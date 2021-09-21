Черчесов признался, что не смотрел матчи сборной России под руководством Карпина

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы колумниста «СЭ» Ильи Казакова для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

— Очень часто тренер, уходя из команды, когда он не очень хочет уходить, считая, что может еще что-то привнести, на какое-то время от этой команды отворачивается просто потому, что эмоции должны выгореть. Сразу после Евро вы говорили, что хотите продолжать работу в сборной, потом встретились с президентом РФС Александром Дюковым, приняли совместное решение, что вы уходите, и вы практически на два месяца уехали в Австрию. В сентябре сборная России с новым тренером Валерием Карпиным начинает сбор, три матча. Смотрели ли вы эти игры? Было ли легко смотреть, потому что команда изменилась кадрово незначительно, только Осипенко из тех игроков, которые не были у вас, вышел в составе.

— Смотрите, это тот случай, когда мы были в горах, и я не смог посмотреть игры, потому что день рождения у меня и у супруги. Мы посчитали, что 10 лет мы не справляли вместе свои дни рождения, у нее второго, у меня четвертого. Мы были в горах, там не было прямой трансляции. Врать не буду, посмотрел потом игру с хорватами в записи. Понятно, результат я знал, но самое интересное — вы когда-нибудь пробовали сначала читать про игру, а потом ее смотреть — интересное занятие, рекомендую. Игру с Мальтой и Кипром не смотрел, смотрел только обзор. Главное — 7 очков, команда идет дальше. У меня в этом плане никаких проблем нет. Был бы здесь, смотрел бы игры, а так как в горах не было телевидения, я их и не смотрел в прямом эфире.

8 июля 2021 года Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. 57-летний специалист возглавлял национальную команду с 2016-го. Его место на посту главного тренера занял Валерий Карпин.