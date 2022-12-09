Роналду занимает 19-е место по полезности в сборной Португалии на ЧМ. Исправит ситуацию в матче с Марокко?

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Марокко — Португалия 10 декабря 2022 года

Пока Криш уступает даже травмированному Данилу Перейре.

Нападающий сборной Португалии в Катаре оправдывает звездный статус разве что скандальным поведением. Реальной пользы для команды Криштиану почти не приносит. Шанс изменить положение у него будет в матче против Марокко.

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Когда состоится и где смотреть матч Марокко — Португалия

Команды встретятся на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе 10 декабря. Стартовый свисток аргентинского арбитра Факундо Тельо прозвучит в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 17.45 мск.

Марокко — Португалия: прогноз и ставка на матч ЧМ 10 декабря 2022 года

У Криштиану Роналду слишком много противников на чемпионате мира: в чужих командах, в своей, на трибунах и в соцсетях. Нападающий и так ехал в Катар на волне негатива после скандального интервью, но в сборной ситуация усугубилась.

Мощными перформансами на мундиале Криш собирался выбить жирный контракт в новом клубе, однако вместо этого в решающих матчах он прозябает на скамейке. Гол с пенальти в стартовой встрече против Ганы так и остался для него единственным светлым пятном. Против Уругвая он вхолостую отбегал 82 минуты: нанес три неточных удара и отдал всего 75% точных передач. С Южной Кореей Криш получил 65 минут: еще дважды неудачно угрожал воротам. А против Швейцарии остался в запасе.

«Разговор [о том, что Роналду не сыграет в стартовом составе] состоялся в день матча, после обеда, в моем кабинете, — рассказал Фернанду Сантуш. — Конечно, он не говорил мне, что хочет уйти из сборной. Оставьте Роналду в покое. Он не заслуживает всего этого [порицания] после того, сколько сделал для португальского футбола».

Криштиану тяжело смириться с тем, что возраст поддавливает (в феврале ему исполнится 38 лет), а в команде и сборной он уже не на первых ролях. Из-за частых замен и отсутствия места в старте ему все тяжелее показывать привычные результаты: в этом сезоне на его счету шесть забитых мячей в 25 матчах (281 минута на гол), хотя еще в прошлом были 24 точных удара в 39 встречах (134).

На чемпионате мира, по данным WhoScored, Криштиану только 19-й по полезности в сборной Португалии. Его средняя оценка — 6.29. Хуже только у пяти человек — абсолютных резервистов. А на 18-м месте Данилу Перейра, который вылетел из-за травмы уже после первого матча.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Получится ли у Криша показать себя против Марокко? Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают на победу Португалии в основное время коэффициент 1.67, что приблизительно 59% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех Марокко — за 6.10 (15%).

Показать себя против лучшей обороны турнира (у Марокко всего один пропущенный мяч) Роналду будет непросто. Для начала нужно выйти на поле, а португальские источники сверкнули инсайдом, что нападающий снова начнет матч на скамейке. Учитывая этот факт и предыдущие матчи Криштиану, можно сделать вполне логичный вывод, что он в очередной раз завершит матч без гола.

Прогноз от «СЭ»: Роналду не забьет за 1.47 (в случае если он не сыграет, ставка будет аннулирована).

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