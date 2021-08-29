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Зобнин отметил, что при Карпине игроки сборной России едят меньше сладкого, чем раньше

21:06
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал, что изменил в команде новый главный тренер Валерий Карпин.

Общался ли я с Карпиным по поводу позиции на поле? Нет, еще не общался, — сказал Зобин в интервью Youtube-каналу РФС. — Думаю, что это центральная зона. Вчера была тренировка, и я наигрывался именно там.

Работа проходит хорошо. Прошло всего два дня. Пока тяжело говорить, что изменилось. Было всего две тренировки. Что привнес Карпин? Наверное, это в основном питание. Много что убрали. Меньше сладкого, больше спортивного. А дальше посмотрим».

Сборной России предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.

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Евгений Петров все материалы автора

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