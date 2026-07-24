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24 июля, 18:21

Призер Олимпиады Соколова обвинила судей ЧР в предвзятости: «Местной девочке замеряют свои»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Елена Соколова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская прыгунья в длину Елена Соколова в интервью «СЭ» обвинила судей чемпионата России по легкой атлетике в предвзятости.

40-летняя легенда прыжков в длину и серебряный призер Олимпиады-2012 уступила на чемпионате России-2026 представительнице Свердловской области Милане Садовской. Обе спортсменки показали в лучшей попытке результат 6,46 м, по второй попытке выше оказалась Садовская — 6,43 против 6,41.

— У меня нет слов, один мат в голове, — сказала «СЭ» Соколова. — Я считаю, что мне неправильно замерили последнюю попытку, и я ничего не могу с этим сделать. Я вижу, что там попытка была больше! Что я могу сделать? А девочке из Екатеринбурга замеряют свои. Может, я ошибаюсь, но я в этом уверена. Я 25 лет прыгаю в длину, я чувствую каждый прыжок по нюансам.

— Это потому что победительница из Свердловской области или потому что вам вчера 40 лет исполнилось?

— Это тоже, понятно. Ну мне каждая об этом говорила, что попытка дальше. Тренер на трибуне сидел — говорит, 6,48-6,50. Все же смотрят прыжки в длину, глаза у людей есть. Показывают в итоге 6,41. Ну уж простите меня.

Чемпионат России по легкой атлетике-2026 проходит в Екатеринбурге с 23 по 26 июля.

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легкая атлетика
Елена Соколова
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