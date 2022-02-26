Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 13:01

Левандовски выступил с заявлением по поводу отказа Польши играть матч отбора ЧМ-2022 с Россией

Иван Торопцев
Корреспондент
Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски отреагировал на заявление президента Польского футбольного союза Цезария Кулеши об отказе играть стыковой матч ЧМ-2022 против сборной России.

«Это правильное решение! Не могу представить себе матч против сборной России в ситуации, когда продолжается вооруженная агрессия на Украине.

Российские футболисты и болельщики не ответственны за это, но мы не можем притворяться, что ничего не происходит», — приводит «РИА Новости» слова Левандовского.

Ранее президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против России.

24 марта сборная России должна сыграть с Польшей в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим из дуэта Швеция — Чехия.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220226/levandovskiy-1775241337.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Роберт Левандовски
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
14
13

Читайте также

«Получат техническое поражение, а мы пойдем дальше». Колосков — об отказе Польши играть стыковой матч
«Химки» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 26 февраля 2022 года онлайн
«Много сообщений с угрозами». Для обеспечения безопасности Большунова в Финляндии привлекут полицию
Бивол о поединке с Канело: «Я всегда хотел боксировать только с лучшими»
7 упражнений для домашних тренировок, которые помогут оставаться в отличной форме
Реклама
Материалы сюжета: ЧМ-2022, стыковые матчи: Россия — Польша и другие игры
Мостовой отреагировал на отказ Польши играть стыковой матч против России
Пресс-атташе сборной Польши: «Мы готовы пойти на техническое поражение, но играть с Россией не будем»
Губерниев — об отказе Польши играть стыковой матч: «Политика влезает в спорт. Ужасно, так быть не должно!»
«Получат техническое поражение, а мы пойдем дальше». Колосков — об отказе Польши играть стыковой матч
ТАСС: сборная Польши отказывается играть с Россией в отборе на ЧМ-2022
Финал Лиги чемпионов перенесен. В еврокубках — нейтральные поля. Что это значит
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой отреагировал на отказ Польши играть стыковой матч против России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости