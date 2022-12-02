«Увидели — вроде мяч пересек линию. Может, кусочек остался...» Нелепый гол, из-за которого сборная СССР проиграла Уругваю на ЧМ-1970

По мотивам второго гола японцев в ворота Испании.

На чемпионате мира 1970 года в Мексике сборная СССР уступила в четвертьфинале Уругваю, пропустив гол, который и по сей день вызывает жаркие споры.

«Бышовец выделялся, а командной игры не было»

Как говорится, почувствуйте разницу.

1 декабря 2022 года. Катар. Матч группового турнира ЧМ Япония — Испания — 2:1. 51-я минута. Полузащитник японцев Митома сделал голевую передачу на Танаку, выбив мяч почти за лицевой линией. Сначала главный арбитр встречи Виктор Гомес посчитал, что мяч пересек линию, но после подсказки ВАР и личного просмотра эпизода изменил свое решение. Гол в ворота Испании был засчитан. Этот забитый мяч вывел азиатскую команду в 1/8 финала турнира.

14 июня 1970 года. Мексика. Четвертьфинал ЧМ. СССР — Уругвай — 0:1. 117-я минута. Кубилья выцарапал мяч на лицевой линии (или все-таки за лицевой?!) у Афонина, навесил во вратарскую, и Эспарраго беспрепятственно забил гол в ворота, так как Кавазашвили, как и Афонин, уверенный в том, что мяч покинул пределы поля, на пару секунд потерял концентрацию. В 1970 году системы ВАР не было и в помине, и арбитры на глаз определили, что игру можно было в том эпизоде продолжать. Сборная СССР в итоге покинула ЧМ.

Вспоминаем, как это было.

На чемпионате мира в Мексике наша сборная довольно уверенно вышла из группы. Сначала была нулевая ничья с хозяевами турнира. Затем разгром Бельгии — 4:1 (дубль Бышовца, голы Асатиани и Хмельницкого) и победа над Сальвадором — 2:0 (вновь дубль Бышовца).

В четвертьфинале команде Гавриила Качалина предстояло сразиться с Уругваем. Матч получился довольно нудным и тягучим, с минимальным количеством опасных моментов в основное время — 0:0.

Анатолий Бышовец в интервью «Спорт Уик-Энд» летом этого года выразил мнение, что наш тренерский штаб выбрал слишком осторожную тактику на тот матч: «Нужно признать, что и тактику выбрали не самую удачную. В матче группового этапа креативной связке центральных полузащитников Владимир Мунтян — Кахи Асатиани активно помогал Муртаз Хурцилава. Против уругвайцев Качалин решил задействовать его в качестве пятого защитника. Играли осторожно, считая, что главное — не пропустить».

Евгений Ловчев, отыгравший на ЧМ-1970 два первых матча, в интервью «Чемпионату» в 2020 году развил тему: «Действительно, играли не очень. И не только с Уругваем — вообще. Я сейчас на карантине пересмотрел те матчи и, скажу честно, совсем по-другому теперь оцениваю наше участие в чемпионате. Бросилось в глаза — в игровом плане Качалину так и не удалось создать команду. Индивидуальные действия Бышовца — это да. Но именно командного футбола не было».

«У нас была блестящая оборона — любого возьми: Дзодзуашвили, Ловчева, Логофета, Афонина, Капличного, Хурцилаву или Шестернева. Выбери четверых и усиливай среднюю линию! — говорил Анзор Кавазашвили в интервью «СЭ» в 2020 году. — А Качалин по шесть защитников выпускал. Зачем?! Асатиани, Мунтян, Хмельницкий, Серебряников много пороли. Вот и приходилось Бышовцу бегать назад, хватать мяч, обводить по трое. Связки в середине не было вообще — сплошные потери!»

Анатолий Бышовец в игре за сборную СССР. Владимир Шандрин, Фото архив «СЭ»

СССР засудил голландец?

Мэтр отечественной спортивной журналистики Лев Филатов, освещавший ЧМ в Мексике, так объяснял невысокий КПД сборной СССР в атаке: «Считается, что наша линия нападения в том матче сыграла слабо. Но если выражаться точно, то вся эта линия состояла из одного Бышовца, потому что крайние форварды едва ли не половину времени и сил тратили на преследование осмелевших уругвайских защитников. Мунтян и Асатиани тоже слишком буквально, ограниченно трактовали свои обязанности как игроков подыгрывающих, не более. А у итальянцев Доменгини и Ривера (вспомним его четвертый гол в ворота ФРГ) и подыгрывали, и выходили на переднюю линию огня.

Реально можно было ждать, что гол забьет только Бышовец. Но с одним форвардом двум уругвайцам справиться было не так уж трудно».

Но Бышовец все-таки забил свой пятый гол на турнире. На 114-й минуте он, приняв пас из глубины поля, отклеился от защитника и с правой ноги пробил в левый от себя угол — в противоход голкиперу. Однако голландский рефери посчитал, что наш нападающий находился в офсайде.

— Мне кажется, что ключевым моментом стал не гол уругвайцев в конце дополнительного времени, а не засчитанный голландским арбитром мой мяч. Это был чистый гол, в чем уверен до сих пор, — подчеркнул Бышовец спустя 52 года после той игры.

К сожалению, видеоповторы не дают исчерпывающего ответа на вопрос, действительно ли Бышовец находился в положении вне игры.

