Хорватия — Канада: видеообзор матча ЧМ-2022
Сборная Хорватии одержали волевую победу над командой Канады в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре — 4:1.
В составе хорватской сборной дубль оформил Андрей Крамарич, еще по мячу забили Марко Ливая и Ловро Майер.
У канадской команды отличился Альфонсо Дэвис. Для канадцев это первый гол в истории чемпионатов мира.
Видеообзор матча ЧМ-2022 Хорватия — Канада
Сборная Хорватии набрала 4 очка и опережает команду Марокко (4) по дополнительным показателям. Третьими идут бельгийцы (3), четвертыми — канадцы (0), которые потеряли шансы на выход в плей-офф.
В заключительном туре сборная Канады встретится с командой Марокко, а сборная Хорватии сыграет против команды Бельгии. Обе игры пройдут 1 декабря.
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