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Гильерме не против сыграть за сборную России по пляжному футболу

18:56
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Голкипер сборной России по футболу Гильерме ответил на вопрос о возможности выступлений за сборную страны по пляжному футболу.

«Последние годы команда из России хорошо выступает на чемпионате мира по пляжному футболу, — цитирует Гильерме Telegram-канал сборной России. — Наши парни играют дома, у них сумасшедшая мотивация выиграть турнир на глазах у своих болельщиков. В финале буду очень болеть за них.

Я в пляжный футбол никогда не играл. Я родился не у моря, поэтому не было возможности попробовать себя в этом виде спорта. Если пригласят в сборную по пляжному футболу, не смогу отказаться. С удовольствием пойду».

В финале чемпионата мира по пляжному футболу в Москве сборная России сыграет с командой Японии. Начало в 19.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/876

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Евгений Петров все материалы автора

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