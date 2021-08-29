Футбол
Чемпионат мира-2022
ЧМ по футболу 2014
Новости
Статьи Таблицы Календарь / результаты Статистика Фото
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Зобнин считает, что Максименко не нуждается в его опеке

21:17
Теги:

Полузащитник сборной России Роман Зобнин ответил на вопрос о своем партнере по «Спартаку» голкипере Александре Максименко, который также получил вызов в национальную команду.

«Максименко под моей опекой? Да нет, по нему не скажешь, что он чего-то стесняется, — сказал Зобин в интервью Youtube-каналу РФС. —  Ему не нужна опека. Тут много ребят из молодежки, которых он знает. Если ему что-то понадобится, то я ему всегда помогу, расскажу».

Сборной России предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Десятки мешков с посылками выкинули на помойку в Екатеринбурге
Что не произошло на похоронах принца Филиппа
Продавца магазина в Петербурге зарезали на рабочем месте
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры