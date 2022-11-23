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ФИФА отреагировала на подозрения в умышленном сокрытии массового ухода болельщиков со стадиона

Сергей Разин
корреспондент
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Болельщики на матче между Катаром и Эквадором.
Фото Reuters

ФИФА сделала заявление по поводу подозрения в умышленном сокрытии массового ухода болельщиков со стадиона во время матча открытия ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором (0:2).

«ФИФА стремится показать честное и всестороннее освещение происходящего на поле, дополняя это изображением болельщиков на трибунах», — приводит сообщение ФИФА издание NRK.

Ранее сообщалось, что в телетрансляцию матча не попали кадры пустых трибун и уходящих до финального свистка болельщиков. После этого ФИФА заподозрили в намеренной попытке показывать только положительную сторону турнира.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Катара по футболу
Сборная Эквадора по футболу
ФИФА
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