Ради одного этого шедевра стоило проводить ЧМ-2022. Месси рвется к мечте

Обозреватель «СЭ» побывал на лучшем матче ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина.

Охранники отеля, в котором я живу, добрейшие мужички в белых рубашках из Уганды и Непала, в четыре часа утра встречали меня, вернувшегося со стадиона «Лусаил», так, словно я в великом матче Нидерланды — Аргентина участвовал сам.

Понимаю их эмоции. При счете 2:1 игра и так была прекрасна, а второй мяч голландцев с розыгрыша (!) стандарта на 101-й минуте придал ей уже несомненные черты гениальности. Не знаю, будут ли еще в Катаре матчи лучше. Не уверен. Но ЧМ-2022 стоило проводить хотя бы ради этого шедевра. Счастлив, что видел его своими глазами.

К слову, все жители этой страны называют ее Голландия. По крайней мере, только такой вариант я слышу от Нопперта, Хиддинка, Адвоката и других. Так, может, не надо сходить с ума со всеми этими Нидерландами?

Луи ван Гал. Фото Reuters

Месси или ван Гал?

Впрочем, неважно, Голландия или Нидерланды — это уж на ваш вкус. Важно, что страна эта, по несчастливому стечению обстоятельств никогда не становившаяся чемпионом мира, трижды играя в финалах, вновь остается без титула. И конечно, «Оранжевых» жалко, поскольку отыграться с 0:2 в последнем отрезке основного времени — это великое проявление характера.

И как отыграться! Потрясающим по нахальству розыгрышем штрафного, на какой мог пойти только Луи ван Гал. На прощальной, выходит, пресс-конференции (он подтвердил, что возвращался временно и снова уходит) главный тренер голландцев признается, что этот розыгрыш «Вегхорст привез из «Бешикташа», и мы его долго наигрывали». Недаром мяч забил именно 30-летний форвард турецкого клуба.

Жаль ван Гала, приходившего к «Оранжевым» на 20 матчей и не проигравшего из них (до серии пенальти) ни одного. Он создал прекрасную авторскую команду, снова, как и на ЧМ-2014, отошел от всех национальных канонов с 4-3-3.

Но разве меньше было бы жалко, если бы с чемпионата мира вылетел Лео Месси? Слушая невероятные песни безоговорочно лучших по этой части болельщиков в мире, аргентинцев, в каждой второй из которых звучат имена Месси и Диего Марадоны, я словно испытывал вместе с ними физическую боль от мысли, что он сейчас уедет с чемпионата мира и никогда не поднимет трофей над головой. И вспоминал чумовой кадр фотокорреспондента «СЭ» Дарьи Исаевой с Лионелем, проходившим мимо Кубка мира после проигранного финала-2014 в Бразилии. И ТАК на него смотревшим...

35-летний Месси играет на ЧМ-2022 волшебно. По-моему, лучше, чем играл в своем прайме. Он тащит свою сборную, забивает важнейшие голы (как Мексике и Австралии), отдает сказочные голевые передачи, как с Голландией Молине на первый мяч. Никогда прежде не забивая в плей-офф, в Катаре он сделал это уже дважды.

Здесь он едва ли не впервые в карьере добавил к игровой магии злость. После игры чуть ли не сцепился с ван Галом. Давая интервью, крикнул несколько резких фраз проходившему мимо 197-сантиметровому Вегхорсту. В него словно вселился дух какого-нибудь Хавьера Маскерано. Он стал в этом плане настоящим аргентинцем, а не оторванным от реальной жизни гением...

А перед матчем я никак не мог определиться.

Месси против ван Гала. Великий игрок (на послематчевой пресс-конференции его тезка Скалони подчеркнет, что, на его взгляд, лучший в истории футбола) против воплощения тренерской харизмы, хитрости и мастерства.

Один играет на своем последнем чемпионате мира в карьере.

У другого — рак.

Один был в финале мирового первенства и проиграл в овертайме. Другой — в полуфинале. Но весь турнир не выигрывали оба. И если не выиграют сейчас, то, видимо, не сделают это никогда.

Я не знал, за кого болеть. Их нельзя сравнивать. Каждый грандиозен по-своему.

