Чемпионат мира-2022: молодость или опыт? Колонка Аллы Шишкиной

Авторская колонка трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), четырнадцатикратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной — Европы по синхронному плаванию — об одном из аспектов турнира в Катаре.

После победы на Олимпиаде в Токио я написала в своих соцсетях очень эмоциональный пост о возрасте команды. Нас называли «отработанным материалом» и «пенсионным фондом». Сборная России оказалась самой «старой» среди синхронисток на главном старте четырехлетия, а в случае с японскими Играми — даже пятилетки. При этом самой старшей из нас на тот момент исполнилось 32 года, а самой младшей — 21. Не вижу в этих числах древности — даже по меркам спорта.

При отсутствии национальных флага и гимна РФ узнаваемые лица опытных спортсменок сыграли только в плюс. А главное — результат. Два золота из двух возможных и шестой подряд триумф России на ОИ. Какие еще нужны доказательства, что годы победам не помеха?

Атлеты и разговоры о числах в их паспортах всегда идут рука об руку. Согласна, что в 18 лет задора побольше, но ведь совершенно нет опыта. Не раз говорила и писала о том, что к 28-30 ты чувствуешь себя превосходно и в физическом плане, и в психологическом. Тело подготовлено как никогда. Я чувствовала это по себе. А накопленный соревновательный багаж дает дополнительную уверенность в своих силах и надежность в действиях. Не говоря уже о том, что более опытные члены команды отвечают не только за себя, но и молодежи не дают расклеиться и разволноваться.

Вот-вот начнется чемпионат мира по футболу в Катаре. В преддверии старта в СМИ регулярно выходят материалы о возрасте того или иного топового игрока. Сопровождаемые вздохами, мол, парень уже не тот, не так хорош, как раньше, и вообще надоел. Я бы не стала судить столь категорично. Во-первых, у всех нас очень разная генетика, плюс система подготовки, питание, восстановление и другие параметры очень сильно влияют на то, как выглядит и тренируется один человек по сравнению с другим. Я обратилась к официальной статистике ФИФА, чтобы разобраться, что же будет преобладать на ЧМ-2022: молодость или опыт?

Выяснилось, что средний возраст сборной Ганы — 24 года, и это самая молодая команда на турнире. 25 лет — сразу у трех: Эквадора, Испании и США. Практически все остальные финалисты расположились в диапазоне 26-27. И наконец, две сборные, преодолевшие 28-летний рубеж, — Иран и Мексика.

Опять же средний возраст — довольно спорный показатель, потому что состав большой, в заявку можно было включать до 26 футболистов, а когда начнутся матчи, показатель выходящих на поле может оказаться другим.

Еще один любопытный момент — капитаны. Люди, которые ведут партнеров за собой. Они априори не могут быть в плохой форме, немощными и никчемными. Подавляющее большинство разменяли тридцатник. Японец Майя Йосида — 34, аргентинец Лионель Месси — 35, немец Мануэль Нойер — 36, хорват Лука Модрич и португалец Криштиану Роналду — по 37, бразилец Тиагу Силва — 38, канадец Атиба Хатчинсон — 39. Средний возраст остальных кэпов — 32.

Очень жаль, что ЧМ пропустит наша сборная. Но если от этого абстрагироваться и взглянуть в контексте возраста на состав наших в недавнем матче с Таджикистаном (0:0), то получится, что самому молодому — Пиняеву — 18, а самому взрослому — Шунину — 35. Средний же возраст составил 26 лет. Но каким мог стать катарский состав россиян, если бы мы участвовали, неизвестно.

В моей семье мужчины уже готовы смотреть главное мировое футбольное событие. И даже сделали импровизированную таблицу со ставками. Скинулись в общий котел и теперь ждут, кто сорвет куш. А на кого поставили бы вы? На молодость или все же на опыт?