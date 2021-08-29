Зобнин отметил, что при Карпине игроки сборной России едят меньше сладкого, чем раньше
21:06
Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал, что изменил в команде новый главный тренер Валерий Карпин.
Общался ли я с Карпиным по поводу позиции на поле? Нет, еще не общался, — сказал Зобин в интервью Youtube-каналу РФС. — Думаю, что это центральная зона. Вчера была тренировка, и я наигрывался именно там.
Работа проходит хорошо. Прошло всего два дня. Пока тяжело говорить, что изменилось. Было всего две тренировки. Что привнес Карпин? Наверное, это в основном питание. Много что убрали. Меньше сладкого, больше спортивного. А дальше посмотрим».
Сборной России предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.
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