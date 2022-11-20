Чемпионат мира, который мы запомним. Прочь сомнения, давайте просто насладимся!

Время отвлечься.

За последние лет 15 сложилась традиция с настороженностью относиться к странам, которые получают от ФИФА право провести чемпионат мира. Можно вспомнить, сколько страшилок рассказывалось в прессе перед ЧМ-2010 в ЮАР или как пугали зашкаливающим уровнем преступности и общественными протестами перед мундиалем в Бразилии. Не стала исключением и Россия. Ходили даже нелепые слухи о том, что право проведения турнира в 2018-м могли отдать Англии. Но зарубежные статьи о расизме и агрессии по отношению к иностранцам были забыты в первые же дни после старта первенства. Не просто так многие иностранцы называют этот чемпионат лучшим в истории в плане организации и атмосферы.

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Естественно, Катар, о существовании которого до объявления страны — хозяйки ЧМ-2022 знали в основном любители географии, вызвал еще больше споров. Смерть рабочих на стройке объектов, права женщин, необычные для мундиалей правила поведения болельщиков — все это как минимум смущало западную публику. Дошло до того, что даже экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер, при котором ЧМ и отдали Катару, заявил, что решение было ошибкой. В общем, наверняка большое число болельщиков поедет на главный футбольный турнир планеты с опасением.

Но, как показывает практика, большинство предрассудков улетучиваются уже на месте. Да, на ЧМ случались эпизоды с кражами вещей из номеров отелей и другие неприятные частные истории. Но еще ни разу не было такого, чтобы ФИФА глобально выпустила ситуацию из-под контроля. Не будем заранее загадывать, что будет в Катаре, но похоже на то, что страна с максимальной ответственностью подошла к организации турнира.

Можно ведь посмотреть на необычную локацию проведения ЧМ под другим углом. Впервые в истории мундиаль пройдет зимой, впервые его принимает арабская страна, впервые он будет проходить на территории в четыре раза меньше Московской области, впервые на высочайшем уровне будут опробованы стадионы с инновационной системой охлаждения. У этого турнира точно будет свой запоминающийся колорит. В 2010-м многие болельщики прощались с нервными клетками во время трансляций ЧМ из-за непрекращающегося гула вувузел, но зато эта фишка — одна из самых ярких ассоциаций с африканским турниром. Наверняка чем-то подобным нам запомнится и ЧМ на Аравийском полуострове.

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В России интерес к мундиалю в этом году может быть не таким высоким, как прежде. До сих пор до чертиков обидно от несправедливости, с которой сборную «прокатили» и не дали шанса побороться за выход в финальную стадию. Но наша национальная команда и до этого не всегда проходила квалификацию. Да, смотреть чемпионаты мира без нее было скучнее, но все же каждый ЧМ, даже без участия сборной России, дарил нам качественное шоу и сюжеты, которые запоминаются на годы.

Ожидания перед стартом чемпионата мира смазанные. Можно из принципа отказаться от просмотра трансляций после бана нашей сборной. Эта позиция будет понятна. Но можно хотя бы на время постараться отодвинуть сторонние моменты на второй план и просто насладиться атмосферой великого турнира и непосредственно игрой, которую мы любим с детства. Ведь после стартового свистка на поле останутся лишь мяч, судья и 22 не последних в мире футболиста. Что еще надо для счастья в моменте?