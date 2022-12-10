Дани Алвес: «Неймар нужен бразильскому футболу»
Дани Алвес заявил, что нападающий Неймар еще нужен сборной Бразилии
Защитник сборной Бразилии Дани Алвес заявил, что нападающий Неймар еще нужен национальной команде.
«Этот чемпионат мира был для меня последним, и мне пора сказать об этом. Но я не думаю, что с Неймаром будет то же самое. Он великолепен, бразильскому футболу он нужен», — приводит слова Алвеса Фабрицио Романо.
Ранее Неймар допускал, что может завершить карьеру в сборной после вылета с ЧМ-2022.
Напомним, что сборная Бразилии проиграла Хорватии в серии послематчевых пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре (1:1, по пен. 2:4).
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