Российский блогер выбежал на поле во время матча ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина. Его остановили только пятеро охранников
Блогер Виталий Здоровецкий выбежал на поле во время матча четвертьфинала чемпионата мира между Аргентиной и Нидерландами, в котором в итоге южноамериканцы оказались сильнее в серии пенальти.
Россиянина родом из Мурманска, проживающего в США, задержали сотрудники безопасности стадиона. На теле у него было написано Vitaly the Goat — «Виталий — величайший на все времена». Интересно, что Goat часто называют Месси, который забил в этом матче.
На Yotube-канал блогера подписано более 10 миллионов человек, а подобную популярность он уже пытался обрести в финале чемпионата мира-2014.
В игре Аргентины и Германии на «Маракане» Здоровецкий выбежал на поле с надписью «прирожденный шутник» и пытался поцеловать Бенедикта Хеведеса.
В прошлом году Виталий пытался пропиарить себя на матче по американскому футболу — в финале Супербоула с участием «Тампа-Бэй» и «Канзас-Сити».
На поле тогда выбежал, вероятно, приятель Здоровецкого, который красовался в купальнике с упоминанием бренда блогера.
А в 2019-м году на финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» в купальнике на поле выбежала девушка Виталия — модель Кински Волански. В ту ночь она набрала 3 миллиона подписчиков в соцсетях.
В Катаре Виталий решил выбежать сам, а уносить его с поля взялись пять сотрудников службы безопасности.
Вероятно, за эту выходку блогеру грозит арест и денежный штраф.