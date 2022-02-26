Левандовски выступил с заявлением по поводу отказа Польши играть матч отбора ЧМ-2022 с Россией

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски отреагировал на заявление президента Польского футбольного союза Цезария Кулеши об отказе играть стыковой матч ЧМ-2022 против сборной России.

«Это правильное решение! Не могу представить себе матч против сборной России в ситуации, когда продолжается вооруженная агрессия на Украине.



Российские футболисты и болельщики не ответственны за это, но мы не можем притворяться, что ничего не происходит», — приводит «РИА Новости» слова Левандовского.

Ранее президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша заявил, что сборная Польши отказывается проводить стыковой матч против России.

24 марта сборная России должна сыграть с Польшей в Москве на стадионе «ВТБ Арена» в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022. Победитель этой пары сыграет с сильнейшим из дуэта Швеция — Чехия.