Анзор Кавазашвили. Владимир Гребнев, Фото архив «СЭ»

«Кавазашвили «поехал в обратном направлении»

А на 117-й минуте все было кончено. Афонин в борьбе с Кубильей посчитал, что мяч покинул пределы поля и поднял руки вверх, сигнализируя — эпизод закончен. Однако свисток арбитра промолчал. Уругваец достал мяч на линии (или все-таки за ней?!) и навесил в штрафную. Удар головой Эспарраго — гол. Сборная СССР покинула турнир.

Руководитель нашей делегации в Мексике Андрей Старостин в своей книге «Повесть о футболе» с одной стороны обвинил голландского арбитра в предвзятости, а с другой — клеймил наших игроков за беспечность:

«Мяч вышел за лицевую линию. Контролировавший его Афонин прекратил игру, считая, что был свисток о назначении свободного удара от ворот. Но он забыл дома бдительность, а вместо нее взял на поле беспечность. Чем и воспользовался Кубилья. Проворно втащив мяч обратно в поле, он несильным навесным ударом послал его в центр. В этот момент Кавазашвили «поехал в обратном направлении». Он оставил ворота и побежал к мячу, чтобы восстановить истину и произвести удар от ворот. Какая наивность! О какой истине может идти речь при таком судье?! Конечно же, Анзор только помог ему завершить свое черное дело. Судья Ван-Равенс никакого внимания не обратил на то, что вся наша команда, а частично и уругвайская, прекратили игру. Он-то ее продолжал вести и, воспользовавшись этим стоп-кадром, Эспарраго на всякий случай направил мяч легким ударом головы в сетку оставленных без присмотра ворот Кавазашвили... Раздался свисток на взятие ворот. Наш поезд ушел... Радости уругвайцев не было границ... Я поспешил в судейскую раздевалку, сознавая безнадежность апелляции. С трудом пробившись к судье через полицейский кордон, я застал его развалившимся в кресле с бутылкой воды в одной руке и стаканом в другой. Он был доволен собой и не скрывал сардонической улыбки, выслушивая мои претензии к его судейству, которые я довольно возбужденно, если не сказать больше, высказывал комиссару оргкомитета по проведению чемпионата. Я никогда не подписал ни одного протеста, но все же по решению руководства делегации протест был подан своевременно, но, как и следовало ожидать, никакого практического значения он не имел... Прощай, Мексика!..»

— Конечно, это вина Вальки Афонина. Грубейшая ошибка. Мяч был под контролем — просто выткни его за линию на угловой! — подчеркнул Ловчев в интервью «Чемпионату». — А он был уверен, что мяч уходит — еще и ноги расставил, туда его пропуская. И Кубилья из-под ног вытащил. И подал на Эспарраго. Причем я все это в деталях только лет через тридцать увидел — когда запись посмотрел. Первая мысль была: «Елки-палки, какая ошибка...»

— Вопрос века — ушел мяч или нет?

— Как и в случае с голом англичан в финале ЧМ-66 — никто точно не знает. После игры все в один голос говорили, что ушел. Что нас засудили. Но когда я внимательно изучил все повторы... Уже не могу утверждать так однозначно. Не уверен, что ушел. Когда идет повтор из-за ворот, кажется, что мяч на линии.

«Клял себя: «Ну зачем я сделал эти два шага вперед?!»

Два года назад Анзор Кавазашвили дал большое интервью обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову. Его не могли не спросить про тот злополучный эпизод.

— В четвертьфинале уругваец Кубилья затащил назад мячик, упущенный в аут. Навесил — а я уже ушел из ворот. Забили в пустые. Клял себя: ну зачем сделал эти два шага вперед?! Стоял бы на месте — мяч прилетел бы мне в руки... Меня уже признавали лучшим вратарем мира!

— А кого признали в итоге?

— Уругвайца Мазуркевича.

— Ловчев говорит — не факт, что тогда мяч вышел за линию.

— Да кто из нас знал правила — как он должен укатиться, чтобы считаться ушедшим? Увидели — вроде пересек. Может, кусочек остался.

Михаил Якушин, предшественник Гавриила Качалина на посту главного тренера сборной СССР, в своей книге «Вечная тайна футбола» заметил, что наши игроки должны были прежде всего пенять сами на себя за то, что не прошли в полуфинал ЧМ в Мексике.

«На исходе дополнительного получаса встречи игроки сборной СССР допустили грубейший промах. Посчитав, что мяч ушел за линию ворот (а так на самом деле вроде бы и было), они остановились, ожидая сигнала судьи. Но он и не думал его подавать. Уругвайцы воспользовались ситуацией и практически в пустые ворота забили гол, который и решил исход матча. Вот уж о чем я обязательно говорил подопечным пред любой встречей — они не имеют права прекращать игру до тех пор, пока не услышат свисток арбитра.

Из каждой ошибки надо извлекать уроки. 16 лет спустя, однако, в той же Мексике, опять-таки на чемпионате мира наши футболисты в матче со сборной Бельгии вновь на мгновенье прекратили играть, ожидали свистка арбитра, но так и не дождались его. А бельгийцы тем временем забили гол..."

В полуфинале ЧМ-1970 Уругвай уступил Бразилии (1:3), которая в решающем матче разгромила Италию — 4:1.

Нам же остается только гадать: если бы 50 лет назад в футболе применялась система ВАР, отменили бы гол уругвайцев? И если да, то в случае победы в четвертьфинале, были бы у сборной СССР шансы против команды Пеле в полуфинале?