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«Давление — лучший способ добиваться перемен». Глава норвежского футбола раскритиковала ФИФА и ЧМ-2022

Глава норвежского футбола раскритиковала ФИФА за чемпионаты миры в России и Катаре
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лизе Клавенесс на Конгрессе ФИФА.
Фото AP

Президент Федерации футбола Норвегии Лизе Клавенесс на конгрессе ФИФА раскритиковала решение отдать Катару право на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. По ее словам, в этой стране нарушаются принципы демократии и права человека, поэтому решениен ФИФА является неприемлимым.

«Права на проведение чемпионатов мира, которые ФИФА вручила в 20210 году, являются неприемлимым решение с неприемлемыми последствиями, — приводит слова Клавенесс The Washington Post. — Права человека, равенство, демократия — основные интересы футбола многие годы не были в стартовом составе. Эти базовые права были выпущены на поле в качестве запасных благодаря голосам со стороны.

ФИФА затронула эти проблемы, но впереди еще долгий путь".

Она также призвала позаботиться о пострадавших рабочих-мигрантах и семьях людей, которые погибли при подготовке к чемпионату мира.

«Нет места работодателям, которые не обеспечивают свободу и безопасность рабочим при подготовке к ЧМ. Нем места лидерам, которые не могут организовать женский турнир. Нет места тем странам, которые не могут гарантировать безопасность и уважение меньшинствам, которые выходят в театр мечты.

ФИФА должна принять все необходимые меры, чтобы осуществить изменения. Очень важно, чтобы нынешнее руководство продолжало в том же духе и больше переходило от политики к действиям. ФИФА первой должна задавать тон и быть лидером.

Футбол может вдохновлять и разрушать барьеры, но как лидеры мы должны делать это правильно, по высшим стандартам. В прошлом году Норвегия обсуждала бойкот чемпионата мира 2022 года. Но вместо этого мы выступили за диалог и давление через ФИФА как лучшие способы, чтобы добиваться перемен. Наши члены указывают на спортивную этику и требуют открытости. ФИФА должна стать в этом отношении ролевой моделью".

40-летняя Клавенесс провела 73 матча за женскую сборную Норвегии по футболу. Она завершила карьеру в 2011 году. В марте этого года она была выбрана президентом норвежской федерации футбола, став первой женщиной на этом посту.

Напомним, что в 2010 году право на проведение ЧМ-2018 также получила и Россия. Турнир в Катаре должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022.

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