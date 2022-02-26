Пресс-атташе сборной Польши: «Мы готовы пойти на техническое поражение, но играть с Россией не будем»

Пресс-атташе сборной Польши подтвердил, что команда готова на техническое поражение в стыковом матче с Россией

Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковски высказался о заявлении президента Польского футбольного союза Цезария Кулеши о нежелании поляков играть стыковой матч ЧМ-2022 против России.

«Говорит ли заявление, что мы готовы пойти на техническое поражение? Да, мы вместе с игроками решили, что играть против России не собираемся», — сказал Квятковски «СЭ».

Ранее президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против России.

24 марта сборная России должна сыграть с Польшей в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим из дуэта Швеция — Чехия.