ФИФА отреагировала на подозрения в умышленном сокрытии массового ухода болельщиков со стадиона

ФИФА сделала заявление по поводу подозрения в умышленном сокрытии массового ухода болельщиков со стадиона во время матча открытия ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором (0:2).

«ФИФА стремится показать честное и всестороннее освещение происходящего на поле, дополняя это изображением болельщиков на трибунах», — приводит сообщение ФИФА издание NRK.

Ранее сообщалось, что в телетрансляцию матча не попали кадры пустых трибун и уходящих до финального свистка болельщиков. После этого ФИФА заподозрили в намеренной попытке показывать только положительную сторону турнира.