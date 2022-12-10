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Российский блогер выбежал на поле во время матча ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина. Его остановили только пятеро охранников

Отдел футбола «СЭ»
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Блогер Виталий Здоровецкий выбежал на поле в матче ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина.
Фото AFP
Выбежавший на поле мужина в купальнике с упоминанием бренда Здоровецкого.
Фото Соцсети
Блогер Виталий Здоровецкий.
Фото Соцсети
Модель Кински Волански.
Фото Соцсети
Блогер Виталий Здоровецкий выбежал на поле в матче ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина.
Фото AFP
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Виталий Здоровецкий известен подобными выходками.

Блогер Виталий Здоровецкий выбежал на поле во время матча четвертьфинала чемпионата мира между Аргентиной и Нидерландами, в котором в итоге южноамериканцы оказались сильнее в серии пенальти.

Россиянина родом из Мурманска, проживающего в США, задержали сотрудники безопасности стадиона. На теле у него было написано Vitaly the Goat — «Виталий — величайший на все времена». Интересно, что Goat часто называют Месси, который забил в этом матче.

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На Yotube-канал блогера подписано более 10 миллионов человек, а подобную популярность он уже пытался обрести в финале чемпионата мира-2014.

В игре Аргентины и Германии на «Маракане» Здоровецкий выбежал на поле с надписью «прирожденный шутник» и пытался поцеловать Бенедикта Хеведеса.

Виталий Здоровецкий. Фото Соцсети
Блогер Виталий Здоровецкий. Фото Соцсети
Фото Соцсети

В прошлом году Виталий пытался пропиарить себя на матче по американскому футболу — в финале Супербоула с участием «Тампа-Бэй» и «Канзас-Сити».

На поле тогда выбежал, вероятно, приятель Здоровецкого, который красовался в купальнике с упоминанием бренда блогера.

Выбежавший на поле мужина в купальнике с упоминанием бренда Здоровецкого. Фото Соцсети
Выбежавший на поле мужина в купальнике с упоминанием бренда Здоровецкого.
Фото Соцсети

А в 2019-м году на финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» в купальнике на поле выбежала девушка Виталия — модель Кински Волански. В ту ночь она набрала 3 миллиона подписчиков в соцсетях.

Модель Кински Волански. Фото Соцсети
Модель Кински Волански.
Фото Соцсети

В Катаре Виталий решил выбежать сам, а уносить его с поля взялись пять сотрудников службы безопасности.

Блогер Виталий Здоровецкий выбежал на поле в матче ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина. Фото AFP
Блогер Виталий Здоровецкий выбежал на поле в матче ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина.
Фото AFP

Вероятно, за эту выходку блогеру грозит арест и денежный штраф.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Обе забьют - да

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