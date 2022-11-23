Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 00:03

У защитника Саудовской Аравии диагностирован перелом челюсти и раздроблены нескольких костей лица. Его срочно отправили на операцию в Германию

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Травма игрока сборной Саудовской Аравии.
Фото AFP

У защитника Саудовской Аравии Ясира Аль-Шахрани, получившего серьезную травму в матче группового этапа чемпионата мира-2022 против Аргентины (2:1), диагностированы перелом челюсти, раздробление нескольких костей лица и внутреннее кровотечение, сообщает Reuters.

30-летнему игроку предстоит операция, власти Саудовской Аравии уже предоставили защитнику частный самолет из Дохи в Германию.

Напомним, что в конце матча вратарь Саудовской Аравии Мухаммед Аль-Овайс коленом нокаутировал партнера по команде.

После удара игрок без сознания упал на газон. После выхода медицинской бригады его положили на носилки и унесли за пределы поля.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
3
1
Читайте также
Месси против сборной страны, конфликтовавшей с Катаром. Главные интриги матчей дня
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Криштиану Роналду
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии на ЧМ-2022 в Катаре
Дуда в беседе с пранкерами признался в нежелании воевать с Россией
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Что делать молодым ученым в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Дешам рассказал о травме Люка Эрнандеза
ЧМ-2022: старт Хорватии, Германии, Испании и Бельгии. Онлайн-трансляция 23 ноября
Мбаппе организовал три гола, Жиру повторил рекорд Анри. Франция начала защиту титула, как в Казани-2018
Мбаппе догнал Зидана и Платини по количеству голов на чемпионатах мира
Защиту титула чемпиона мира с разгрома еще никто не начинал
ЧМ-2022, турнирная таблица группы D: Франция лидирует
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Франции разгромила Австралию на ЧМ-2022. Жиру оформил дубль

ЧМ-2022: результаты игрового дня 22 ноября
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости