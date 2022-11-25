Иран обыграл Уэльс, но матч вновь использовали для политики: слезы фанатов и гимн, который шептали футболисты

Демонстрации не прекращаются.

Иран добился важнейшей победы над Уэльсом во втором туре ЧМ-2022 в Катаре (2:0), а матч вновь использовали для демонстраций.

В Иране сейчас проходят протесты оппозиции, эхо этих событий докатывается и до Катара. В первом туре перед игрой с Англией футболисты Ирана демонстративно не пели гимн. Это было расценено как жест против действующей власти, государственная телекомпания не показала эти кадры в трансляции.

Сердар Азмун и футболисты сборной Ирана во время исполнения гимна. Фото Reuters

Сегодня перед встречей с Уэльсом футболисты Ирана все-таки исполнили гимн. Накануне в СМИ появилась информация, что игрокам могут грозить репрессии за очередное игнорирование главной государственной композиции.

Мехди Чамран, председатель городского совета Тегерана, заявил во вторник: «Никогда никому не позволим оскорблять наш гимн и флаг». И сегодня футболисты сборной Ирана буквально шепотом произносили слова гимна Ирана, а с трибун раздавался свист.

Многие в этот момент плакали.

Болельщики Ирана пришли на игру с баннерами, отсылающими к Махси Амини — девушке, после смерти которой в стране и начались массовые протесты.

Также на трибунах были замечены баннеры с лозунгом против дискриминации женщин Woman Life Freedom, который стал символом иранских протестов. Появлялись сообщения о том, что на трибунах стюарды и сотрудники безопасности пытались забирать эту символику у фанатов, не допуская политических лозунгов.

Болельщики сборной Ирана. Фото Reuters

Сборная тоже постоянно сталкивается с последствиями протестов и даже на пресс-конференции тренера Ирана Карлуша Кейруша спросили о ситуации в Иране, что его сильно разозлило.

«Почему вы Саутгейту не задаете подобные вопросы? Я обращаюсь к вам и прошу удостоить меня разговором. Я хочу задать вам один вопрос сейчас, когда завершена пресс-конференция. Считаете ли вы, что справедливо задавать такие вопросы и другим тренерам? Это единственное, о чем я хочу спросить. Почему вы не спрашиваете о таком у других тренеров? Почему бы вам не спросить у Саутгейта, что он думает об Англии, США и их выходе из Афганистана?» — сказал тренер.

Свое отношение к смерти задержанной из-за неправильного ношения хиджаба Махси Амины ранее показали футболисты сборной Ирана — многие в социальных сетях осудили действия властей и поддержали протесты. Не остался в стороне и Сердар Азмун — бывший нападающий «Зенита», выступающий за «Байер».

«По правилам национальной команды нам запрещается высказываться, пока не закончится сбор, но я больше не могу молчать. Если за это меня исключат из сборной, то это не стоит одного волоса с головы иранской женщины. И данный пост ни в коем случае не будет удален. Позор вам за то, как легко вы убиваете людей», — написал Азмун в социальных сетях.

Позже этот пост он удалил и опубликовал другое сообщение: «Мое сердце разрывается из-за Махсы и других невинных. Они покинули этот мир, но оставили в наших сердцах боль, которую мы не забудем. Знайте, что я помогу вам, чем смогу. Верю, что в будущем наших женщин не дадут в обиду».

Карлуш Кейруш. Фото Reuters

Перед чемпионатом мира сборная встречалась с президентом страны Эбрахимом Раиси. При этом на мероприятии не было футболистов, выступающих за границей и критиковавших политику властей Ирана. Они присоединились к сборной уже в Дохе, в том числе и Азмун.

Некоторые фанаты осудили Кейруша, чью встречу с президентом расценили как поддержку политики правительства. Болельщики на матче Ирана с Англией освистывали и его, и игроков. Тренер снова выступил с резким заявлением.

«Вы видели, что случилось сегодня. Зачем они [фанаты] приехали сюда и не болеют за нас? Было бы куда лучше, если бы они остались дома. Они нам не нужны», — сказал португалец.

Яркая победа над Уэльсом — лучшее, что случилось с Ираном в последнее время и, возможно, на какое-то время заставит иранцев в Катаре забыть о серьезных внутренних проблемах.