лет), а в команде и сборной он уже не на первых ролях. Из-за частых замен и отсутствия места в старте ему все тяжелее показывать привычные результаты: в этом сезоне на его счету шесть забитых мячей в 25 матчах (281 минута на гол), хотя еще в прошлом были 24 точных удара в 39 встречах (134).

На чемпионате мира, по данным WhoScored, Криштиану только 19-й по полезности в сборной Португалии. Его средняя оценка — 6.29. Хуже только у пяти человек — абсолютных резервистов. А на 18-м месте Данилу Перейра, который вылетел из-за травмы уже после первого матча.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Получится ли у Криша показать себя против Марокко? Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают на победу Португалии в основное время коэффициент 1.67, что приблизительно 59% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех Марокко — за 6.10 (15%).

Показать себя против лучшей обороны турнира (у Марокко всего один пропущенный мяч) Роналду будет непросто. Для начала нужно выйти на поле, а португальские источники сверкнули инсайдом, что нападающий снова начнет матч на скамейке. Учитывая этот факт и предыдущие матчи Криштиану, можно сделать вполне логичный вывод, что он в очередной раз завершит матч без гола.

Прогноз от «СЭ»: Роналду не забьет за 1.47 (в случае если он не сыграет, ставка будет аннулирована).

Делайте ставки в БЕТСИТИ и участвуйте в розыгрыше 5 000 000 рублей!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды
Аргентина

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
0
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