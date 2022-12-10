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Сегодня, 08:45

Остановит ли Англия Мбаппе и сотворит ли Марокко новую сенсацию? Главные интриги дня

Леонид Александров
Корреспондент отдела футбола
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Криштиану Роналду (в центре).
Фото AFP
Тренировка сборной Англии.
Фото Reuters
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Что сегодня ждать на ЧМ-2022.

Марокко — Португалия

Чемпионат мира. 1/4 финала
10 дек, 18:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Марокко
Португалия

На ЧМ-2018 сборная Марокко заняла последнее место в группе с Испанией и Португалией. Испанцам в Катаре африканская команда уже отомстила, на очереди португальцы. И, несмотря на сложность задачи, она не кажется невыполнимой.

Лионель Месси и&nbsp;Криштиану Роналду. Месси vs Роналду: финал ЧМ-2022, о котором страшно даже мечтать. Увидим ли мы одну из величайших развязок в истории спорта?

Хаким Зиеш, конфликтовавший с прошлым тренером и вернувшийся в сборную благодаря Валиду Реграги, в Катаре отрабатывает на каждом участке поля. На флангах обороны разрывают Нуссаир Мазрауи и Ашраф Хакими, а в центре сверхнадежны Ромен Сесс и Наиф Агерд. Правда, последнего заменили в матче с Испанией из-за травмы бедра, но он готов сыграть с Португалией.

Ну и, наконец, куда же без Яссина Буну! В четырех матчах на ЧМ голкипер «Севильи» пропустил лишь однажды (автогол Агерда) и вытащил серию пенальти с Испанией.

Криштиану Роналду (в центре). Фото AFP
Криштиану Роналду (в центре).
Фото AFP

Сила Португалии, наоборот, в атаке, которая посвежела без Криштиану. 21-летний Гонсалу Рамуш за 70 минут забил в плей-офф ЧМ больше, чем Роналду — за всю карьеру. Неудивительно, что португальские медиа уверяют: Криштиану останется в запасе и на матч с Марокко.

Этот четвертьфинал станет проверкой для позиционных атак португальцев: у Марокко слишком надежная оборона, которую будет невероятно сложно вскрыть.

Победа в этой дуэли станет исторической для любой команды. Португальцы могут приблизиться к долгожданному Кубку мира, а марокканцы — стать первой африканской командой, которая сыграет в полуфинале ЧМ.

Будет жарко!

Тренировка сборной Англии. Фото Reuters
Тренировка сборной Англии.
Фото Reuters

Англия — Франция

Чемпионат мира. 1/4 финала
10 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Англия
Франция

По стоимости составов Англия и Франция — команды уровня финала чемпионата мира. По амбициям обе сборные также достойны участия в решающей битве за золото, но сетка плей-офф безжалостна: кто-то один не попадет даже в полуфинал.

Это будет противостояние самой результативной команды (то есть Англии) и лучшего бомбардира ЧМ-2022 — Килиана Мбаппе. До этого момента банда Гарета Саутгейта доводила до разгрома любое преимущество в счете (устояли лишь США). Но с Францией вряд ли стоит делать ставку на то, что удастся забить раньше соперника.

Команда Дидье Дешама в любой момент готова поймать соперника на ошибке и воспользоваться скоростью своих вингеров. Усман Дембеле отлично выглядит на ЧМ-2022, а про Мбаппе и говорить не нужно. Тем более, Килиану на фланге помогает реактивный Тео Эрнандес.

ЧМ-2022: Марокко&nbsp;&mdash; Португалия. ЧМ-2022: Португалия против Марокко и Франция — Англия: кто выйдет в полуфинал? Онлайн-трансляция

Капитан сборной Англии Харри Кейн наконец-то забил первый гол на турнире, но от него все равно ждут большего. Четвертьфинал с Францией — лучшее время, чтобы проявить себя и сделать разницу.

Французы в погоне за вторым титулом подряд. У Англии аналогичная цель: спустя 56 лет доказать, что она лучшая в мире.

Победители двух пар встретятся в полуфинале, который состоится 14 декабря в 22.00.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
Футбол
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Сборная Англии по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
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