Решил просто наслаждаться футболом — тем более что в прогнозе «СЭ» поставил в основное время на ничью. Рассудил, что кому судьба — тот пускай и выигрывает.

Радость футболистов сборной Нидерландов. Фото Reuters

За такую игру вывел бы в полуфинал обе команды!

До конца нейтрально и хладнокровно относиться к этой игре не получилось. Слишком она была большая. А наблюдая за большим, невозможно оставаться над схваткой.

Может, пение аргентинских болельщиков оказалось для меня сродни пению сирен из древнегреческой мифологии. Только сирены, существа с обворожительными голосами, пленяли ими путников, а потом раздирали их на части и пожирали. А голоса аргентинских болельщиков — делают счастливыми.

А может, за «Альбиселесту» я в конце концов все-таки «притопил» из-за Месси. Его игра пленяла, как в лучшие годы, заставляла ахать и вскакивать, тогда как у голландцев так восхищаться было совсем уж некем — нет у этого поколения своего Кройфа, Гуллита или Бергкампа. Каким бы великим ни был тренер, нужен какой-то маг и на поле.

Если честно, не ожидал от этого матча именно суперзрелища. Высочайший внутренний накал, тактическую борьбу, предельную жесткость — ждал и получил. Но ведь до этого ни аргентинцы, ни голландцы не давали шоу вроде французов: матч первых с Польшей все-таки не показатель из-за уровня соперника, а отличная игра вторых с США все равно перемежалась большими отрезками, когда мяч был у американцев и команда ван Гала только защищалась.

Но, начав так, как я и ожидал, с какого-то момента, команды увлеклись не только стремлением к результату, но и футболом. В итоге получилось полотно великого мастера, на котором можно увидеть всё — обилие голов, сюжет, драму, лютую рубку, схватку характеров.

Это был настоящий мужской футбол. Ног в нем не убирал никто. Многие игроки, убежден, сегодня утром обнаружили травмы, которых в горячке игры и не заметили. Аргентинцы в основное время до выхода Вегхорста и других больших форвардов разрушили игру голландцев как раз тем, что, как говорят футбольные люди, «встречали в прием», атаковали одновременно с приемом мяча, не давая развернуться и соткать нить комбинации.

Не убирая ног, иногда соперники включали и руки. По ходу игры были две серьезные коллективные стычки, после серии пенальти — менее продолжительная третья. Месси считает, что тому способствовала работа испанского судьи Матео Лаоса — придя на пресс-конференцию как лучший игрок матча, Лионель раскритиковал арбитра, которого, ясно, отлично знает по ла лиге. Сказал даже, что тот не соответствовал уровню матча.

Вот только забыл Месси о том, кого точно должен был удалять Лаос — Леандро Паредеса. Как у этого полузащитника происходило и в «Зените». Паредес прямо у меня на глазах сначала жесточайшим образом срубил соперника строго на желтую и тут же со всей силы запустил мячом в скамейку Голландии. Это были две железобетонные желтые за один эпизод. Но Лаос его пожалел — и потом, кстати, вышедший на замену Паредес участвовал в серии пенальти и забил.

Паредесу и за другое можно было предъявить — только уже со стороны партнеров, а не судьи. Это ведь именно он на пару с Песельей на 101-й минуте заработал совершенно необязательный штрафной, после которого Вегхорст сравнял счет. Проиграй в итоге аргентинцы — в раздевалке к обоим могли бы возникнуть серьезные вопросы за это нарушение игровой дисциплины, а проще говоря — разгильдяйство. Однако победа, как обычно, все спишет.

Матч и в целом был, повторяю, злой. Но, не видя деталей конфликтов с трибуны, даже не хочу пересматривать и пытаться в них разобраться после. Не хочу, чтобы стычки даже ненадолго заслонили меня от масштаба самого футбола.

Как команда аргентинцы проявили настоящий характер — а не норов, как у Паредеса. После дикого разочарования, которое испытали аргентинцы в последние секунды основного времени, они просто поразили меня тем, как на него отреагировали — словно ничего и не произошло. В овертайме они беспрерывно атаковали и почти не выпускали Голландию за середину поля. Ван Гал скажет по этому поводу об огромной усталости целой группы его игроков, которые отдали матчу всё. А у Скалони — что, не люди, а роботы? Они не устали? И тем более их не мог сломать второй гол Вегхорста?

