Хорватия — Канада: видеообзор матча ЧМ-2022

Сборная Хорватии одержали волевую победу над командой Канады в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре — 4:1.

В составе хорватской сборной дубль оформил Андрей Крамарич, еще по мячу забили Марко Ливая и Ловро Майер.

У канадской команды отличился Альфонсо Дэвис. Для канадцев это первый гол в истории чемпионатов мира.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Хорватия — Канада

Сборная Хорватии набрала 4 очка и опережает команду Марокко (4) по дополнительным показателям. Третьими идут бельгийцы (3), четвертыми — канадцы (0), которые потеряли шансы на выход в плей-офф.

В заключительном туре сборная Канады встретится с командой Марокко, а сборная Хорватии сыграет против команды Бельгии. Обе игры пройдут 1 декабря.