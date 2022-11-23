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Защитник сборной Саудовской Аравии записал видеообращение после жуткой травмы в матче против Аргентины

Руслан Минаев
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Травма Ясира Аль-Шахрани.
Фото AFP

Защитник сборной Саудовской Аравии Ясир Аль-Шахрани записал видеообращение после жуткой травмы в матче против Аргентины (2:1) в групповом турнире чемпионата мира-2022.

После столкновения с вратарем Мухаммедом Аль-Овайсом игрок получил перелом челюсти и лицевой кости и сотрясение мозга. Аль-Шахрани также лишился нескольких зубов.

«Хотел заверить вас, что со мной все в порядке. Поздравляю наших саудовских болельщиков с победой. Вы это заслужили», — сказал Аль-Шахрани в видеообращении, которое опубликовала пресс-служба саудовской сборной.

Ясер Аль-Шахрани.

30-летнему игроку предстоит операция, власти Саудовской Аравии уже предоставили защитнику частный самолет из Дохи в Германию.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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