Именно реакция «Альбиселесты» на не то что неблагоприятный, а катастрофический разворот матча доказала мне, что они заслуживают полуфинала чуть больше.

А вообще за такую игру я бы вывел туда обе команды!

Потасовка футболистов. Фото Reuters

После дикого разочарования на 101-й минуте Аргентина вышла на овертайм атаковать и дожимать. За это и заслужила прохода дальше

Скалони впервые на ЧМ-2022 показал тактическое разнообразие. До сих пор на все матчи он выходил с четырьмя защитниками. Но, играя против ван Гала с его извечными тремя центральными защитниками, решил «отзеркалить» его и тоже сыграть в три. Причем именно в три, а не в пять, что подчеркивали аргентинские журналисты на пресс-конференции. Они рассказывали Скалони, что тот смог тактически переиграть такого мэтра, как ван Гал. Спокойнейший Лионель-старший реагировал на это так: я, мол, не верю, что схемой можно выиграть матч. А верю в то, что схема — это просто конкретное сегодняшнее воплощение игровых принципов. Которые команда в этот день выполнила.

Причем на первых минутах мне казалось, что атаки у голландцев получаются поинтереснее, находятся какие-то коридоры. Но это продолжалось недолго. Потом команды завязли в борьбе, а затем Месси вспорол брюхо голландской обороны изумительным пасом на выход Молине, и тот открыл счет. Второй тайм до забитого Лео же пенальти (неясно, зачем было фолить у боковой линии штрафной, но нарушение было и в пенальти сомнений нет) Аргентина уже вела игру, держала ее нити в руках.

Ван Гал тем временем рассказывал, что большую часть основного времени его команда не могла при владении мячом находить достаточное количество вариантов для передач, и поэтому ему пришлось варьировать схемы. Он начал перечислять, сколько их было во втором тайме — 3-4-3, 4-4-1-1, 4-4-2.

Но дело ведь опять же не в циферках. Ближе к концу матча он бросил в атаку всех сидевших в запасе гренадеров — Люка де Йонга и Вегхорста, упростил игру, перешел на длинные забросы и фланговые прострелы. И сработало, как бы на это ни жаловался потом Месси: мол, ван Гал рассказывал, что играет в хороший футбол, но к концу они перешли на одни только длинные передачи. Лео, вот будете тренером, и тогда посмотрим, на что и с какой эффективностью перейдете при счете 0:2 за 15 минут до неминуемого, казалось, краха...

Вот сравните — Мемфис Депай и Вут Вегхорст, который вышел вместо Мемфиса на замену. Кто один и кто другой? Главная звезда сборной и 30-летний рабочий форвард, какое-то время сверкавший в «Вольфсбурге», но до и после — вполне себе рабоче-крестьянский. Однако при 0:2 сделал дубль и затащил Голландию в овертайм не первый, а второй.

Это и называется — чемпионат мира.

На 83-й минуте форвард «Бешикташа» замкнул навес одного вышедшего на замену полузащитника — Бергейса. А на 90+1 второй, Копмайнерс, разыграл с Вегхорстом тот самый штрафной. Два аргентинца прямо над нашим рядом к тому времени уже разделись по пояс и начали скакать в предвкушении выхода в полуфинал. Ан рано.

После гола Вегхорста и 2:2 на табло на них больно было смотреть, они почти плакали. Подавляющая часть из 88 с лишним тысяч, пришедших на «Лусаил», замерла в шоке. Они не могли поверить своим глазам. Они уже видели себя в полуфинале.

А теперь сравните, как отреагировала на шоковый ничейный мяч Аргентина и как парой часов ранее — Бразилия после хорватского мяча. По лицам бразильцев, особенно едва ли не готового расплакаться Тиагу Силвы, было понятно (да еще и с учетом хорватской репутации по пенальти), что серию они проиграли заранее.

Аргентинцы же вышли на овертайм атаковать и дожимать. И имели для этого несколько прекрасных моментов, которые закончились кульминацией перед самыми пенальти: сначала прямым угловым от Анхеля ди Марии (едва отбитым Ноппертом), а затем выстрелом в штангу Энцо Фернандеса.

