Зобнин считает, что Максименко не нуждается в его опеке
21:17
Полузащитник сборной России Роман Зобнин ответил на вопрос о своем партнере по «Спартаку» голкипере Александре Максименко, который также получил вызов в национальную команду.
«Максименко под моей опекой? Да нет, по нему не скажешь, что он чего-то стесняется, — сказал Зобин в интервью Youtube-каналу РФС. — Ему не нужна опека. Тут много ребят из молодежки, которых он знает. Если ему что-то понадобится, то я ему всегда помогу, расскажу».
Сборной России предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.
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