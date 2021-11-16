«Думаю, все будет нормально». Березовский оценил вероятность ухода Карпина из сборной России

Тренер голкиперов сборной Армении Роман Березвоский высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера российской национально команды.

«Это не есть хорошо. Может, возникло какое-то недопонимание. Карпину нужно довести до конца хотя бы этот розыгрыш, все-таки не такие уж и маленькие шансы на выход на чемпионат мира. Все по силам, практически все соперники проходимые. Не надо паниковать раньше времени. Уже добились неплохих результатов, не так уж плохо провели отборочный цикл. Ему изнутри, конечно, виднее. Наверное, не успел остыть после игры, эти высказывания выглядят слегка эмоционально. Думаю, все будет нормально, и он останется на стыки», — цитирует Березовского «РБ Спорт».

Также специалист высказался о возможном переезде Генриха Мхитаряна в Москву.

«Генрих был растерян. Сказал, что прочитал эти новости в европейских изданиях, но с ним никто не контактировал, и таких разговоров не было. Тема подогревается извне. В будущем, думаю, конечно возможен переезд в Москву. Но он вроде недавно продлил соглашение с «Ромой». Доиграет контракт, а там будет смотреть. Он к любым странам может адаптироваться, к России в том числе, так как знает много языков. Так что это не исключено», — добавил Березовский.

Сборная России (22 очка) по итогам отборочного турнира ЧМ-2022 заняла второе место в группе Н и попала в зону стыковых матчей. Сборная Хорватии (23 очка) добилась прямой путевки на чемпионат мира в Катаре.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.