Девушка из оргкомитета ЧМ-2022 сбежала из Катара. Она стала жертвой изнасилования, за что могла получить семь лет тюрьмы

Дикая история из страны — хозяйки чемпионата мира.

28-летняя Паола Шитекат, работавшая в оргкомитете чемпионата мира-2022 в Катаре как специалист по поведенческой экономике, рассказала об инциденте с изнасилованием, которому подверглась в своей квартире летом прошлого года. Коллега ворвался к ней в комнату и угрожал убийством, нанес побои и изнасиловал.

Девушка обратилась в полицию и получила медицинские справки, чтобы написать заявление на напавшего на нее мужчину. Шитекат сообщила, что хочет выдвинуть обвинения, и подписала соответствующее заявление на арабском языке, сообщив офицерам имя и подробности о мужчине, а также детали преступления.

Через несколько часов ей позвонили и попросили вернуться в участок, куда прибыл мужчина, которого она обвинила. По ее словам, в течение трех часов ее допрашивали на арабском языке. Выяснилось, что обвиняемый сказал полиции, что он и Шитекат состояли в отношениях. Офицеры попросили просмотреть ее телефон, чтобы найти доказательства их близости. Также девушку попросили пройти тест на девственность, чтобы уличить Шитекат во внебрачных отношениях, прежде чем направить дело в прокуратуру для предъявления ей обвинения.

А нападавший на девушку был оправдан. «Не было камер, направленных прямо на дверь квартиры, поэтому не было возможности проверить, произошло ли нападение», — сказала Шитекат в интервью El Pais.

El castigo para Paola | Mexicana abusada sexualmente en Catar es condenada a 100 latigazos y 7 a?os presa https://t.co/F9qjAJCmZE pic.twitter.com/kEhr9dwOrU — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) February 17, 2022

Девушку обвинили во «внебрачном сексе», который является незаконным в Катаре и наказывается 100 ударами плетью и семью годами тюрьмы. Адвокаты сказали Шитекат, что один из способов избежать таких последствий — выйти замуж за нападавшего. Когда девушка поняла, что в отношении нее ведется расследование и она может оказаться в тюрьме, то решила бежать из страны.

«Я никогда не дышала с таким облегчением, как когда в моем паспорте поставили штамп. В Мексике прекратился выброс адреналина и начался более медленный процесс, хотя такой же сложный и болезненный», — рассказала она.

«Суть дела не в том, что мы можем или не можем делать с катарскими законами, поскольку Катар — суверенное государство. Мы не сможем это изменить, но валентность мексиканских институтов может улучшиться, и мы можем требовать этого как общество», — считает Шитекат.

Паола обвинила международное сообщество в том, что оно продолжает поддерживать государства Персидского залива, несмотря на «вопиющие нарушения прав человека». Шитекат раскритиковала и Министерство иностранных дел Мексики, которое не оказало ей должной помощи.

«Без твердой позиции со стороны международного сообщества драконовские, ретроградные и даже абсурдные законы найдут маленькую лазейку, чтобы продолжать оправдываться в тени крупных спортивных или культурных событий», — написала она.

Agradec? a Paola su visita y la conversaci?n. El Consultor Jur?dico de la SRE, nuestro mejor abogado, se har? cargo de defenderla y de que sean respetados todos sus derechos como ciudadana mexicana. Le reconoc? su valent?a y resoluci?n. pic.twitter.com/PMWGjpjHRV — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 18, 2022

После публикации своей истории Шитекат встретилась с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом, который по итогам встречи сообщил, что государство предоставит ей юридическую помощь.

Напомним, что это не первый скандал, связанный с нарушением прав человека в Катаре в период подготовки к чемпионату мира. По данным The Guardian, 6,5 тысячи рабочих-мигрантов на строительных объектах погибли в стране с тех пор, как в 2010 году она получила права на проведение турнира.

ЧМ-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 19 декабря.