Президент Федерации футбола Норвегии Лизе Клавенесс на конгрессе ФИФА раскритиковала решение отдать Катару право на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. По ее словам, в этой стране нарушаются принципы демократии и права человека, поэтому решениен ФИФА является неприемлимым.

«Права на проведение чемпионатов мира, которые ФИФА вручила в 20210 году, являются неприемлимым решение с неприемлемыми последствиями, — приводит слова Клавенесс The Washington Post. — Права человека, равенство, демократия — основные интересы футбола многие годы не были в стартовом составе. Эти базовые права были выпущены на поле в качестве запасных благодаря голосам со стороны.

ФИФА затронула эти проблемы, но впереди еще долгий путь".

Она также призвала позаботиться о пострадавших рабочих-мигрантах и семьях людей, которые погибли при подготовке к чемпионату мира.

«Нет места работодателям, которые не обеспечивают свободу и безопасность рабочим при подготовке к ЧМ. Нем места лидерам, которые не могут организовать женский турнир. Нет места тем странам, которые не могут гарантировать безопасность и уважение меньшинствам, которые выходят в театр мечты.

ФИФА должна принять все необходимые меры, чтобы осуществить изменения. Очень важно, чтобы нынешнее руководство продолжало в том же духе и больше переходило от политики к действиям. ФИФА первой должна задавать тон и быть лидером.

Футбол может вдохновлять и разрушать барьеры, но как лидеры мы должны делать это правильно, по высшим стандартам. В прошлом году Норвегия обсуждала бойкот чемпионата мира 2022 года. Но вместо этого мы выступили за диалог и давление через ФИФА как лучшие способы, чтобы добиваться перемен. Наши члены указывают на спортивную этику и требуют открытости. ФИФА должна стать в этом отношении ролевой моделью".

40-летняя Клавенесс провела 73 матча за женскую сборную Норвегии по футболу. Она завершила карьеру в 2011 году. В марте этого года она была выбрана президентом норвежской федерации футбола, став первой женщиной на этом посту.

Напомним, что в 2010 году право на проведение ЧМ-2018 также получила и Россия. Турнир в Катаре должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022.