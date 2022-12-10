Остановит ли Англия Мбаппе и сотворит ли Марокко новую сенсацию? Главные интриги дня

Что сегодня ждать на ЧМ-2022.

Марокко — Португалия

На ЧМ-2018 сборная Марокко заняла последнее место в группе с Испанией и Португалией. Испанцам в Катаре африканская команда уже отомстила, на очереди португальцы. И, несмотря на сложность задачи, она не кажется невыполнимой.

Хаким Зиеш, конфликтовавший с прошлым тренером и вернувшийся в сборную благодаря Валиду Реграги, в Катаре отрабатывает на каждом участке поля. На флангах обороны разрывают Нуссаир Мазрауи и Ашраф Хакими, а в центре сверхнадежны Ромен Сесс и Наиф Агерд. Правда, последнего заменили в матче с Испанией из-за травмы бедра, но он готов сыграть с Португалией.

Ну и, наконец, куда же без Яссина Буну! В четырех матчах на ЧМ голкипер «Севильи» пропустил лишь однажды (автогол Агерда) и вытащил серию пенальти с Испанией.

Криштиану Роналду (в центре). Фото AFP

Сила Португалии, наоборот, в атаке, которая посвежела без Криштиану. 21-летний Гонсалу Рамуш за 70 минут забил в плей-офф ЧМ больше, чем Роналду — за всю карьеру. Неудивительно, что португальские медиа уверяют: Криштиану останется в запасе и на матч с Марокко.

Этот четвертьфинал станет проверкой для позиционных атак португальцев: у Марокко слишком надежная оборона, которую будет невероятно сложно вскрыть.

Победа в этой дуэли станет исторической для любой команды. Португальцы могут приблизиться к долгожданному Кубку мира, а марокканцы — стать первой африканской командой, которая сыграет в полуфинале ЧМ.

Будет жарко!

Тренировка сборной Англии. Фото Reuters

Англия — Франция

По стоимости составов Англия и Франция — команды уровня финала чемпионата мира. По амбициям обе сборные также достойны участия в решающей битве за золото, но сетка плей-офф безжалостна: кто-то один не попадет даже в полуфинал.

Это будет противостояние самой результативной команды (то есть Англии) и лучшего бомбардира ЧМ-2022 — Килиана Мбаппе. До этого момента банда Гарета Саутгейта доводила до разгрома любое преимущество в счете (устояли лишь США). Но с Францией вряд ли стоит делать ставку на то, что удастся забить раньше соперника.

Команда Дидье Дешама в любой момент готова поймать соперника на ошибке и воспользоваться скоростью своих вингеров. Усман Дембеле отлично выглядит на ЧМ-2022, а про Мбаппе и говорить не нужно. Тем более, Килиану на фланге помогает реактивный Тео Эрнандес.

Капитан сборной Англии Харри Кейн наконец-то забил первый гол на турнире, но от него все равно ждут большего. Четвертьфинал с Францией — лучшее время, чтобы проявить себя и сделать разницу.

Французы в погоне за вторым титулом подряд. У Англии аналогичная цель: спустя 56 лет доказать, что она лучшая в мире.

Победители двух пар встретятся в полуфинале, который состоится 14 декабря в 22.00.