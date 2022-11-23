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Сегодня, 12:41

Рой Кин раскритиковал сборную Аргентины и одного из лидеров команды

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал сборную Аргентины после матча с Саудовской Аравией. В первом туре группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре аргентинцы уступили саудитам (1:2).

«Ни агрессии, ни борьбы от Аргентины. Они должны были давить, но в итоге посыпались. Как плохо сыграл Ди Мария... Анхель, боже мой. Этот матч станет уроком для всех, кто считает, что можно выехать за счет одного класса. Вы глубоко заблуждаетесь», — цитирует Кина Manchester Evening News.

Следующий матч сборная Аргентины проведет против Мексики 26 ноября (22.00 мск). По итогам первого тура группы C лидером квартета является Саудовская Аравия.

Анхель Ди Мария
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
Рой Кин
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