Важный нюанс, касающийся серии пенальти, рассказал на пресс-конференции Скалони. Если часто бывает, что игроки пугаются ответственности и их приходится назначать, то здесь желающих пробить было шестеро — на одного больше, чем нужно в основной серии. Оставалось их только правильно распределить.

Первым пошел бить Месси. И это закон футбола — начинать серии должна главная звезда! Поскольку вероятность, что она забьет и придаст остальной команде уверенность, выше, чем у любого другого игрока. Так у Аргентины и случилось. Забил Лео. Забили все. 203-сантиметровому Нопперту, уверенному в игре, оказалось сложно складываться при 11-метровых.

Кстати, поэтому я предполагал, что ван Гал может повторить свой знаменитый фокус из четвертьфинала ЧМ-2014 с Коста-Рикой, когда он перед самой серией заменил основного вратаря Яспера Силессена на Тима Крула, и тот выиграл серию. С ван Галом ожидаешь чего угодно и когда угодно. Но тут — не сбылось.

Лидеры атаки, Депай и Гакпо, к тому времени уже были заменены — может, второго не следовало менять на 113-й минуте? В общем, так получилось, что первые пенальти били защитник Вирджил ван Дейк и вышедший на замену хавбек Стивен Бергейс — и в обоих случаях, пробив не бездарно, тем не менее проиграли прыгучему Эмилиано Мартинесу. Не больно пока раскрученный вратарь «Астон Виллы» не сделал в таком матче, как показалось, ни одной помарки. Со своими 193 сантиметрами он гибок и резок. И главное, оказался готов к тому, кто и куда будет бить...

Футболисты сборной Аргентины. Фото Reuters

Золотыми буквами в историю футбола

...Лаутаро Мартинес забил последний пенальти — и началась дискотека. «Альбиселеста», остыв после очередного выяснения отношений с соперниками, всей командой прыгала перед трибуной со своими болельщиками, певшими, кажется, еще громче обычного. Это продолжилось в метро, куда я поспешил после пресс-конференции в три ночи, думая, что там все пусто и подземку вот-вот закроют.

Ага! У станции «Лусаил» толпилось еще полстадиона. Такова тут, с одной стороны, пропускная способность, но народ особо и не торопился. Пели снаружи, пели в метро. Там я узнал, что, оказывается, за Аргентину болеет много народу из Саудовской Аравии — причем болеет по-настоящему, «с детства», знают и поют все песни. Есть в этой стране какой-то аргентинский футбольный культ. И саудиты аргентинцев на старте турнира при этом обыграли!

Тот матч кажется уже каким-то очень далеким прошлым. Симпатичная Саудовская Аравия не вышла из группы, а раздраконенная тогда всеми в хвост и в гриву Аргентина в полуфинале встретится с Хорватией. И не нужно рассуждать, кто из них больше устал, приводить цифры — мол, хорваты и так старые, да еще и два овертайма сыграли против одного аргентинского. Четыре года назад хорваты так же в сериях пенальти прошли Данию и Россию, а потом, и снова в овертайме, разобрались в полуфинале с куда более свежей, казалось, Англией.

Кто-то из Южной Америки «на понтах» уже только что подходил к Хорватии, играл с ней первый тайм стоя — и мы знаем, к чему такой подход в итоге привел. Но, глядя на «Альбиселесту» и воинственно настроенного Месси (даже Месси!), ты понимаешь, что никакой эйфории и мягкотелости там быть не должно.

Эти аргентинцы очень тяжело начали турнир, но в конце концов дошли до такого состояния, чтобы с соперником максимальной степени сложности выдать космическую игру.

Игру, которая золотыми буквами будет вписана в историю футбола.

Игру, после которой охранники твоего отеля из Уганды и Непала, зная, что ты там был, встречают тебя как ее участника.

А сам ты, придя в четыре утра, вообще не хочешь спать — словно хлебнул зашкаливающую дозу энергетика.

И без остановки пишешь этот текст до половины седьмого.

И понимаешь при этом, что он — пока только по поверхности. Потому что, как сказал когда-то основатель прессинга Виктор Маслов великому журналисту Льву Филатову, «экий ты скорый»: понимание глубинной сути великих игр приходит постепенно, слоями.

Время спокойно поразмыслить придет уже после чемпионата.

А пока ты просто счастлив, что это видел.