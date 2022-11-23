У защитника Саудовской Аравии диагностирован перелом челюсти и раздроблены нескольких костей лица. Его срочно отправили на операцию в Германию

У защитника Саудовской Аравии Ясира Аль-Шахрани, получившего серьезную травму в матче группового этапа чемпионата мира-2022 против Аргентины (2:1), диагностированы перелом челюсти, раздробление нескольких костей лица и внутреннее кровотечение, сообщает Reuters.

30-летнему игроку предстоит операция, власти Саудовской Аравии уже предоставили защитнику частный самолет из Дохи в Германию.

Напомним, что в конце матча вратарь Саудовской Аравии Мухаммед Аль-Овайс коленом нокаутировал партнера по команде.

После удара игрок без сознания упал на газон. После выхода медицинской бригады его положили на носилки и унесли за пределы поля.