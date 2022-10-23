На чемпионате мира в Германии был «Бордель на колесах». В Катаре такого ждать не стоит
В 2006 году во время чемпионата мира по футболу по городам Германии курсировал бордель на колесах «Love Truck».
Болельщикам из разных стран мира предлагали полюбоваться зажигательными танцами сексуальных красоток во время их представлений.
У грузовика при себе была танцевальная площадка, небольшая спальня и даже джакузи для романтических встреч с представительницами древнейшей профессии.
Девушки развлекали любителей футбола в городах, где проводились самые интересные матчи ЧМ.
Проституция в Германии разрешена законом и приносит огромный доход — примерно шесть миллиардов евро в год. Поэтому во время чемпионата мира этот вид предпринимательской деятельности был очень популярен.
Для рекламы в Берлине во время ЧМ-2006 был проведен футбольный турнир, в котором участвовали актрисы из фильмов «про это».
Девушки-участники разделились на несколько команд и играли в футбол в изображенных на своих телах футболках ведущих команд мира.
Боди-арт очень популярен в Германии. Команды Бундеслиги часто привлекают внимание спонсоров девушками-моделями в нарисованных футболках клуба.
Борделей на колесах и разрисованных красоток точно не будет на стартующем через месяц чемпионате мира в Катаре.
В национальном законодательстве страны-организатора ЧМ-2022 закреплена обязанность женщины — «вести домашнее хозяйство», поэтому они редко посещают стадионы. Мужчинам, конечно, будет интересно наблюдать за привлекательными болельщицами из других стран, но наверняка организаторы попросят их вести себя на трибунах скромнее.
Носить хиджаб девушек не заставят, но прикрыть тело на трибуне наверняка попросят.
Плакаты с обращением к болельщиками уже давно присутствуют возле спортивных объектов страны: «Проявите уважение! Помогите нам сохранить культуру и ценности Катара. Пожалуйста, одевайтесь скромно в общественных местах, покрывая свое тело одеждой от плеч до колен»