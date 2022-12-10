Футбол
Чемпионат мира-2022
Статьи
Таблицы Календарь Новости Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 11:40

Американский журналист умер во время матча Аргентина — Нидерланды. Его брат уверен: репортера убили

Американский журналист Грант Уол умер во время матча ЧМ-2022 Аргентина — Нидерланды
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Грант Уол.
Фото Соцсети
Его не пускали на стадион в Катаре из-за радужных символов.

Матч Аргентина — Нидерланды закончился трагедией. Во время дополнительного времени американскому журналисту Гранту Уолу стало плохо, он внезапно потерял сознание. Прибывшие медики оказывали ему экстренную помощь прямо в пресс-ложе стадиона «Лусаил» на протяжении 30 минут, после чего доставили в больницу.

Через несколько часов его брат Эрик опубликовал видео в соцсетях, в котором сообщил, что Грант скончался. И добавил, что он не верит в естественную причину смерти.

«Мой брат был здоров. Я не верю, что он просто умер. Он говорил мне, что в Катаре ему угрожали. Я верю в то, что его убили!»

 
Эмоции футболистов сборной Аргентины после выхода в&nbsp;полуфинал ЧМ-2022. Великий четвертьфинал! Крутой ван Гал, гениальный Месси, феноменальный Мартинес и триумф Аргентины

При этом несколькими днями ранее Гран обращался в медицинский центр Дохи с жалобами на недомогание. Ему поставили диагноз «бронхит» и выписали лекарства. Смерть Гранта подтвердила федерация футбола США. В настоящий момент власти Катара прорабатывают с посольством США вопрос доставки тела на родину.

Гранту Уолу было 48 лет. Он работал на CBS Sports и известен как автор книги «Эксперимент Бекхэма». На чемпионате мира Грант уже фигурировал в новостных лентах — он был тем самым репортером, которого охрана не пустила на игру Уэльс — США из-за футболки с изображением радуги.

После того как Уол опубликовал информацию об инциденте, у него отобрали телефон — конфликт удалось погасить только после вмешательства главы службы безопасности стадиона, который принес извинения и разрешил репортеру пройти в пресс-ложу.

Грант Уол и Роналдо на ЧМ-2022. Фото Соцсети
Грант Уол и Роналдо на ЧМ-2022.
Фото Соцсети

«Шокирован новостями о Гранте Уоле. Душераздирающе, в это невозможно поверить. Я всем сердцем с семьей, друзьями и супругой. Он был превосходным парнем и журналистом. Покойся с миром, Грант», — написал итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Все известные подробности смерти Уола опубликовал верховный комитет ЧМ-2022.

«Грант был известен огромной любовью к футболу и работал в Катаре на своем восьмом чемпионате мира. Ему стало плохо на медиатрибуне стадиона «Лусаил» во время матча 1/4 финала Аргентина — Нидерланды.

 
Блогер Виталий Здоровецкий выбежал на&nbsp;поле в&nbsp;матче ЧМ-2022 Нидерланды&nbsp;&mdash; Аргентина. Российский блогер выбежал на поле во время матча ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина. Его остановили только пятеро охранников

Ему немедленно оказали неотложную медицинскую помощь, которая продолжалась до тех пор, пока его не перевезли на машине скорой помощи в больницу общего профиля Хамад. Мы приносим наши глубочайшие соболезнования семье, друзьям Гранта и его многочисленным близким коллегам в СМИ.

Мы находимся в контакте с посольством США и органами власти Катара, чтобы процесс репатриации тела соответствовал пожеланиям семьи», — говорится в заявлении, текст которого приводит репортер Sky Sports Роб Харрис.

Это все подробности, известные на данную минуту. Очевидно, расследование будет продолжено, а смерть Уола станет очень громким делом ЧМ-2022.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
1
0
Читайте также
«Оказался неугодным»: как звездного российского биатлониста вынудили сменить сборную
Бразилия в шоке: слезы Неймара в Катаре и бразильянок на пляжах Копакабаны
Месси сравнялся с Батистутой по числу голов за сборную Аргентины на ЧМ
The Times: США не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по территории России
Пленный солдат ВСУ рассказал о домогательствах со стороны иностранных наемников
Что такое киберграмотность
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ради одного этого шедевра стоило проводить ЧМ-2022. Месси рвется к мечте
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости