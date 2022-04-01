Жеребьевка чемпионата мира-2022: где смотреть и во сколько начало трансляции
Прямая трансляция жеребьевки чемпионата мира-2022 начнется в 19.00
Сегодня, 1 апреля, в Дохе (Катар) пройдет жеребьевка группового турнира чемпионата мира по футболу-2022. Прямая трансляция мероприятия начнется в 19.00 по московскому времени на matchtv.ru.
Список участников жеребьевки:
Состав корзин жеребьевки ЧМ-2022.
Фото «СЭ»
Финальный турнир ЧМ-2022 состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.
Матчи группового этапа пройдут с 21 ноября по 2 декабря, 1/8 финала — 3-6 декабря, 1/4 финала — 9-10 декабря, 1/2 финала — 13-14 декабря, матч за 3-е место — 17 декабря, финал — 18 декабря.
Подробнее о жеребьевке ЧМ-2022 можно прочитать в специальном материале «СЭ».
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